ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الأربعاء 20 ديسمبر 2017 سيناريو توحيد الكوريتين.. وجرائم ضد الإنسانية في ميانمار «ذي كوريا هيرالد» وحسب الكاتب، ساهمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في تقسم كوريا إلى شطرين، جنوبي تابع للولايات المتحدة، وآخر شمالي يحاول رفض النفوذ الأجنبي لكنه اعتمد اقتصادياً على الاتحاد السوفييتي، والآن على الصين. قائمة الدول التي لها تاريخ من النفوذ على الكوريين تتسع لتطال الولايات المتحدة واليابان والصين والاتحاد السوفييتي، لكن الصين مارست نفوذها على كوريا قبل التقسيم لفترات أطول، مقارنة بغيرها من الدول الأخرى، الكاتب يسرد تطورات مر بها النظام الدولي، قائلاً: عندما ضعفت الصين مارست دول أخرى نفوذها على كوريا. لكن في السنوات الأخيرة تجاوزت الصين ضعفها، وباتت صاحبة الاقتصاد الأكبر في العالم، وهي الآن على وشك أن تصبح قوة دولية عظمى، والولايات المتحدة خرجت من الحرب الباردة مطلع تسعينيات القرن الماضي قوةً عظمى وحيدة، وذلك على رغم ما تعرضت له من انتكاسات عسكرية واقتصادية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. والاتحاد السوفييتي أصبح الآن روسيا، وهي دولة كبرى، لكن ليست قوة عظمى، واليابان بدأت تضعف بسبب تراجع عدد سكانها. الآن توجد قوتان عظميان تمارسان نفوذهما في شبه الجزيرة الكورية: الولايات المتحدة والصين. أما روسيا واليابان، فلديهما مصالح في كوريا، لكن نفوذهما - حسب الكاتب- محدود- والتقسم الراهن بين كوريتين شمالية وجنوبية، يخدم مصالحهما. الصين والولايات المتحدة تمنع سيطرة أي طرف على شبه الجزيرة الكورية، وهذا المنطق يحول بالطبع دون توحيد الكوريتين. ويقول الكاتب، ربما ترحب الولايات المتحدة والصين بتوحيد الكوريتين، لكن تحت سيطرة نظام يحقق مصلحة كل واحدة منهما(مصلحة واشنطن ومصلحة بكين)، وكلاهما يدرك أن حدوث هكذا سيناريو سيكون مزعزعاً للاستقرار، ولهذا صرّح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بأن قوات بلاده إذا شنت هجوماً على بيونج يانج ستتراجع بعد انتهاء العمليات العدوانية الكورية الشمالية إلى داخل كوريا الجنوبية، كما أن الصين تريد منع انهيار الاقتصاد الكوري الشمالي، وفي الوقت نفسه، لا تريد برامج بيونج يانج الصاروخية والنووية. ولدى الكاتب قناعة بأنه يمكن تفادي المصالح المتضاربة لكل من الولايات المتحدة والصين في شبه الجزيرة الكورية، من خلال الدفع باتجاه كوريا موحدة وديمقراطية ومحايدة خالية من السلاح النووي والوجود الأجنبي..وهذا المسعى سيحقق في الوقت ذاته طموح الكوريين في الوحدة. «جابان تايمز» تحت عنوان «صواريخ كروز بالستية طويلة المدى في ترسانة جيش الدفاع الذاتي»، نشرت «جابان تايمز» اليابانية أمس افتتاحية، استهلتها بالقول إن وزارة الدفاع اليابانية تسعى من خلال ميزانيتها للعام المقبل إلى حيازة هذا النوع من الصواريخ، ما يعكس المخاطر التي تضعها الوزارة في الاعتبار، وإمكانية توجيه ضربات صاروخية لقواعد العدو، وهو ما يمكن اعتباره، حسب الصحيفة استشعاراً للخطر المتنامي الذي تشكله كوريا الشمالية، سواء بأسلحتها النووية، أو بترسانتها الصاروخية.. الحكومة اليابانية تقول، إن صواريخ «كروز» مخصصة لحماية القطع البحرية اليابانية. التي تشارك في نظام الدفاع الصاروخي والتي تدافع عن الجزر النائية التابعة لليابان ضد أية عمليات عدائية محتملة، وأنكرت الحكومة اليابانية أن تكون قد أجرت أية تغييرات في سياستها الدفاعية، لكن إضافة صواريخ كروز البالستية إلى ترسانة اليابان يمكن النظر إليه من زاوية أكثر شمولاً، تتعلق بكيف يمكن للدول الأخرى المجاورة لليابان تفسير الخطوة اليابانية؟ وإلى أي مدى تؤثر الخطوة على المشهد الأمني في منطقة جنوب شرق آسيا؟ وزارة الدفاع اليابانية تسعى لزيادة ميزانيتها بواقع 2.2 مليار ين من أجل حيازة صواريخ من طراز JSM الذي تنتجه شركة نرويجية، وتبحث الوزارة أيضاً عن صواريخ من طراز JASSM-ER وLRASM وهذه الصواريخ من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأميركية. وحسب الصحيفة، فإن صواريخ JSM يصل مداها قرابة 500 كيلو متر، وسيتم تحميلها على طائرات شبح أميركية الصنع من طراز F-35، وتخطط الوزارة لنشر هذه الصواريخ خلال عام2021، أما صواريخ JASSM-ER وLRASM فيبلغ مداها 900 كيلو متر، وربما يتم تحميلها على طائرات حربية مقاتلة من طراز F-15. وحيازة صواريخ كروز يصل مداها 900 كيلو متر، تجعل اليابان قادرة من الناحية التقنية على ضرب المنشآت والتجهيزات الكورية الشمالية المعنية بإطلاق الصواريخ، دون أن تقترب قوات الدفاع الذاتي اليابانية من شبه الجزيرة الكورية. الصحيفة استرجعت من تاريخ اليابان مقولة أطلقها رئيس الوزراء السابق «إيشورو هايتوياما»، مفادها أن من حق اليابان عندما تتعرض لخطر هجمات صاروخية، وعندما لا تتوافر لديها وسائل لحماية نفسها من هذه الهجمات، فإن عليها استهداف قواعد هذه الصواريخ وإحباطها، وإلى الآن- تقول الصحيفة- لدى اليابان القدرات اللازمة لصد الهجمات الصاروخية. وحسب الصحيفة، ترأس رئيس الوزراء «شينزو آبي» في مارس الماضي لجنة بحوث الأمن القومي التابعة للحزب، خاصة بعدما قدمت اللجنة اقتراحاً للحكومة بإجراء دراسة عاجلة حول ضرورة حيازة قدرات عسكرية لضرب قواعد العدو بصواريخ كروز، والهدف كان تحييد منشآت كوريا لشمالية الخاصة بإطلاق الصواريخ البالستية. لكن «آبي» نفسه صرّح أمام البرلمان الياباني في نوفمبر بأن إدارته لا تسعى في الوقت الراهن لحيازة قدرات تمكنها من ضرب قواعد العدو، لكن حكومته تفكر في بدائل أخرى عديدة، في ظل البيئة الأمنية التي تزداد اضطراباً. «سيدني مورنينج هيرالد» بعبارة «لانستطيع الوقوف كمتفرجين ونحن نشاهد فظاعات ترتكب في حق الروهينجا على مقربة منا»، عنونت «سيدني مورنينج هيرالد» الأسترالية أول أمس افتتاحيتها، مشيرة إلى الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، حيث عمليات قتل على الهوية واغتصاب جماعي وحرائق متعمدة للمنازل. انتهاكات تسبب في حدوث موجة نزوح هي الأكبر في العالم منذ مذابح رواندا في تسعينيات القرن الماضي.. وتتوقع الصحيفة بأن ولاية راخين الشمالية ستخلو قريباً من سكانها المسلمين، ولابد من تدخل لوقف هذا المأساة، فعمليات القتل أودت حتى الآن بحياة 13769 شخصاً من أبناء أقلية الروهينجا، نصفهم سقطوا في أغسطس الماضي فقط، وأودت الانتهاكات بحياة 730 طفلاً تقل أعمارهم عن خمس سنوات، ونصفهم لقي حتفه بطلقات نارية. ما حدث جريمة في حق الإنسانية، بمعنى الكلمة، لأنها تتم وفق خطة ممنهجة وتسبب في قتل مسلمي الروهينجا وتأجيج معاناتهم.