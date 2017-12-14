قطر.. مسار على حافة الانهيار تاريخ النشر: الجمعة 15 ديسمبر 2017 على رغم مرور أكثر من شهرين على صدور كتاب الصحفي الفرنسي إيمانويل رضوي: «قطر، حقائق ممنوعة.. إمارة على حافة الانهيار»، والاهتمام الإعلامي الكبير الذي صاحب صدوره في 27 سبتمبر الماضي، لجهة أهمية وجوهرية الحقائق التي كشفها عن أزمة نظام الدوحة، فإن مسار الأحداث اللاحق على صدور الكتاب شهد أيضاً لصحة ودقة كثير مما أورده صاحبه، من الحقائق التي كانت غائبة أو مغيبة، وخاصة بعدما اضطرت تداعيات الأزمة القطرية الإعلام الغربي لوضع كثير من تلك الخفايا والطوايا تحت دائرة الضوء، والدفع بها في سياق التداول الإعلامي المعتاد، بعيداً عن أية ضغوط أو إغراءات مادية أو رشاوى مالية فجة مما يضخ عادة لتكميم أفواه بعض الصحفيين الغربيين. على أن مما زاد من قيمة الكتاب أيضاً أن مؤلفه إيمانويل رضوي، وهو من أب إيراني وأم فرنسية، يعد أحد أبرز المتخصصين الأوروبيين في شؤون الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج العربي، كما أن خبرته الإعلامية مديدة أيضاً، حيث عمل أو تعاون من قبل مع بعض كبريات الصحف ووسائل الإعلام الفرنسية، وفاز بجوائز كمراسل حربي، ومحلل سياسي، هذا فضلاً عن مؤلفاته العديدة الأخرى ذات الطابع الإبداعي الروائي، أو البحثي الأكاديمي. وقد أنتج رضوي وثائقيات رصينة، اكتسبت شهرة دولية هائلة، لعل من أشهرها عمله الوثائقي في سنة 2006 «بن لادن، إخفاقات مطاردة»، الذي لقي رواجاً عالمياً منقطع النظير. وفي رصيده الصحفي أيضاً تغطيته للانتفاضة الثانية في فلسطين، وثورة الأرز في لبنان، والتدخل الأميركي في أفغانستان، والثورة في مصر. كما عمل أيضاً من مواقع أخرى مختلفة في منطقة الشرق الأوسط بمفهومها الواسع، وخاصة في كابول والدوحة. وحين يتعلق الأمر بالعاصمة القطرية تحديداً يتحدث رضوي من واقع اطلاع واسع وعميق، فقد عمل فيها مدير تحرير في التلفزيون القطري الرسمي، حيث عاش هناك ثلاث سنوات، أشرف فيها على إنتاج كثير من الوثائقيات والأعمال الاستقصائية. وبالتالي فهو يتحدث عن حال قطر، كما رآها، وكما عايشها، بدقة وعمق، ولذلك يدعو في بداية كتابه القارئ للاستعداد لرؤية المشهد من الداخل بكثير من تفاصيله وزواياه غير المرئية من أول وهلة. ويستحضر الكاتب، ابتداءً، سؤالاً يراود كثيراً من الناس في بلاده، هو: ما الذي نعرفه حقيقة عن قطر؟ وهو سؤال، يخفي وراءه، عملياً، عدداً غير قليل من الأسئلة الأخرى المؤرقة وعلامات الاستفهام المزمنة حول سلوك النظام القطري، ونواياه الحقيقية، تجاه الغرب، وتجاه فرنسا بشكل خاص. ومن أجل اقتراح إجابات واقعية، مدعمة بأرقام مدققة ومعلومات موثقة، يغوص رضوي في سرد كثير من تفاصيل المشهد الداخلي القطري، والأدوار السلبية التي يلعبها نظام الدوحة في المشهد السياسي الإقليمي والدولي، القريب والبعيد. وكما يمكن أن نتوقع، فما اكتشفه الكاتب، هو حال بلد لا شيء فيه يدعو للاطمئنان أو الإلهام، سوى بالنسبة لبعض الساسة الفرنسيين -والأوروبيين- الذين يهمهم النظر إلى الملاءة المالية فقط لا غير، دون أن يعطوا جوانب انخراط ذلك النظام في دعم التطرف والإرهاب ما تستحقه من حذر واهتمام. والواقع، أن قطر الآن على حافة الانهيار في مختلف الجوانب المالية، والسياسية، وحتى الاجتماعية، وذلك بالنظر إلى المآلات السلبية التي تكشف