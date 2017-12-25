بيئة سياحية جاذبة وآمنة تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 يشكل قطاع السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة جذب لمختلف الثقافات والجنسيات، التي تجد فرصتها للتعارف والتلاقي المباشر على أرض الدولة، نتيجة الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لجعل قطاع السياحة أبرز القطاعات التي تسهم في تسريع النمو الاقتصادي، لتأثيره الإيجابي الكبير في تحفيز باقي القطاعات، التي أولت الاهتمام لتطوير إمكاناتها، تسهيلاً على السياح والمقيمين للوصول إلى المعالم السياحية التي تشتهر بها دولة الإمارات العربية المتحدة، كقطاعات البنية التحتية والطرق والمواصلات، وقطاع الطيران والخدمات والترفيه، والعديد من المجالات التي تصب أهدافها الحيوية في خدمة القطاع السياحي في الدولة، الأمر الذي أوصل الدولة إلى تحقيق المركز الأول إقليمياً، والـ29 عالمياً في مؤشر التنافسية السياحية 2017، في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي صدر في أبريل الماضي. وتأتي فرصة دولة الإمارات العربية المتحدة في تأكيد القيمة المضافة التي تمنحها للسياحة العربية والدولية، في أنها تبذل جهوداً كبيرة وجبارة في إنجاز أهم المشاريع الجاذبة، التي تشكل الركيزة الأساسية للصناعة السياحية المتنوعة والثقافية، حيث تجلى ذلك في زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لحديقة الحيوان «سفاري دبي»، التي تنتشر على مساحة تقدر بـ12 مليون قدم مربعة، تم إنجازها بتكلفة بلغت المليار وربع المليون درهم، تضم معالم سياحية وترفيهية وتعليمية، توفر للزوار، جواً مريحاً آمناً، وفرصة للاستمتاع على المسطحات الخضراء، إضافة لمسرح واسع، يعدّ مركزاً تعليمياً وترفيهياً، يتعرف من خلاله الزوار على الحياة البرية بكل إثارتها وتنوعها، حيث يجمع نحو 2500 حيوان، بأكثر من 250 نوعاً، لتعتبر الحديقة الأولى التي تقدم تدريباً في مجال رعاية الحيوانات، وتتوافر فيها مجموعة متكاملة من المرافق والمقاهي والمطاعم، وأماكن مخصصة للتسوق، والفصول الدراسية المخصصة لزيارات المدارس، بهدف تعزيز الفهم وتعميق الوعي حول علوم الحيوان والحياة البرية، من خلال مركز «التعليم المتخصص» الذي يكمن الطموح فيه أن يصبح مستقبلاً محوراً أساسياً للمعرفة لكل الراغبين في تطوير معارفهم من الوسط الأكاديمي والتعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة قدرتها على إنجاز العديد من المقاصد السياحية، وصناعة السياحة، لتدخل بخطى واثقة نحو تحقيق مزيد من النمو والازدهار، متجاوزة العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، التي تعانيها الكثير من الأسواق السياحية في بلدان أخرى، وهو ما عزز التوقعات الإيجابية بشأن مستقبل السياحة في الإمارات، وخاصة في ظل اهتمام الحكومة الاتحادية والدوائر المحلية الكبير بهذا القطاع، والجهود التي بذلت في سبيل ذلك، من أجل تحقيق الرؤية المستقبلية للقطاع السياحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت نسبة المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في عام 2016 أكثر من 12%، بحسب تقرير مجلس السفر والسياحة العالمي، كما أنها مرشحة للزيادة خلال الأعوام المقبلة. إن القطاع السياحي يمثل رافداً حيوياً وأساسياً للتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما جعلها تفرض نفسها كواحدة من الوجهات السياحية البارزة، على الخريطة السياحية الدولية، نتيجة الجهود التي بذلت، في جعلها سياحة تمتزج فيها الأصالة بالحداثة والتطور، يدعمها في ذلك مقدار التطور الحاصل في قطاع البنية التحتية، والفنادق الفخمة والمنتجعات، ومراكز التسوق العصرية والشعبية، والمطابخ العالمية المتنوعة، والكثير من المعالم السياحية التي تجذب العائلات من مختلف أنحاء العالم، في أماكن يجتمع فيها الأمان مع الترفيه والتنظيم والخدمات، التي تتيح للسائح خيارات واسعة، نتيجة الاهتمام اللامحدود بتوفير الإمكانات المطلوبة لاستدامة هذا القطاع ونموه، ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية