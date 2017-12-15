2030.. عام تحقيق ترشيد استهلاك الطاقة تاريخ النشر: السبت 16 ديسمبر 2017 حددت الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تحقيق أهداف الإمارة في خططها التنموية المستدامة، وصولاً إلى اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، لا يعتمد على النفط والتقلبات التي ترافقه، فضلاً عن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وإحداث تحول فاعل في القاعدة الاقتصادية، وتحقيق مزيد من التكامل مع الاقتصاد العالمي، بالتزام راسخ نحو بناء اقتصاد مستدام وذي قيمة مضافة عالية، بحلول عام 2030، ليصبح استخدام الثروة النفطية موجهاً نحو قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً، واستحداث أنماط للنمو تتسم بقدر أعلى من الاستدامة، يضمن للإمارة تنمية اقتصادية متعافية لفترات مطولة، وبما يخفف آثار الصدمات الخارجية من التقلبات والصدمات الطارئة في أسواق الطاقة العالمية. ويأتي الهدف الاستراتيجي لمبادرة «كفاءتي» وبرنامج «ترشيد» في استبدال جميع أنظمة تكييف الهواء، وأنظمة التهوية، وأنظمة الإضاءة، والمصاعد، ومضخات المياه بأنظمة أخرى أكثر كفاءة في الاستهلاك في المشاريع التجارية، و‏‏الحكومية، و‏‏المؤسسية بما يتوافق مع المعايير والمواصفات، من خلال الجمع بين التوجه الحكومي للاستهلاك الكفء، وخبرة القطاع الخاص في مجال إعادة تهيئة المباني، إلى أن تتحول رؤية برنامج ترشيد إلى واقع ملموس. وتبنت دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات ترشيد الطاقة، عندما أسست وزارة الطاقة إدارة الترشيد وكفاءة الاستخدام في عام 2014، لتعزيز فاعلية استخدامات الطاقة والحفاظ عليها، من خلال تأسيس قاعدة بيانات، تتضمن استهلاكات القطاعات المختلفة في الإمارات للطاقة، ما يتيح المقارنة بين أداء المؤسسات في القطاعات المختلفة. وتتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات ترشيد استهلاك الطاقة، تأكيداً لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً لـ«رؤية الإمارات 2021» من أجل غد أفضل للأجيال، ما يستدعي تغيير العادات السلوكية في طرق ترشيد الطاقة على اختلاف أنواعها. وقامت دولة الإمارات بإدراج العديد من المبادرات التي تعزز من كفاءة استخدامات الطاقة، أبرزها: النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة، واللائحة الفنية الإماراتية الخاصة بكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، فضلاً عن إدراج اللائحة الفنية الإماراتية لبطاقة بيان كفاءة الطاقة، لمكيفات هواء الغرف، ومعايير خاصة بغازات التبريد المستخدمة في المكيفات لحماية البيئة، والتقليل من الغازات الضارة بطبقة الأوزون. لقد جاء مؤتمر «ترشيد استهلاك الطاقة بحلول عام 2030» لتفعيل مبادرة «كفاءتي» إحدى أهم وأبرز المبادرات التي تحفز العملاء على إعادة التفكير في عاداتهم الاستهلاكية، سواء كانوا جهات حكومية، أو أصحاب عقارات ومرافق فندقية وتعليمية وصحية، وشركات صيانة وبنوكاً، ومناقشة الممارسات والمبادرات التي تشجع الحفاظ على الطاقة والمياه في الإمارة، وصولاً إلى استخدام طاقة صديقة للبيئة، وذات استخدام أمثل، لضمان مستقبل مستدام. لقد اتجهت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توفير بدائل للطاقة، تسد من خلالها متطلبات التطور الاقتصادي والسكاني الكبيرين، وبذلت الجهود كافة التي تحقق أقصى فاعلية للطاقة المتوافرة، فضلاً عن توظيفها للطاقة البديلة والنظيفة في الاستخدامات الحياتية، كالطاقة النووية، والشمسية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة. إن ترشيد استخدام الطاقة، هدفه ضمان استدامة البيئة، وتحسين الممارسات المستخدمة في مجال الطاقة، وتطوير إدارة الطلب عليها، عبر إجراءات تخفض الطلب وكفاءة الطاقة، وتقيّم معدلات الاستهلاك، وتستحدث تقنيات لازمة لخفض معدلاته، وفقاً للمقاييس العالمية، وتحفظ حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، وتساهم في تحسين نوعية الحياة للجميع. ـ ــ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.