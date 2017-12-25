إيجابيات 2017

تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ديسمبر 2017

إنني من المنتقدين للرئيس ترامب، لذا فإن معظم الأعمدة الـ 150 التي كتبتها هذا العام كانت سلبية. والآن، وبروح أجواء العطلات، حان الوقت للاحتفال بالأمور الجيدة التي حدثت في عام 2017.

أقيم في شهر أبريل احتفال بوضع حجر الأساس لمتحف «جاكي روبينسون»، بعد 70 عاماً من قيام فريق «بروكلين دودجار» لكرة البيسبول بضم اللاعب الأسود «جاكي روبينسون» للعب في دوري كرة القاعدة الرئيسي (واحد من أقدم أربع دوريات رياضية في الولايات المتحدة وكندا) ليكسر بذلك الحاجز العنصري المتعلق باللون وينهي 80 عاماً من الفصل العنصري. ومن المقرر افتتاح هذا المتحف الذي يقع في مانهاتن السفلى ويعد تكريماً لرائد الحقوق المدنية، في ربيع عام 2019. يذكر أن لعبة البيسبول قد قامت بعمل جيد في الاحتفال بروبينسون، وتكريمه في 15 أبريل من كل عام، وهو موعد أول ظهور له.

أنتجت الكوارث الطبيعية أبطالاً من تكساس إلى فلوريدا إلى بورتريكو. ففي 8 يوليو، على سبيل المثال، كانت «جيسيكا وديريك سيمونز» يسيران على الشاطئ في مدينة بنما، فلوريدا، عندما لاحظا تسعة أشخاص، من بينهم طفلان، يواجهون خطر الغرق. وبسرعة، قاما بجمع 80 شخصاً آخرين من على الشاطئ وشكلوا سلسلة بشرية وصلت إلى السابحين المحاصرين وسحبتهم إلى الأمان.

قطعت العلوم الطبية خطوات كبيرة في تطوير تقنيات تغيير الجينات والعلاج المناعي للسرطان، حتى في البالغين المصابين بسرطان الدم. اليوم بلغت نسبة النجاة بين الأطفال الذين يعانون من سرطان الدم الليمفاوي أكثر من 85%.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»