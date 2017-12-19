ترامب ومشكلات الشرق الأوسط تاريخ النشر: الأربعاء 20 ديسمبر 2017 ليس هناك ما يميز العصر الحالي، على كثرة المعلومات المغلوطة والفضائح والمبالغات، أكثر من انتصار أميركا وحلفائها مؤخراً في حرب، تصدرت قبل عامين فقط عناوين الأخبار، وهيمنت على المناقشات السياسية، وساعدت على انتخاب الرئيس دونالد ترامب رئيساً، ويبدو أن كثيراً من الأميركيين لم يلحظوا ذلك الانتصار! وبالطبع أقصد الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي كان تمدده بمثابة كارثة مُنيت بها السياسة الخارجية الأميركية في فترة أوباما الثانية، ولا سيما أن إعدام أميركيين بيد التنظيم جعل أميركا تبدو ضعيفة، بينما جذبت تجربته الوهمية متطوعين متعطشين لطموحات تاريخية عالمية، وأحلام خارقة للطبيعة، وعلى رغم ذلك، بدأت هزيمته في ظل إدارة أوباما، وإن كان العراقيون هم من خاضوا أشرس المعارك، إلا أنها كانت حرباً أميركية أيضاً، وقد نجحنا في الانتصار فيها من دون عمليات نشر واسعة للقوات البرية الأميركية، ومن دون الانزلاق إلى براثن حرب عابرة مع روسيا، ومن دون تحفيز موجة ضخمة من الإرهاب في الغرب. ويبقى السؤال لماذا لم نلقِ بالاً لذلك النجاح؟ وأحد أسباب ذلك هو طبيعة انتصارنا، ومثلما أوضح الكاتبان «ماكس أبراهامز» و«جون جلاسر»، مؤخراً في صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، لم تحدث هزيمة «داعش» على الطريقة التي تصورها «كثير من صقور السياسة الخارجية الأميركية»، لأنها لم تتطلب الخوض في حرب ضد بشار الأسد، أو إنشاء جيش جديد للمعارضة السورية. وفي الوقت ذاته، حدث الانتصار بسهولة أكثر مما كان يخشى المتشككون في التدخل، ومن ثم، لن تجد مراقبين، من اليمين أو اليسار، على استعداد لتأكيد الانتصار! وعلى رغم ذلك، يعتبر ذلك إخفاقاً صحافياً أيضاً، إذ إنه يقدم مثالاً على عدم تقديم وسائل الإعلام تغطية ملائمة لنجاح مهم، لأنه لا يلائم روايتها لـ«الكارثة الترامبية»، التي استغرقت فيها كيانات صحفية أميركية كثيرة. ولا أستثني نفسي من ذلك الاتهام، فقد كنت أميل إلى التركيز على القصص التي تلائم القلق من السياسة الخارجية للإدارة الأميركية الراهنة، التي ترتبط بداية بمخاطر الحرب الإقليمية في الشرق الأوسط، إلى مخاطر سياسة حافة الهاوية تجاه كوريا الشمالية، ولا تزال تلك المخاوف منطقية، ولكن التعليقات والتكهنات الصحافية تكون مشروطة، وفي الوقت الراهن، يبدو نهج إدارة ترامب تجاه الشرق الأوسط متوسط النجاح، وفي الواقع قريب مما كنت سآمل فيه من أي رئيس «جمهوري» عادي يتبع مساراً عالمياً واقعياً، وقد تفادى ترامب الجاذبية التي كثيراً ما افتتن بها «صقور الجمهوريين»، وهي أنه من المفترض أن تحارب الولايات المتحدة قوى الشر كافة على 16 جبهة في آن واحد، وبدلاً من ذلك، مضى الهويني، على رغم مواقفه «الصقورية» بشأن إيران، وسمح ببقاء الأسد حتى الآن، وتفادى تصعيد التوترات مع روسيا، وهو أمر بالطبع محاط بكثير من الجدل المحتدم، ولكن من الجيد أن «الحرب الباردة المصغرة» بين واشنطن وموسكو لا تزال هادئة نسبياً، ولم تقصف إحداهما الأخرى فوق سوريا. وربما يخشى بعض الكتاب والمراقبين من كتابة مقالات تمدح الإدارة الحالية على أي شيء فعلته، بسبب توقعهم حدوث شيء كارثي بشكل سريع يستلزم النقد. ولكن لو أن أحداً أخبرني في نهاية عام 2016، أنه خلال عام من حكم ترامب، ستهزم «خلافة داعش المزعومة» من دون حدوث ما هو أسوأ في الشرق الأوسط، لتملكني التعجب، ولذا، أقول وبحذر شديد إن الفضل يُنسب للجنود والدبلوماسيين الأميركيين وكذلك للرئيس ترامب! روس دوثات: كاتب أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»