عنها كثير من المغامرات الاقتصادية التي ركب موجتها النظام القطري، والتي تكشف كثير منها عن مآزق اقتصادية ومالية، هذا فضلاً عن العزلة التي انتهت إليها سياسات ذلك النظام الاستفزازية وسياساته المغامرة تجاه العديد من الأطراف في النظامين الإقليمي والدولي، وإلى جانب ذلك أيضاً انفصال هذا النظام عن الشارع القطري، وتنامي مستويات الاستياء الشديد من سياسات النظام في صفوف شرائح عريضة من الشعب القطري نفسه، وخاصة شريحة الشباب، وبعض القبائل الكبيرة المؤثرة في البلاد. وزادت الأمور تفاقماً أيضاً التكاليف الباهظة لاستضافة كأس العالم في 2022 وما تكشفت عنه هذه المغامرة من انفضاح لاحق لقضايا رشاوى يحقق فيها القضاء في العديد من الدول الغربية، هذا فضلاً عن وضع الواقع الحقيقي، والعمالي، في البلاد، تحت مجهر المنظمات الدولية، مما شكل عبئاً آخر إضافياً من أعباء السعي لتنظيم كأس عالم في مدينة- دولة، وفي ظروف إقليمية ودولية محتقنة، وفي بلد لا يريد قطاع عريض من شارعه استضافة هذه الكأس أصلاً. ويقول الكاتب إن اتساع الشروخ والاستقطابات القبلية، والدينية، والاستياء الشعبي الواسع من تضحية النظام بمصالح الشعب القطري في سبيل الانخراط في مغامرات خارجية غير محسوبة، ولا يتوقع منها سوى صافي خسائر في النهاية، كل هذا أوجد صراعاً داخلياً محتدماً بين تيارين في الدوحة، أحدهما شعبي يحظى بدعم من أطراف في الأسرة الحاكمة يريد تخليص البلاد واستعادتها كطرف فاعل وإيجابي في المنطقة، والتيار الثاني ويمثله النظام هو المنخرط في دعم المنظمات الإرهابية والمجازفات السياسية الخارجية، والمرتهن لإرادة تنظيم «الإخوان» الإرهابي، والموغل في توليد كل أسباب الشقاق الإقليمي، وأيضاً الذي يزداد، مع مرور الوقت، بُعد الشقة بينه وبين نبض الشارع القطري وتطلعاته الحقيقية. وفي سياق الاستقطاب، وافتراق المواقف، بين التيارين، يقول الكاتب إن هذا موجود أيضاً حتى داخل الأسرة الحاكمة نفسها، حيث يوجد فيها تيار مهمّش من طرف النظام لأنه منحاز لتطلعات الشعب، ورافض لسياسات نظام الدوحة المغامرة، ومطالب في الوقت نفسه بالاصطفاف دون قيد أو شرط مع الموقف العربي من كل ملفات وقضايا اللحظة الراهنة، بعيداً عن التغريد خارج السرب، أو الاصطفاف مع أطراف إقليمية غير عربية ذات أطماع تدخلية توسعية، لا تضمر للمنطقة وشعوبها أي خير. وإن استمر هذا الاستقطاب لا يستبعد رضوي أن يتمكن التيار المعارض للنظام من الإمساك بزمام المبادرة وإسقاط المجلس (هيئة استشارية مكونة من ممثلي القبائل)، وتغيير النظام نفسه، وذلك لاستعادة قطر، وإعادتها إلى حيث ينبغي أن تكون في البيت الخليجي والعربي. وعن وقائع دعم النظام القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة يرصد الكاتب ضلوع مؤسسات وأطراف محسوبة على النظام في ضخ الدعم للعديد من التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«جبهة النصرة» وقبل ذلك «القاعدة»، وبشكل خاص تنظيم «الإخوان» الإرهابي في مختلف الدول العربية، هذا فضلاً عن عدد آخر لا حصر له من المليشيات والمجموعات الإرهابية المسلحة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ومنطقة الساحل الأفريقي، وكذلك بعض المنظمات المتطرفة المتسللة داخل أوروبا نفسها تحت يافطات ولافتات خداعة كثيرة، لا نهاية لها. حسن المختار الكتاب: قطر، حقائق ممنوعة.. إمارة على حافة الانهيار المؤلف: إيمانويل ريزاوي الناشر: لارتييّير تاريخ النشر: 2017