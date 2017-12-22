النفوذ الصيني والقلق الهندي تاريخ النشر: السبت 23 ديسمبر 2017 ينتاب الهند دوماً شعور بالقلق من النفوذ المتزايد للصين في دول الجوار التي عملت نيودلهي جاهدة كي تحافظ على الروابط التقليدية القديمة معها مثل نيبال وبوتان وسريلانكا وجزر المالديف. لكن التنين الصيني يخطو خطوات جريئة، ويعزز وجوده في كل دول جوار الهند المذكورة. فقد أجريت انتخابات في الآونة الأخيرة في نيبال التي بها جماعة عرقية هندية كبيرة، وحقق حزب التحالف اليساري الشيوعي المؤيد للصين والذي يقوده رئيس الوزراء السابق «شارما أولي» انتصاراً كبيراً، ما قرع أجراس الخطر في الهند. ويشتهر السيد «أولي» بميله إلى الصين وتشدده، وتخشى نيودلهي من تزايد الوجود الصيني في واحدة من أكثر دول جوارها وداً. وبعد التوقيع على اتفاق التجارة الحرة الذي بوغتت به الهند، أعلنت نيودلهي أنها كانت «تتوقع أن تراعي المالديف مخاوف نيودلهي بالحفاظ على سياستها الخاصة بالهند أولاً». ووقع الرئيس «عبد الله يمين» اتفاق التجارة الحرة أثناء زيارته الأولى إلى الصين. وما أثار قلق الهند هو أن الموافقة على الاتفاق في الهيئة التشريعية تمت بطريقة متسرعة. فقد طرحت حكومة الرئيس «يمين» الشهر الماضي مشروع قانون في «مجلس» (برلمان) المالديف، وتمت الموافقة على الاتفاق مع الصين في منتصف الليل. واتهم حزب المعارضة الرئيس، وهو «الحزب الديمقراطي المالديفي» الذي يقوده الرئيس السابق محمد نشيد الحكومة بأنها لم تنفق وقتا كافياً لمناقشة مسودة الاتفاق، كما تمت الموافقة على الاتفاق دون الأغلبية اللازمة في المجلس المؤلف من 85 عضواً. وما جعل الهند تشعر بالاستياء الشديد وهو أن يمين كان قد وعد بأن أول اتفاق تجارة حرة توقعه البلاد سيكون مع الهند. وتشتهر جزر المالديف بشواطئها الجميلة ومنتجعاتها غالية الثمن. وتعرضت الدولة في الأعوام القليلة الماضية لعدد من الاضطرابات السياسية في مسارها نحو الديمقراطية. ففي عام 2012، أطاح انقلاب عسكري محمد نشيد وهو أول زعيم منتخب ديمقراطياً. ولم تنجح إلا المحاولة الرابعة لإجراء انتخابات في عام 2014 باختيار عبد الله يمين رئيساً للبلاد. لكن العلاقة بين المعارضة والحزب الحاكم ما زالت متوترة. وحاولت الهند وهي أكبر ديمقراطية في العالم أن تساعد جزر المالديف أثناء مرحلة الاضطرابات المتواصلة. لكن الصين انتهزت فرصة الاضطرابات السياسية لتعزز نفوذها سريعاً في الجزر المهمة استراتيجياً. وأصبح صعود الصين أكبر معضلة في السياسة الخارجية بالنسبة للهند التي تزايدت مخاوفها بشأن الوجود المتزايد لبكين في بلدان تمتد من باكستان ونيبال إلى سريلانكا والمالديف. وفي سريلانكا، أنشأت الصين بالفعل ميناء «هامبانتوتا»، وفي باكستان تساهم بكين في بناء «ممر اقتصادي صيني باكستاني» يخترق منطقة متنازع عليها في الشطر الباكستاني من كشمير. والهند أنفقت الكثير من المال والوقت في المالديف. فقد كانت الهند من أوائل الدول التي اعترفت بالمالديف بعد استقلالها عام 1965. وكانت أيضاً من بين أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الجزر. وفي عام 1972، أنشأت الهند بعثتها الدبلوماسية في العاصمة ماليه وساندت البلاد منذئذ في التغلب على الاضطرابات السياسية الكثيرة التي مرت بها. وبدأ اهتمام الصين بالمالديف مع وصول آلاف السياح الصينيين إلى الجزر ذات الطبيعة الخلابة. وأقامت الصين أول علاقات دبلوماسية مع المالديف عام 1972 ولديها سفارة في عاصمتها. وافتتحت المالديف سفارة لها في بكين عام 2009. وتضطلع بكين بمهمة القيام بعدد من مشروعات البنية التحتية في المالديف، وهو ما يثير قلق الهند. وتتضمن المشروعات تطوير «جزيرة هولهولي» و«جسر الصداقة» الذي يربط الجزيرة بالعاصمة ماليه. وهذه استثمارات تقدر بأكثر من مليار دولار. وفي الوقت نفسه، تركز الشركات الصينية على مشروعات السياحة في المالديف التي تتضمن مشروعات وتعاقدات الإصلاح لمنتجعات الجزر. والتفاوض بين الهند والمالديف على اتفاق التجارة الحرة بين البلدين يجري منذ سنوات لكنه واجه عراقيل. وتوقيع اتفاق مع الصين من الرئيس عبد الله يمين المعروف برغبته في إقامة علاقات أكثر تقارباً مع بكين يشير إلى تباعد في العلاقات بين المالديف والهند. ومن الواضح أن هذا يتسبب في قلق الهند في الوقت الذي تحاول فيه أن تضمن ألا تضر الصين بنفوذها في منطقة الجوار. د.ذِكْرُ الرحمن* *رئيس مركز الدراسات الإسلامية في نيودلهي.