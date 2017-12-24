«الديمقراطيون» هم «الجمهوريون» الجدد تاريخ النشر: الأحد 24 ديسمبر 2017 قيم العائلة.. منذ متى ونحن نسمع هذه العبارة، التي دعا إليها "الجمهوريون"، وساووا بينها وبين العلاقات السوية بين الجنسين، والخصوبة، والتقوى المسيحية، وعينوا أنفسهم حراساً على ذلك كله؟ حسنا، لقد فقد "الجمهوريون" أي حق في الإدعاء بتبني هذه القيم، بعد أن احتضنوا دونالد ترامب، ثم «روي مور» المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ. ومع أن الرجلين لم يحظيا بتأييد جميع "الجمهوريين"، إلا أنهما حصلا على دعم، أو تواطؤ عدد كبير منهم، يكفي لتأكيد خواء ونفاق مقولة ارتباط الحزب بالأخلاق المحافظة. كان العرف السائد لدى "الجمهوريين" دائماً هو أن من يقتبس من الكتاب المقدس، ويرفض الإجهاض، يجب أن تقدم له التهاني باعتباره يحترم القيم الأسرية! لم تكن هناك أسئلة تطرح عن عدد الزيجات الخاصة بالشخص، ولا عدد مرات خياناته الزوجية. فـ"الجمهوريون" الآن مستعدون، لتفعيل قانون شامل لإصلاح الضرائب- كما يدعون- سيؤدي لإضافة ما يقرب من 1.5 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى العقد المقبل. تذكروا هنا أن الحزب "الجمهوري"، هو الحزب السياسي ذاته، الذي دأب على تأليه ما يطلق عليه«الميزانيات المتوازنة»، وأرهب "الديمقراطيين" من خلال اتهامهم بأنهم مسرفون إلى حد السفاهة والسخف. في الحقيقة أن أفعال "الجمهوريين" كانت تتناقض دوماً مع أقوالهم، وأن إصلاحهم الضريبي هو ذرورة هذا التناقض. فأين هي المسؤولية المالية، في تشريع يتضمن هذا الكم من الدجل في الموازنة، الذي يتضمن على سبيل المثال مادة بخصوص انقضاء مدة منح تخفيضات ضريبية للأفراد، يتوقع من صاغوا هذا المشروع بشكل تام أن المشرعين الآخرين سيبقون عليها. يا للأكاذيب الصريحة التي يرددها "الجمهوريون"، وخصوصاً عن أنفسهم! ويا للفرصة الرائعة التي أتاحوها لـ"الديمقراطيين" لسرقة هذا الخطاب الزائف من بين أيديهم. من ذلك على سبيل المثال، أن "الديمقراطيين" يمكن لهم الإدعاء بأنهم حزب القيم الأسرية؛ لأنهم يدعون إلى تكوين المزيد من الأسر، من خلال الدفاع عن المساواة في الزواج، وهي فكرة لم تسحب البلاد بعيداً عن التقاليد، ولكن نحوها في الحقيقة، من خلال تشجيع الشواذ والسحاقيات على العيش وفقاً لترتيبات ارتباطية معينة، مثل تلك التي يحبذها المحافظون. كما يمكن لـ"الديمقراطيين" الإدعاء بأنهم يريدون أن يمنحوا الأسر المرونة والأمان التي يساعدها على البقاء طافية، وسليمة ربما. وهذا هو ما يحققه جعل قوة العمل أكثر ترحيباً بالنساء، وزيادة عدد الأميركيين المتمتعين بالضمان الصحي. ويمكنهم الإدعاء كذلك بأنهم حزب المسؤولية المالية، لأنهم لا يتظاهرون بأنه في مقدورهم تقديم التزامات حكومية كبرى- سواء تمثلت تلك الالتزامات في خوض حروب في أماكن نائية، أو في برامج محلية- من دون أن يسعوا لتجميع إيرادات، من أجل تمويلها. والإدعاء أيضاً بأنهم حزب الوطنية، لأنهم يفعلون شيئاً هو بالقطع أكثر إلحاحاً وأهمية، من توبيخ لاعبي كرة القدم لأنهم لم يركعوا أثناء عزف النشيد الوطني. وهم يدركون أن هناك قوة أجنبية قد حاولت تغير مسار حملة رئاسية أميركية، ويضغطون من أجل إجراء تحقيق شامل بخصوص هذه المسألة. بمقدور الديمقراطيين أيضاً الإدعاء بأنهم حزب الأمن القومي، فهم لا يتشدقون ويدخلون في حروب على تويتر مع حكام دول أخرى، يمكن أن يرسلوا رؤوساً نووية نحو أراضينا، ولا يقومون بتنفير حلفاء لبلادنا منذ وقت طويل، من خلال إرسال إشارات متناقضة عن التزامنا بحلف الناتو. فرانك بروني: محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة«نيويورك تايمز»