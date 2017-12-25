ما بعد الهزيمة العسكرية للإرهاب تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 يمكن القول إن أبرز معارك الحرب ضد الإرهاب خلال عام 2017 هي تلك التي تمكنت بالتدريج من القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي ألغى الحدود ما بين العراق وسوريا، وأقام على مساحة لا بأس بها من البلدين هياكل تنظيمية بدائية مسلحة بالتخلف والعنف والمتاجرة بالبشر وتسويق صورة غير سوية عن الإسلام والعالم الإسلامي. كما حاول التنظيم من خلال إقامة خلافته المزعومة اجتذاب كل العناصر المتطرفة التي يحركها اليأس والفشل لتكوين عصابات تغلف أعمالها الإجرامية بخطاب ديني مزيف كما هي عادة التيارات التي تستغل الدين وتتخذ منه قناعاً يخفي خلفه الوجه البشع لسلوكها وأطماعها. كان حلم «داعش» يرتكز أيضاً على السعي إلى أن يتمكن كتنظيم وفكر من التمدد جغرافياً واجتماعياً، والبقاء لأطول فترة زمنية ممكنة، بغرض استغلال الفراغات الأمنية والسيادية التي وقعت في بعض البلدان التي فقدت فيها الدولة السيطرة، وعجزت عن بسط نفوذها الأمني. فوجد «داعش» في العراق فرصة ملائمة لتثبيت حضوره على ذلك النحو. ومما ساعده على التمدد المحاصصات الطائفية، وسباق النفوذ بين من يسعون غالباً إلى إرضاء إيران، على حساب بناء مؤسسات دولة تملك زمام الأمور في العراق. وكذلك الحال في سوريا التي وفرت ظروف انعدام الاستقرار فيها بيئة حاضنة للإرهاب بعد أن فقدت الدولة السورية سيطرتها على أجزاء واسعة من الأرض على خلفية الحرب بينها وبين فصائل المعارضة التي تتصدرها في مساحات كبيرة تحت مسميات تنظيمية لا تختلف عقائدياً عن «القاعدة» و«داعش»! ويبدو أن التنويه المتكرر إلى أن الحرب ضد الإرهاب هي في المقام الأول معركة ثقافية وفكرية يذهب أدراج الرياح لأسباب كثيرة، أبرزها عدم تجاوب بعض حكومات المنطقة مع هذا التحدي نتيجة لعدم المبادرة بإحداث تعديلات جوهرية في مؤسسات التعليم النظامي ومنابر التثقيف الديني غير المنضبط بأطر رسمية قابلة للمراقبة والمتابعة. ولا ننسى كذلك أن بعض أشكال المواجهة المباشرة مع خلايا الإرهاب لا تخلو أحياناً من ملابسات وإثارة لردود أفعال عكسية، كما هو الحال في الانتصارات المتتالية التي حدثت في العراق ضد «داعش»، والتي رغم ما حققته من إنجازات على هذا الصعيد، إلا أنها حفلت أيضاً بإضفاء أبعاد طائفية ومذهبية جعلت المعركة ضد الإرهاب في العراق تلجأ بشكل ضمني إلى صناعة جسد عسكري آخر متطرف مذهبياً لمواجهة تطرف «داعش»، وبذلك تم استبدال تطرف بآخر. كما أن التعاطي الدولي مع الملف السوري يكرر الأخطاء ويثير الاستغراب عندما تعتقد الأطراف المتحكمة بمسار الأحداث هناك أن نقل المتطرفين من مدينة سورية لأخرى يعتبر حلاً! وتظل مكافحة التطرف بحاجة لنظرة شمولية تضع في الاعتبار كذلك مخاطر تأثير القرارات السياسية المنحازة التي تتخذها الدول الكبرى المهيمنة على القرار العالمي وما يسمى بمؤسسات المجتمع الدولي، وأقرب مثال للتأثيرات السيئة التي تترتب على مواقف الدول الكبرى، قرار الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف ضمنياً باعتبار القدس عاصمة للدولة العبرية، في موقف أميركي إسرائيلي يستبق أي مفاوضات لحل نهائي يضمن حقوق الفلسطينيين على أرضهم، وفي مقدمتها حقهم في عاصمتهم التي تكتسب قداسة إسلامية ومسيحية إلى جانب القيمة التاريخية لمدينة القدس لدى الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات الاحتلال والتأمر الدولي المستمر. فعندما تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو ضد الفلسطينيين فإنها تقوم عملياً بخدمة إيران وداعش معاً وتمنح الضوء الأخضر للإرهاب ليتحول إلى رد فعل ضد تطرف مجتمع دولي يفتقر للعدالة والإنصاف.