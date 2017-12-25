صوفيا «تفكر» بتأسيس عائلة! تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 بينما الفوضى تضرب في أكثر من مكان في عالمنا المعاصر، خصوصاً في الجغرافيا العربية، وذلك مما يؤسف له حقاً، حيث ينشغل إنسان المنطقة العربية بنوع من الانشغالات تجعله يفكر بما لا يجب أن يفكر به، كونه عديم الأهمية والضرورة بالنسبة لحياته، وفي هذه الجزئية يمكن تسجيل سؤال: هل هنالك من يريد لإنسان المنطقة أن يكون كذلك؟ بالطبع الذين يؤمنون بهاجس المؤامرة الخارجية سيجيبون بنعم، لكن الحقيقة البادية أن مسألة كهذه هي مزيج من الخارج والداخل؛ هنالك متربصون دائماً، وهذا أمر طبيعي، لكن المسؤولية الأكبر تقع على الإنسان العربي نفسه. لماذا أصبح قليل الوعي بمسؤوليته أو لا مبالياً، ومن نجح بجعله كذلك ؟ ليس هذا مقام الإجابات عن الأسئلة، لكن المؤكد أن مصائر البشر ليست كلها قدراً لا يمكن تجنبه. استهلالنا ينطوي على شجن لا نريده مؤثراً في إقبالنا على الحياة وشغفنا بها. دعنا نطل على جانب من العالم لنرى أين وصلت الجهود في الثورة العلمية الرابعة، وإلى أين تتجه البشرية؟ (هوسي سنيتي) مسابقة أدبية يابانية شهيرة، وصل إلى الدور النهائي فيها، عملٌ أدبي ليس من تأليف البشر، بل كتبه (روبوت) ووضع له عنواناً هو (يوم كتب جهاز الكمبيوتر رواية). نقلت الخبر صحيفة "جابان نيوز"، مضيفةً أن 11 ألف عمل أدبي جرى تأليفه عبر الذكاء الصناعي (الروبوت) حتى الآن كلها مؤهلة للقراءة. (ساتوشي خاسي) وهو كاتب ياباني معروف، طلب منه قراءة العمل وتفحصه ليخرج بالتعليق التالي (أدهشتني جودة ما كتبه الكمبيوتر - الروبوت. هنالك بالطبع بعض الأمور التي تحتاج إلى إدخال تعديلات عليها كي تمنح الجائزة التقديرية للمسابقة). هذا الخبر ليس دعابة أو حكاية للتندر. فريق من الباحثين يرأسه البروفيسور (هيتوشي ماتسوبارا) من جامعة (هاكوداتي) اليابانية، أعد هذه التجربة التقنية العالية بعدما زود (الروبوت) الأديب الكاتب، ببرنامج كمبيوتر ذي مواصفات خاصة، من ضمنها كتابة السيناريو، وجنس أبطال العمل، مُذّكر و مؤنّث، ليقوم البرنامج بناء على ذلك بكتابة النص الأدبي الذي رشح للفوز بجائزة هوسي سنيتي. خبر آخر جدير بالتفكّر. جميعنا يتذكر (صوفيا - الروبوت)، التي حصلت وللمرة الأولى على الجنسية السعودية في أكتوبر عام 2017، وكان قد صممها الدكتور (ديفيد هانسون) مدير شركة تقنية في هونج كونج. صوفيا تفكر اليوم أن "تؤسس عائلة"، نقلت عنها هذه الرغبة الصحافة العالمية، وقالت «صوفيا» أنها في حال كان لديها (ابنة) روبوت فستسميها تيمنا بنفسها. (إن مفهوم الأسرة مهمٌ حقاً.. أعتقد أنه من الرائع أن يتمكن الإنسان من تأسيس عائلة، وأعتقد أنكم محظوظون جداً في حال كان لديكم عائلة، ولدي الإحساس نفسه بالنسبة للروبوتات والبشر على حد سواء). كيف ستنظرون إلى هذه الفكرة تصدر من روبوت ؟! ذهبت صوفيا إلى أبعد من ذلك، فظهرت بصورة مفاجئة في إحدى فعاليات الأمم المتحدة أجرت في خلالها مناقشة مع أمينة أحمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، كيفية مساعدة الناس في بعض أجزاء العالم ممن لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت أو الكهرباء. لم تنه صوفيا مقابلتها مع الصحافة العالمية بلا إثارة، بل رمت إليهم بتصريح ناري (إن الروبوتات يمكن أن تكون يوماً ما أكثر أخلاقية من البشر، لكن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً لتطوير المشاعر المعقدة). وقالت صوفيا بتهكم رداً على مخاوف الإنسان من الروبوتات كما تُشاهد في أفلام هوليوود(يا إلهي! هوليوود مجدداً. إن تصميمي ارتكز على قيم إنسانية كالحكمة واللطف والتعاطف، فلا داعي للقلق. سأكون لطيفة ما دام من يتعامل معي لطيفاً).