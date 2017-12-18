تعزيز دور المرأة الإماراتية في شتى المجالات تاريخ النشر: الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 لا شك أن المرأة الإماراتية باتت اليوم تحتل مكانة مميزة على مختلف الصعد، وقد نجحت في أن تقدم للعالم نموذجاً يحتذى به إقليمياً ودولياً، في التحدي والإصرار وتحمل المسؤولية، مدعومة بقناعة راسخة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، بأهمية المرأة كشريك رئيسي في المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة، تلك القناعة التي أرسى قواعدها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مرحلة التأسيس، وجاءت مرحلة التمكين التي بدأها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لترسخ القناعة ذاتها. ولم تألُ القيادة الرشيدة جهداً في تقديم الدعم اللامحدود للمرأة الإماراتية من خلال إطلاق المبادرات المختلفة المعنية بدعم مشاركة المرأة وتمكينها، والحرص على وجود تشريعات عادلة ومنصفة للمرأة، وتذليل العقبات التي قد تعترض مسيرة نجاحها وتمكينها. وإذا ما جرى الحديث عن المرأة الإماراتية والإنجازات الكبيرة التي حققتها، فلا بد أن تُذكر هنا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي حملت على عاتقها مسؤولية رفع شأن المرأة الإماراتية، وحرصت على تطبيق النهج التنموي الفريد للوالد المؤسس، وإيمانه بأن المرأة نصف المجتمع وعضو فاعل في كل ما وصلت إليه الدولة من مكانة متقدمة على مختلف الصعد. وبالفعل استطاعت «أم الإمارات» تقديم تجرية مميزة في تمكين المرأة للعالم أجمع، ولذلك فإن جهودها في تمكين المرأة ورعاية الطفل ودعم الأسرة الإماراتية بشكل عام تحظى بإشادات إقليمية ودولية على نطاق واسع، وضمن هذا الإطار حصلت سموها حديثاً عن جدارة على لقب «نصيرة الأسرة» خلال الافتتاح الرسمي لاجتماعات قمة المنظمة العالمية للأسرة التي عقدت في قاعة الإمارات بمقر هيئة الأمم المتحدة، وهو ما يعكس التقدير الدولي لجهود «أم الإمارات» في نشر القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة، ولاسيما تلك المرتبطة بتماسك الأسرة والحفاظ على نسيج المجتمع الإماراتي. وتأتي تلك القمة استكمالاً للنجاحات التي حققتها دولة الإمارات في تمكين المرأة في شتى المجالات وتحقيقاً لمبدأ المساواة الذي تتبناه منذ نشأتها، وهذا ما أكدته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في كلمتها بهذه المناسبة، حيث قالت إن الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، حققت التوازن بين الجنسين في المجالات كافة، انطلاقاً من إيمان القيادة الحكيمة بأن ابنة الإمارات شريكة للرجل في مسيرة البناء والتنمية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية