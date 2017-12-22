استراتيجية القطب الأميركي الواحد تاريخ النشر: السبت 23 ديسمبر 2017 قبل بضعة أيام أعلن ترامب استراتيجيته الجديدة للأمن القومي الأميركي، واستمع الجميع إلى عبارات مُغلفة في الحرير صيغت بمهارة عالية لا قبل لترامب بها، ووضح فيها الأثر البالغ الكبير للجنرالات الأميركيين الذين باتوا فعلاً وقولاً هم القوة الضاربة في إدارته، بعد أن أزاحوا المستشارين الذين اصطحبهم معه إلى البيت الأبيض. السؤال الذي توقف أمامه الكثيرون: هل تغيرت استراتيجية ترامب عن الاستراتيجيات التي بلورها سابقوه من الرؤساء؟ دعونا نذكر أن المرتكزات الأربعة في استراتيجية ترامب هي: حماية الولايات المتحدة والشعب الأميركي، وتعزيز الرخاء الأميركي، والحفاظ على السلام من خلال القوة، وتعزيز النفوذ الأميركي، والشاهد أن المقاربة في السؤال المتقدم كانت ولا تزال تركز على الرئيسين السابقين: أوباما الذي فضل سياسة القيادة من خلف الكواليس ما ترك لروسيا فرصة لملء فراغات القوة التي تركتها أميركا حول العالم، وبين جورج بوش الابن ورؤيته للحروب الاستباقية وتقسيمه العالم تقسيماً بين معسكرين: من معنا ومن ضدنا. في أي خانة يمكن أن يقف ترامب واستراتيجيته الجديدة؟ في هذا السياق، كان الإطار الذي وضع لترامب يشمل أكثر من اتجاه، الحفاظ على «أميركا أولاً»، وهو الشعار الذي خاطب به ترامب ناخبيه وحصد أصواتهم، وهو أمر معروف منذ زمن بعيد، وقد كان أقرب نموذج لهيمنة الدور الاقتصادي في انتخاب الرؤساء ما جرى بين بوش الأب وكلينتون حول الاقتصاد. وفي الوقت عينه، كانت رؤى بوش الابن وحروبه الاستباقية تكاد تتكلم من بين ثنايا سطور الاستراتيجية حينما أكدت فكرة استخدام القوة لتحقيق السلام. نحن إذن أمام خليط من فلسفة القوة الأميركية الطاغية الممتزجة بلمسة ترامب الشخصية كصانع صفقات، ولهذا كان حديثه الواضح عن الربح والخسارة، وعن الشركاء الذين لا يدفعون أنصبتهم كما يجب، وعن الدول الكبرى التي تمارس التجارة العالمية من دون عدالة، ما يؤذي الاقتصاد ومن ثم المواطن الأميركي. لكن فكرة النفوذ والهيمنة على العالم لا تغيب أبداً عن استراتيجية ترامب، ما يعني أن واشنطن ماضية قُدماً في طريق ما عرف منذ نهاية تسعينات القرن الماضي بوثيقة القرن الأميركي، والتي بلورت في عام 2001 بوثيقة الامتداد نحو آسيا، والهدف الواضح وربما الفاضح هو أحكام السيطرة على النفوذين الروسي والصيني كي لا ينازعا القوة الأميركية في القرن الحادي والعشرين. لم تكن أهداف أميركا الإمبراطورية لتغيب عن أعين الروس بنوع خاص، ولعل هذا ما دفع رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الروسي «ليونيد سلوتسكي» للقول: «إن الهدف الوحيد لاستراتيجية الأمن الجديدة لواشنطن هو إعادة الهيمنة وبناء عالم أحادي القطبية». والشاهد أنه وبخلاف الكثيرين الذين قالوا بأن الاستراتيجية الجديدة تقلص من إمكانية دخول أميركا في مواجهات مسلحة، فإننا نميل إلى أنها تفتح الأبواب واسعة أمام صدامات عديدة حول العالم، ومن استمع إلى الجنرال «ماكماستر» مستشار الأمن القومي الأميركي في الندوة التي شارك فيها في مكتبة الرئيس رونالد ريجان بولاية كاليفورنيا الأميركية عن النزوع لاستخدام القوة من أجل الحفاظ على السلام العالمي، يدرك أن الجنرالات وحروبهم هم أصحاب السبق الأعظم في الاستراتيجية. الاستنتاج السابق يدعمه خبير الاستخبارات المركزية الأميركية «فيليب جيرالدي» المدير التنفيذي الأسبق لمجلس المصالح الوطنية، والذي اعتبر أن الاستراتيجية الأحدث يمكن أن تدفع الولايات المتحدة إلى صراعات دولية جديدة، ومضيفاً أن منح العسكريين المزيد من الأموال، وهي في الأصل كثيرة جداً، غباء، لأن هذا يجعل أي رئيس معرضاً لإغراء استخدامها في حل المشكلات خارج الحدود. حالة الازدواجية الأميركية التقليدية تظل ظاهرة في خطوط وخيوط إدارة أوباما التي نادت بالانعزالية وبالاهتمام بأميركا في الداخل، لكن الفعلة الحقيقيين في الكرم الأميركي يدركون أن مصالحهم مرتبطة بالسيطرة على مقدرات العالم، ولهذا نكاد نلمس مرحلة جديد من مراحل المزاوجة الأميركية بين القوتين الناعمة والخشنة. هل تغير شيء في أميركا اليوم؟ حكماً يمكن أن تتغير السياسات المعبرة عن الاستراتيجيات لتتلاءم مع المتغيرات، لكن الجوهر يبقى واحداً، فالاستراتيجيات تعلم دارسيها أن الأهداف يمكن الاقتراب منها من خلال مسارين: اقتراب مباشر أو غير مباشر، مع بقاء الهدف في الحالتين ظاهراً أمام عيون طالبيه، حتى وإن أخذتهم التضاريس إلى الطرق الدائرية. *كاتب مصري