فرحة «الجمهوريين» الأخيرة تاريخ النشر: السبت 16 ديسمبر 2017 يشعر «الجمهوريون» بالارتياح بعد أن حققوا أخيراً إنجازاً تشريعياً. فقد أصبح نجاحهم في تقليص الضرائب، فيما يبدو، إنْ لم يكن مؤكداً فهو مرجح على الأقل. وعليهم أن يستمتعوا بهذا الارتياح بقدر ما يستطيعون. وهذا يرجع في جانب منه إلى أن هذا الفوز سيغير شكل الحزب كثيراً بحيث يصعب التعرف إليه. فما الذي يعنيه إعادة ضبط الضرائب للفرص الانتخابية لـ«الجمهوريين» وشكل الحزب في المستقبل؟ عليكم هنا أن ترجعوا بالذاكرة إلى ما حدث لـ«الديمقراطيين» بعد إقرار قانون الرعاية الصحية الميسورة. وتجدر الإشارة إلى أن النجاح في إقرار مشروع قانون بارز هو سبب وجود الأحزاب إلى حد ما لكنه يؤدي عادة إلى تغييرات في الحزب وإلى خسائر انتخابية في المدى القصير. وقد مر الآن سبع سنوات على إقرار قانون الرعاية الصحية الميسورة. وإذا اغتنمنا ميزة تأمل ما مضي، يمكننا القول إن «الديمقراطيين» ما زالوا يؤيدون بأغلبية إقرار القانون لكن هذا القانون ساهم على الأرجح في مشكلاتهم الانتخابية منذئذ، لأن كل «جمهوري» منذ عام 2010 شن حملته الانتخابية ضد برنامج «أوباماكير». وهذه ليست معضلة لأن أي حزب يضم عدة ائتلافات، ويقرر تشريعاً محورياً، يعطي أولوية لمصالح البعض على حساب آخرين. وعلى سبيل المثال، فإن أحد الجوانب الأقل شعبية في قانون الرعاية الصحية الميسورة، هو إلزام الفرد بأن يشتري تغطية صحية أو يدفع غرامة. والسبب في هذا هو تحفيز الأصحاء على الانضمام إلى النظام أو دفع رسوم معينة، وكلا الأمرين يعزز تمويل البرنامج. وكما أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» فإن الأشخاص الذين من المرجح بشكل أكبر أن يدفعوا غرامة هم ممن يحصلون على ما بين 25 و50 ألف دولار في العام، وهي فئة يقع قسط كبير منها وسط الناخبين البيض من الطبقة العاملة الذين انتخبوا دونالد ترامب. وهذا يعيدنا إلى تقليص الضرائب «الجمهوري» الحالي. صحيح أن تقليص الضرائب يساعد بعض الناخبين الذين يصوتون تاريخياً للجمهوريين لكنه يضر آخرين. وأكثر «الجمهوريين» قلقاً من التشريع يشكلون الأسر مرتفعة الدخول رفيعة التعليم في ولايات الحزب «الديمقراطي» مثل نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا ممن شهدوا زيادة الضرائب المفروضة عليهم بشكل كبير، لأن الكونجرس أزال أو قلص عمليات الخصم في ضرائب الدخل على مستوى المحليات والولايات. وربما يكون هناك آخرون يدعمون مشروع قانون الضرائب لكنهم ليسوا من مؤيدي تغريدات الرئيس ترامب ولا سلوكياته. وقد يلعب هؤلاء في انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس عام 2018 الدور ذاته الذي لعبه الناخبون البيض الغاضبون من الطبقة العاملة في انتخابات عام 2010. *مدير محفظة مالية في شركة نيور ريفر انفيستمنت في اتلانتا. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»