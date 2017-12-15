تظاهرات السويد.. واتساع نطاق «الشارع العربي»! تاريخ النشر: السبت 16 ديسمبر 2017 لم يكن من المفاجئ أن يكون قرار الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سبباً في تفجير العنف والغضب في الضفة الغربية وبيروت، أو حتى في إندونيسيا البعيدة جداً والتي تضم أغلبية من المسلمين. ولكن أن تنتقل هذه المظاهرات إلى السويد، فهذا أمر مفاجئ بالفعل. فلقد هوجم كنيس يهودي بالقنابل الحارقة يوم الجمعة الماضي في مدينة جوتينبورج غرب السويد التي تضم الإدارات الرئيسية لشركة «فولفو» لصناعة السيارات. وفي الليلة ذاتها، دعا المتظاهرون في مدينة «مالمو» التي تقع أقصى جنوب السويد إلى البدء في «انتفاضتهم الخاصة» وهددوا بإطلاق النار على اليهود. وتعكس هذه الأحداث التي تشهدها السويد حقيقة التغير الديموغرافي والنفسي. ولم يعد تعبير «الشارع العربي» مقصوراً على البلدان الناطقة باللغة العربية بعد أن أصبح المهاجرون العرب والمسلمون في أوروبا يلعبون دوراً لا يقل تأثيراً على الرأي العام السياسي من الدور الذي يلعبه نظراؤهم الذين لم يغادروا بلادهم. ونظراً لأن دول أوروبا الغربية تحترم الحريات المدنية، فإنها تسمح بالتظاهرات السلمية مع مراعاة معاقبة بعض مظاهر العنف، التي قد ترافقها، ولكن بشيء من التحفظ. ويمتلك العرب والمسلمون في بلدان مثل السويد حرية أكبر للتظاهر إلى حد ممارسة بعض أعمال العنف، بأكثر من بلدانهم العربية أو الإسلامية. وما يجري اليوم في السويد يمكن أن يتكرر غداً في بقية بلدان أوروبا. وكلمة «انتفاضة» تعني الثورة الشعبية التي تطالب بحق «المنتفضين» في تقرير مصيرهم بأنفسهم. وترتقي مطالب المشاركين في انتفاضة «مالمو» إلى مستوى إدعاء الحق بملكية المكان، وربما الاحتلال أيضاً. وبدا وكأن المتظاهرين كانوا يلمّحون بطريقة ما إلى أنهم يمتلكون «مالمو» ذاتها. وإذا كان الأمر كذلك، فسوف يُعتبر رجال الشرطة السويديون وكأنهم يتصدّون لمحتلين أجانب. وأما التهديد بقتل اليهود فيبدو وكأنه يؤدي عمله هنا باعتباره امتداداً لأحداث التظاهر التي شهدتها القدس. ولم يعد غريباً على متظاهري الشوارع العرب أن يعبروا عن مشاعرهم المعادية لإسرائيل ولكن الجديد في الأمر أن يحدث هذا في أوروبا. وتعتبر هذه الظاهرة التي تشهدها أوروبا شبيهة بحركة الإرهاب المضاد لليهود والتي تعود أشهر أحداثها للهجوم الذي شنته حركة أبو نضال عام 1982 في باريس. وهذا النوع من الإرهاب يستخدم أوروبا كمسرح يتم تمثيل السياسات المتبعة في الشرق الأوسط فوق خشبته. وهنا نجد نظام الاحترام الأوروبي للحريات المدنية في أفضل صوره بخلاف الدول العربية والإسلامية. وفي السويد، لا تمتلك الدولة سلطة قمع التظاهرات السلمية إلا عندما تتحول تلك التظاهرات إلى هتافات تحض على كراهية جماعات أخرى. ولهذا يمكن القول إن القانون السويدي يشبه القوانين السائدة في بقية دول أوروبا الغربية في أنه يسمح بإنزال العقاب بكل من يتظاهر بالمشاعر المثيرة للأحقاد. وبناء على ذلك، فإن مما لا شك فيه أن المتظاهرين المسلمين في جوتنبورج ومالمو انتهكوا القانون السويدي. ويقول أحد الهتافات التي كانوا يرددونها «خيبر، خيبر، لا لليهود، جيش محمد سيعود»، وهي إشارة إلى الهجوم الظافر الذي شنّه المسلمون ضد يهود قرية «خيبر» العربية عام 628 ميلادية ويمكننا أن نفهم من عبارة «جيش محمد سوف يعود» على أنها تحمل معنى مجازياً يحذر من قيام المتظاهرين بهجمات قادمة. وحتى الآن، يبدو أن من غير المحتمل أن يتم توجيه هذه التهمة لأي واحد من الذين شاركوا في مظاهرات مالمو لأن من الصعب توجيه الاتهام لعدد كبير من المتظاهرين. وبما أن توجيه الاتهام إلى المذنبين ومقاضاتهم أمر يكاد يكون مستحيلاً فإن العقاب سوف يكون شكلياً فقط. وهناك الكثير من الأمور التي تثير الإعجاب في نظام القانون الجنائي السويدي غير العقابي. والفعل الحقيقي الذي يمكن اللجوء إليه لمحاسبة منتهكيه هو التركيز على إضعاف الدوافع التي تؤدي إلى ارتكاب أعمال العنف مثل الهجوم بالقنابل الحارقة الذي تعرض له الكنيس اليهودي. وهنا تكمن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها السويد لأنها ترفع شعار الديمقراطية للجميع بمن فيهم اليهود والعرب. ويمكن القول إن السويد انتهجت سلوكاً مثالياً في الترحيب بالمهاجرين واللاجئين. ففي عام 2015، استقبلت أكبر نسبة من اللاجئين السوريين بالمقارنة مع عدد سكانها من أي دولة أوروبية أخرى، واحتلت المرتبة الثانية بعد ألمانيا في عدد اللاجئين الذين استضافتهم. وفيما يبدو أن من غير المحتمل أن تلجأ السويد إلى تعديل قوانينها بشكل كامل، إلا أن الدرس الذي يمكن استقاؤه مما حدث بالغ الوضوح وهو أن الشارع العربي لن يبقَ عربياً صرفاً بعد الآن. ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ *أستاذ القانون الدستوري والدولي في جامعة هارفارد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سرفيس»