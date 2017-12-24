رسالة الكريسماس إلى «بنس»! تاريخ النشر: الأحد 24 ديسمبر 2017 سيدي نائب الرئيس «مايك بنس»: بينما تحتفل بأعياد الميلاد مع عائلتك وتستمع إلى قصة ميلاد عيسى (عليه السلام)، يحدوني الأمل أن تقرأ وتتدبر المقال التالي الذي كتبته قبل بضعة أعوام. وأود أن أطلعك من خلاله على الوضع الذي يواجهه المسيحيون والمسلمون ممن يعيشون في الأرض المقدسة، ولكم أتمنى أن تدرك السبب في أن قادة المسيحيين العرب في فلسطين انزعجوا أشد الانزعاج من إغفالك لمأساتهم، بدرجة جعلتهم يرفضون مقابلتك: قبل ألفي عام مضت، كانت فلسطين تقبع تحت الاحتلال الوحشي، كما هي الحال في الوقت الراهن، على رغم أن الظروف في ذلك الماضي السحيق، مكّنت سكان فلسطين المحتلة، بطرق شتى، من الانتقال بحرية أكبر من المسموح بها للفلسطينيين الآن. وكما تقول الرواية الإنجيلية، تعيّن على يوسف أن يصطحب زوجته الحبلى من الناصرة، حيث كانا يعيشان، إلى قرية أجدادهم في بيت لحم، تلبية للشروط المفروضة من قبل السلطة القائمة بالتسجيل ضمن الإحصاء السكاني على مستوى البلاد. وأما الآن، فبالطبع، كل ذلك ضرب من المستحيل، فلا يمكن ابتداء لأي فلسطيني أصوله من بيت لحم أن ينتقل إلى الناصرة، ذلك أن الاحتلال الذي يغلق الضفة الغربية يجعل ذلك النوع من الانتقال مستحيلاً، وعلاوة على هذا، يحظر الإسرائيليون على أي عربي من الناصرة الزواج من أي مواطنة في بيت لحم، وإحضار زوجته عبر «الخط الأخضر» للعيش معه، لأن الاحتلال يعتبر الناصرة جزءاً من إسرائيل. وعلاوة على ذلك، في حين يمكن لآلاف الفلسطينيين في بيت لحم، من المسلمين والمسيحيين، مشاهدة القدس من منازلهم، فإنه لا يمكنهم الذهاب إلى المدينة المقدسة لأداء الصلاة، وبالمثل، لا يمكن أيضاً للمسيحيين العرب من القدس، الذهاب بسهولة إلى بيت لحم لأداء الصلوات إلى جانب أبناء دينهم في تلك الأعياد. وقد كانت بيت لحم في الماضي مدينة مزدحمة قابعة تحت جور الحصار، وهكذا هي اليوم المدينة ذاتها محاصرة، ومسيجة بالمستوطنات، حيث صادرت سلطات الاحتلال أراضي المدينة لكي تفسح الطريق أمام جدار الفصل العنصري، وأمام بناء مستعمرات سكنية عملاقة لليهود فقط، تفصل السكان العرب عن القدس. وقد أجبرت قيود النمو ونقص الفرص الاقتصادية سكان بيت لحم على الرحيل بحثاً عن الوظائف والحرية، ولذا يعيش عشرات الآلاف منهم ومن أحفادهم الآن في الولايات المتحدة والأميركتين. ويكاد لا يمكنهم العودة لزيارة بيت لحم، وإنْ سمحت لهم سلطات الاحتلال بذلك، فلن تسمح لهم بإقامة دائمة في مدينتهم. وفي نهاية المطاف، بينما أتأمل ميلاد المسيح، لا يسعني سوى أن أفكر في زهاء 400 طفل تقريباً يولدون يومياً، لآباء فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وأفكر فيمن سيموتون منهم في المهد صبياناً بسبب سوء الخدمات الطبية، أو من يتعرضون لخطر الوفاة عند نقاط التفتيش لأن الجنود الإسرائيليين لا يسمحون لأمهاتهم بالمرور. وأفكر في مريم العذراء، وأشعر بالامتنان لأنه قبل 2000 عام، على رغم كل ما تحملته، لم تكن هناك نقاط تفتيش تعيق ذهابها إلى بيت لحم. وقد كانت تعلم أن طفلها سينمو ويتحمل كثيراً من المعاناة، وبالمثل، على رغم الفرحة التي يشعر بها الآباء الفلسطينيون عندما يرحبون بمولود جديد في الوقت الراهن، تساورهم بالطبع مخاوف مماثلة. فلا يتعين عليهم فقط التفكير في كيفية رعاية طفلهم الجديد وتوفير احتياجاته، ولكن أيضاً عليهم أن يواجهوا مخاوفهم بشأن تربية طفل أو طفلة تحت جور الاحتلال ومخاطره وصعوباته. ومن العنف والضغوط والإذلال الذي يواجهه الفلسطينيون يومياً في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين وجنود الاحتلال، إلى الفقر المدقع واليأس الذي يواجه هؤلاء المحاصرين في غزة، لا يمكن أن تكون للحياة تحت حكم احتلالي ظالم، أية بهجة حتى في أفضل الظروف والمناسبات. ولذا، يا سيد: «بنس» عندما تتأمل قصة الميلاد، أطالبك بأن تتدبر بقلبك وعقلك لكي تدرك واقع الفلسطينيين، وأن تعير احتياجاتهم اهتمامك، فهم أيضاً عباد الله، ويستحقون شفقتك والتزامك.