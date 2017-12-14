خفض تمويل مكافحة الإرهاب

تاريخ النشر: الجمعة 15 ديسمبر 2017

أصر الرئيس دونالد ترامب على أنه سيكون أكثر صرامة على الإرهاب من سلفه، ولكن تقريراً جديداً يشير إلى أن البيت الأبيض قد يخطط لخفض الإنفاق بالنسبة لبرامج الولايات المتحدة الرئاسية لمكافحة الإرهاب وإلغاء برنامج تماماً. وتسعى الإدارة إلى خفض ما مجموعه 568 مليون دولار من تمويل برامج مكافحة الإرهاب مقارنة بمستويات عام 2017، وفقاً لتقرير أصدره الأعضاء «الديمقراطيون» في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ. ويستند التقرير على وثيقة أُرسِلت من مكتب الإدارة والموازنة إلى وزارة الأمن الداخلي، وتتضمن توجيهات من البيت الأبيض بشأن الموازنة المقترحة لعام 2019، وقد تم تسريب الوثيقة إلى الأعضاء «الديمقراطيين» بلجنة الأمن الوطني في شهر نوفمبر، وتقدم الموازنة لمحة عن أولويات الرئيس فيما يقدم موازنته المقترحة لعام 2019، بما فيها التخفيضات الموصى بها، التي من شأنها أن تقضي فريق الاستجابة والوقاية متعدد الوسائط (فيرب)، ويندرج البرنامج الذي بدأ في عهد جورج دبليو بوش عام 2005، تحت إدارة أمن النقل.

ويتم نشر فريق «فيرب» للمنع أو للاستجابة لأعمال الإرهاب في محطات القطارات ومترو الأنفاق والموانئ ومحطات الحافلات ومحطات استراحة الشاحنات، كما يساعد الفريق الشرطة في الاستجابة للحوادث الإرهابية، مثل انفجار القنبلة الأنبوبية الذي وقع هذا الأسبوع في نيويورك وأدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح لماذا استهدفت الإدارة برامج مكافحة الإرهاب، جعل ترامب بناء جدار حدودي مع المكسيك أولوية بالنسبة لوزارة الأمن الداخلي. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الجدار أكثر من 21 مليار دولار. هذا ليس أول خفض لميزانية وزارة الأمن الداخلي يثير الانتقادات، ففي شهر يونيو جُردت الإدارة من تمويل ضخم من عدة مجموعات تنفذ برامج لمكافحة التطرف العنيف.

وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات بعد شهرين من مقتل أحد أفراد مكافحة الاحتجاجات خلال مسيرة لليمين المتطرف في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.

بيثاني إلين – إبراهيميان: صحفي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»