رسالة إلى العقل الجمعي الأميركي تاريخ النشر: الأحد 24 ديسمبر 2017 كل من درس في أميركا برهة من حياته- ككاتب هذا المقال- يدرك أن الولايات المتحدة الأميركية تمثل خلاصة عالمية لجل التجارب الإنسانية في السياسة والاقتصاد والعلم والمعرفة، لذلك تذهب سنوياً جل جوائز نوبل لمواطني هذه الدولة العريقة. وأجمل ما في منظومة الحكم الأميركي أن الشعب هو مصدر الاختيار وصاحب القرار، لذلك نتفاجأ عندما تصدر عن هذه الدولة الحليفة والصديقة قرارات غير مدروسة تتناقض مع كل التوجهات العربية والعالمية، ونقول في أنفسنا: أليس فيهم رجل رشيد يُعيد البيت الأبيض إلى جادة الصواب. إن قرار الرئيس الأميركي الأخير بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل صدم كل محبي أميركا، وله آثار خطرة على الاستقرار العالمي. دعوني أشارككم بعض ما قرأت حول هذا القرار التعسفي وآثاره: أولًا هو قرار مرفوض من الجميع، فالجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بالأغلبية لصالح قرار يحفظ القدس وينقض قرار الرئيس ترامب.. القرار اعتمد بأغلبية 128 صوتاً وامتناع 35 عن التصويت.. ولولا الفيتو الأميركي لكان نفس التوجه في مجلس الأمن. ثانياً: ستخسر أميركا مكانتها في العالم، فكما قال الدكتور إيان بريمر، رئيس مجموعة "يورو آسيا" خلال جلسة "أحداث رئيسية ستؤثر على العالم في 2018" في المنتدى الاستراتيجي العربي الذي عقد في الإمارات: سياسة ترامب فتحت المجال للصين لتؤدي دور القائد في العالم، وتوظف الصين قوتها الاقتصادية بشكل أفضل مما تقوم به الولايات المتحدة. الرأي نفسه تقريباً جاء في كلمة الدكتور فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في المنتدى نفسه، حيث قال: يبدو أن روسيا أصبحت رقماً صعباً في الساحة الدولية والعربية، الرئيس الأميركي يضرب ركائز القوة الأميركية في العالم ويغرد خارج السرب جراء سياسته.. ثالثاً هذا القرار سيعيدنا في العالم العربي إلى فوضى الإرهاب، ففي جلسة لمجلس الأمن للتصويت على قرار بشأن القدس، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام: نيكولاي ملادينوف: قد زادت أعمال العنف منذ إعلان ترامب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ملخص الرسالة للشعب الأميركي العريق: هل من الديمقراطية أن تعاقب أميركا من يُصوت ضدها في المحافل الدولية، وهل من المنطق أن تشجع أميركا جماعات التطرّف التي تتدعي محاربتها، وأخيراً هل من العدالة أن تقف أميركا ضد العالم من أجل عصابات صهيونية ليس لها علاقة بالديانة اليهودية؟ العالم بانتظار رد العقل الجمعي الأميركي.