عن قواعد التطور والتقدم تاريخ النشر: الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 لقد قال الأكاديمي المغربي محمد الكتاني في ندوة جمعتنا وإياه، كانت قد نظمتها أكاديمية المملكة المغربية، إنه من المعلوم أنه لا يمكن القول فلسفياً بوجود شيء ثابت على الإطلاق. وهذا ما يقوم عليه العديد من الفلسفات المعاصرة ونظريات التطوّر والتقدّم. هذا في حين أن العلم الوضعي يجعل ممّا تكشفه مناهج البحث والاستقراء مرجعية مطلقة في العلوم الطبيعية تتجدّد باستمرار. وأمّا الدين ففيه معتقدات وتشريعات نصّية غير قابلة للتغيير. ومن المعلوم أيضاً أنّ مسألة الثبات والتغيّر مشكلة فلسفية قديمة. فقد كان فلاسفة اليونان يقسّمون ظواهر الكون والقوانين المحرّكة له إلى جواهر وأعراض. فالجواهر ثابتة والأعراض متغيّرة. والمادّة أو الطبيعة المتغيّرة ليست سوى أعراض للجواهر الثابتة. وفي هذا الصدد قال أرسطو (ت. 322 ق.م) بقانون الهوية. وإنّ الهوية ثابتة لا تتغيّر، لأنّه من دون قولنا بثباتها فإنّه يستحيل العلم بأيّ شيء. لأنّ العلم لا يتعلّق إلا بما هو ثابت. ثمّ جاءت الثورة الفلسفية والعلمية في تاريخ أوروبا الحديث فقالت بمبدأ مخالف، هو مبدأ التطوّر الذي يتحكّم في ظواهر الكون. وأنّه بفضل هذا المبدأ وصل الإنسان إلى ما هو عليه اليوم من تقدّم. بل أصبح التطوّر يفسّر كلّ ظواهر الحياة البيولوجية بما فيها حياة الإنسان. فالتطوّر أحد مبادئ الثقافة الغربية التي تتعارض مع بعض الثقافات الوطنية، المؤمنة بثبات الجواهر والقيم، ولعلّ ذلك يكون سبباً في الجمود الذي عرفته بعض العلوم، حينما اكتفت بالتقليد، واجترار التراث، بل وفي إغلاق باب الاجتهاد، والتنكّر لمتغيّرات المجتمع. فجمد الفقه الإسلاميّ مثلاً منذ القرن الرابع الهجريّ. وشخصياً عندما أدرّس أي مادة في الجامعة، أحاول مع طلبتي، بناة المستقبل، أن أجذر في عقولهم شروط العلم والتطور، وأبرز لهم قواعد التغيير والاجتهاد، وهي ثلاثة ومن دونها لا يمكن أن يسمى العلم علماً ولا يمكنهم أن يخطوا خطوات في بناء البلدان وتنمية العلوم: 1- فالعلم مركب؛ بمعنى أنه تمثيل سببي وموضوعي للحقيقة، فربط الأسباب بالمسببات مسألة أساسية في مجال العلوم أياً كانت، والالتزام بالموضوعية والحيادية أمر لا مفر منه لتكون النتائج نتائج يمكن أن تعمم وتطبق. والنتيجة العلمية لا تسمى بالعلمية إلا أنها يمكن أن تعمم، فالعالِم أو الباحث في أي مجال يتحرك في إطار ثلاثية الفهم والشرح والتنظير. ومساحة العلوم ليست مساحة صحفية أو ارتجالية، فلها قواعد عالمية وأبجديات رياضية حتى وإن كانت تنتمي إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية. 2- والخاصية الثانية هي أن نتائج العلوم أياً كانت يمكن أن تفند. فالعلم هو الحقيقة الفعلية للظاهرة التي تنحو نحو التأكيد، ولكن مع ذلك لا يمكن لنتيجة علمية أن يدعي صاحبها أنها الحقيقة المطلقة أو أنها تحتكر تلك الحقيقة. والحقيقة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى فهو وحده العالم بكل شيء، والقادر المقتدر، أما العلم الإنساني أياً كان، فهو لصيق بالإنسان وبطبيعته البشرية. أي أنه يبقى جزئياً، وبالإمكان مراقبة تلك النتائج واختبارها بل وتفنيدها والإتيان بنتائج علمية أكثر واقعية ومصداقية منها في ميراث العلم. 3- أما الخاصية الثالثة فهي أن العلم منشئ، بمعنى أن الهدف الأول والأخير لأي علم هو تنمية المجتمع والسعي الدؤوب لتطويره وتنميته... وهذا ما يجب أن يفهمه كل طالب وباحث، وأن يكتبه بماء الذهب في أولى صفحات تحصيله للعلم، لنغير واقع جامعاتنا العربية المبني على الحفظ، ثم على الحفظ، ثم على عدم الإنتاج والاكتفاء بما تفضل به الأولون.