انتصار ظاهري! تاريخ النشر: الأحد 24 ديسمبر 2017 يُعتبر قانون الضرائب الأميركي الجديد، الذي مرّره الكونجرس يوم الأربعاء الماضي، أيضاً قانوناً للرعاية الصحية، إذ أنه ألغى ضمناً بند «التأمين الصحي الإلزامي»، الذي ينص عليه قانون «الرعاية الصحية المحتملة»، المعروف بـ«أوباماكير»، والذي كان يفرض غرامة «ضريبية» على أي مواطن أميركي لا يحصل على الحد الأدنى من «التأمين الصحي». واعتبر ترامب أنه ألغى قانون «الرعاية الصحية المحتملة»، المعروف بـ«أوباماكير» بإسقاط ذلك البند، لكنه ربما ساعد، من دون قصد، في تعزيزه. وبالطبع، كانت لـ«الجمهوريين» مصلحة كبيرة في إلغاء بند «التأمين الصحي الإلزامي» من قانون الضرائب؛ ذلك أن التوفير الناجم عن الإلغاء في المساعدات التي تقدم لملايين الأميركيين من أصحاب الدخل المحدود مكنت «الجمهوريين» من سداد أكثر من 20 في المئة من التخفيضات التي أقرّها القانون، ومن دون ذلك، لكان من الصعب بشكل كبير تمرير تخفيضات ضريبية ضخمة للشركات وبنود اختيارية مثل تغيير سقف الضريبة العقارية. وبالطبع، حقّق ذلك لـ«الجمهوريين» انتصاراً ظاهرياً، بزعم أنهم وفّوا بوعودهم ضد «أوباماكير». بيد أن ذلك الإلغاء لم يكن من دون تكاليف، فـ«الجمهوريون» الآن سيتحملون مسؤولية ارتفاع قيمة أقساط التأمين بالنسبة لملايين من الأسر ذات الدخل المتوسط، ويقدر مكتب الموازنة في الكونجرس أن الأقساط سترتفع بنسبة 10 في المئة بداية من عام 2019. ويدرك كثير من الناس المنطق وراء التأمين الصحي الإلزامي، حتى ولو لم يحبذوه، فإذا فكر الناس في احتياجاتهم للرعاية الصحية قبل أن يمرضوا بدلاً من انتظار المرض، فإن ذلك سيؤدي إلى نظام رعاية صحي أفضل وأكثر إنصافاً. ورغم ذلك، لم يحظ ذلك الإلزام بشعبية، لأنه اشترط على الأميركيين تحمل شراء تغطية تأمين صحي أو دفع غرامة صغيرة. غير أن أوباما كان مقتنعاً بأن وضع آلية تؤدي إلى مزيد من المشاركة ستؤدي إلى خفض التكاليف بالنسبة للجميع. آندي سلافيت: كاتبة أميركية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»