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إيجابيات 2017
تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
إنني من المنتقدين للرئيس ترامب، لذا فإن معظم الأعمدة الـ 150 التي كتبتها هذا العام كانت سلبية. والآن، وبروح أجواء العطلات، حان الوقت للاحتفال بالأمور الجيدة التي حدثت في عام 2017.
أقيم في شهر أبريل احتفال بوضع حجر الأساس لمتحف «جاكي روبينسون»، بعد 70 عاماً من قيام فريق «بروكلين دودجار» لكرة البيسبول بضم اللاعب الأسود «جاكي روبينسون» للعب في دوري كرة القاعدة الرئيسي (واحد من أقدم أربع دوريات رياضية في الولايات المتحدة وكندا) ليكسر بذلك الحاجز العنصري المتعلق باللون وينهي 80 عاماً من الفصل العنصري. ومن المقرر افتتاح هذا المتحف الذي يقع في مانهاتن السفلى ويعد تكريماً لرائد الحقوق المدنية، في ربيع عام 2019. يذكر أن لعبة البيسبول قد قامت بعمل جيد في الاحتفال بروبينسون، وتكريمه في 15 أبريل من كل عام، وهو موعد أول ظهور له.
في مبنى الكابيتول (الكونجرس) حيث لا يكاد «الديمقراطيون» و«الجمهوريون» يتحدثون إلى بعضهم البعض، ذكرنا اثنان من أعضاء الكونجرس في ولاية تكساس بأن الكياسة الحزبية كانت يوماً ما هي القاعدة. فبعد إلغاء رحلتهما، قام النائبان «ويل هيرد» (جمهوري)، و«بيتو أورورك» (ديمقراطي)، معا بقطع مسافة 1600 ميل بالسيارة في رحلة إلى واشنطن. ويذكرنا هذا بدعابة «جيرالد فورد»: بأن اللياقة في الكونجرس قد بدأت تتآكل مع ظهور الطائرات النفاثة، التي جعلت الأعضاء يعودون إلى منازلهم في معظم الأحيان، ولم تترك لهم وقتاً كافياً لقضائه مع بعضهم البعض.
أنتجت الكوارث الطبيعية أبطالاً من تكساس إلى فلوريدا إلى بورتريكو. ففي 8 يوليو، على سبيل المثال، كانت «جيسيكا وديريك سيمونز» يسيران على الشاطئ في مدينة بنما، فلوريدا، عندما لاحظا تسعة أشخاص، من بينهم طفلان، يواجهون خطر الغرق. وبسرعة، قاما بجمع 80 شخصاً آخرين من على الشاطئ وشكلوا سلسلة بشرية وصلت إلى السابحين المحاصرين وسحبتهم إلى الأمان.
قطعت العلوم الطبية خطوات كبيرة في تطوير تقنيات تغيير الجينات والعلاج المناعي للسرطان، حتى في البالغين المصابين بسرطان الدم. اليوم بلغت نسبة النجاة بين الأطفال الذين يعانون من سرطان الدم الليمفاوي أكثر من 85%.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»