إمّا الاقتصاد أو التاريخ تاريخ النشر: السبت 16 ديسمبر 2017 كثيرة هي البلدان والجماعات التي ارتبط تاريخها بالنزاع وما ينجرّ عنه من أحقاد وعداوة. وهذا غالباً ما يُطلق عمليات متوالية من نكْء جراح الماضي بما لا يترك مكاناً لبناء المستقبل. ومعروف أن عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي «الناتو» لم تستطع تذليل الخلافات المتراكمة بين البلدين، بل إن تلك الخلافات مثلت، ولسنوات مديدة، المشكلة الأكبر التي يعانيها تماسك الحلف المذكور وحسن اشتغاله. مناسبة هذا الكلام الزيارة التي قام بها مؤخراً رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان إلى أثينا، وكان بذلك أول حاكم تركي يزور اليونان منذ 65 عاماً. فقد استنفر الطرفان التاريخ العدائي، كلٌّ في وجه الآخر. من جهته اشتكى أردوغان ممّا اعتبره تطبيقاً تنقصه الدقّة والعدالة لاتفاقية لوزان الموقعة في 1923 والتي أعادت رسم حدود تركيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. وبدوره رفض رئيس جمهوريّة اليونان بروكوبيس بافلوبولوس، وهو قانونيّ، كلام أردوغان جملة وتفصيلاً، نافياً عن كلام زميله التركي كل معنى مفيد. وقد بدا لبعض المراقبين أن تباين الموقفين وخشونة التعبير عنه قد يؤديان إلى فشل الزيارة في يومها الأول. والحال أن استعداد الطرفين للإفشال جاهز حتى لو تناسيا التاريخ الأقدم عهداً وتمسّكا بنتائجه المتأخرة زمناً. ففي أواخر الأربعينيات، وبسبب السياسات القومية المتطرفة للزعيم الأتاتوركي عصمت إينونو، انهارت الأقلية اليونانية في تركيا تحت وطأة الضرائب التي فُرضت عليها، كما على باقي الأقليات المسيحية. وهذا فيما يصر أردوغان وكثيرون من الأتراك على أن الأقلية التركية في اليونان إنما تُعامَل بطريقة مجحفة وتُحرم حقها في اختيار مفتيِّها الذي تعيّنه حكومة أثينا. وقد سبق لعلاقات البلدين أن توترت مراراً في العقود الأخيرة: ففي 1974 وبسبب الغزو التركي لقبرص رداً على انقلاب عسكري نفذه ضباط قبارصة يونانيون متطرفون، نشأت أزمة لم يتم التغلب عليها حتى الآن. وفي 1996 نشبت أزمة أخرى بين البلدين كادت تفضي إلى مواجهة حربية، أما السبب فنزاع على جزر غير مأهولة في بحر إيجة. وإذ يصر اليونانيون على أن سلاح الجو والبحرية التركي ينتهك سيادتهم الوطنية على أجوائهم ومياههم الإقليمية، يصر الأتراك، في المقابل، على ضرورة تسليم ثمانية ضباط أتراك فروا إلى أثينا بعد المحاولة الانقلابية في العام الماضي، التي اتهمت أنقره فتح الله غولن بتدبيرها. وفي مواجهة هذا التاريخ ومشتقاته التي تعاود ظهورها بين الفينة والأخرى، هل يلوح أيّ أمل في فضاء البلدين المشترك؟ نعم، إنه في المصالح الاقتصادية التي ينتفع بها الطرفان المعنيان. فالمصالح التي كانت وراء إنشاء المجموعة الأوروبية بعد تاريخ من الحروب، هي وحدها ما يعول عليها كقاطرة إلى مستقبل آخر. والراهن أن مسألة المصالح هي التي أنقذت الزيارة الأردوغانية من الفشل الذي يتسبب فيه التاريخ. فقد وقعت اتفاقات اقتصادية واستثمارات في البنى التحتية يقال إن رئيس الحكومة اليوناني أليكس تسيبراس كان أكثر المراهنين عليها. وهذا خبر طيب يؤمل أن ينجح في منافسة أخبار الماضي، الأبعد والاقرب، وأن يتغلب عليها. --------------- محلل سياسي- لندن