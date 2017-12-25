أميركا.. ومفارقة العجز التجاري تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 فجأة أصبح أكثر من نصف عجز الميزان التجاري الأميركي مجرد سراب، بل وصنيعة مراوغة الشركات لتفادي دفع الضرائب! وتقول الإحصاءات الرسمية الأميركية إن عجز الميزان التجاري يشكل ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ورغم أنه أقل من مستوى السنوات الأولى من الألفية الجديدة، لكنه لا يزال عند معدل مرتفع تاريخياً. غير أن مذكرة بحثية أصدرها بنك «غولدمان ساكس» مؤخراً بشأن الإصلاح الضريبي تزعم بصورة مفاجئة أن العجز التجاري الحقيقي أقل من ذلك بكثير، بل إنه يقل عن 1.5 في المئة. وإذا صحّ ذلك، فإن العجز التجاري قد تقلّص بأكثر من النصف منذ بداية الألفية الجديدة، ويعتبر الآن أقل من مستوياته في ثمانينيات القرن الماضي، بل إن أحد التقديرات، التي أشار إليها خبراء الاقتصاد «فاتح جوفينين» و«ريموند ماتالوني» و«ديلان راسير» و«كيم راهول»، في مذكرة «جولدمان ساكس»، يتوقع أن العجز التجاري الحقيقي يمكن أن يكون أقل من ربع الرقم المنشور، أي أقل من واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وضرب الباحثون من «جولدمان ساكس» في مذكرتهم البحثية مثالاً، فافترضوا أن تلك الشركة الأميركية تنتج هاتفاً معيناً، باستخدام الأبحاث والتصميمات والعلامة التجارية للشركة الأم في الولايات المتحدة، ثم تبيعه في اليابان، وعادة ما تحتسب إيرادات البيع ضمن الصادرات الأميركية، ولكن من أجل تفادي دفع ضرائب على أرباح الشركة من ذلك البيع، فإنها تبيع لفرعها في أيرلندا براءات الاختراع والعلامات التجارية مقابل ثمن زهيد. ومن ثم تعلن أن الأرباح من مبيعات الهاتف في اليابان تذهب في الحقيقة إلى فرعها في أيرلندا، وليس إلى الشركة الأم، وبذلك لا يتعين عليها سداد ضريبة الشركات الأميركية. ولا تحتسب مبيعاتها من ذلك الهاتف ضمن الصادرات الأميركية. وبالطبع، سيرغب مساهمو الشركة في مرحلة ما نقل أرباحهم من البيع إلى الولايات المتحدة. وفي هذه الحالة سيحول فرع الشركة في أيرلندا الأموال إلى أميركا، وسيتعين سداد الضرائب، غير أنه في ذلك الوقت تُحتسب الأموال ضمن بند الدخل من الاستثمار، وليس ضمن الدخل من الصادرات، ولذا لا يتم خصمه من العجز التجاري! ونتيجة عمليات نقل الأرباح أن عجز الميزان التجاري الأميركي يبدو أكبر مما هو عليه في الحقيقة، في حين تتم المبالغة في الدخل الأميركي من الاستثمارات الأجنبية. ويبدو الأمر وكأن الولايات المتحدة تسيء بيع منتجاتها في الخارج، لكنها في الوقت ذاته تُحسن اختيار استثماراتها الأجنبية. وعلى مدار سنوات، تصور المراقبون أن الاستثمارات الأميركية الناجحة كانت تعوّض بصورة جزئية صناعاتها غير التنافسية، ولكن يبدو الآن أن كلا الأمرين مجرد روايتين مختلفتين للوهم ذاته! ماذا يعني ذلك بالنسبة للسياسات الأميركية؟ ربما يعني ذلك بدايةً، أن التخفيضات الضريبية لصالح الشركات التي أقرها الكونجرس ستفضي إلى تراجع كبير في عجز الميزان التجاري، على رغم من عدم حدوث تغيير فعلي في النشاط الاقتصادي الحقيقي. ويقلص قانون الضرائب الجديد معدلات ضرائب الشركات من 35 في المئة إلى 21 في المئة، وهو ما يحول أميركا من إحدى دول العالم الأعلى في معدلات الضرائب إلى دولة «معتدلة ضريبياً». وسيؤدي انخفاض معدلات الضرائب إلى تقليل حافز الشركات متعددة الجنسيات في اللجوء إلى مخططات للتهرب الضريبي. ومن ثم ستبدأ الشركات في الإفصاح عن مزيد من الأرباح في أفرعها الأميركية، وأرباح أقل من أفرعها في الخارج. وعلى أرض الواقع، لن يتغير شيء، فستواصل تلك الشركة بيع الهواتف ذاتها، وبحقوق الملكية الفكرية ذاتها. ولكن سيبدو ذلك وكأنه انتصار ضخم لـ«الجمهوريين»، الذين تعهّدوا بتقليص العجز التجاري. يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»