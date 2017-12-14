تراجع النفوذ الأميركي تاريخ النشر: الجمعة 15 ديسمبر 2017 ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السادس من ديسمبر كلمته التي كانت مرتقبة بشكل كبير معلناً أن الولايات المتحدة تؤيد اعتبار القدس عاصمة شرعية لإسرائيل واعتزامها نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في المستقبل القريب. وبخلاف إسرائيل، لم تؤيد حكومة أخرى الموقف الأميركي، وإنْ أيد بعض السياسيين المعادين للإسلام في أوروبا قرار ترامب وأعلنوا أنهم يدعمون نقل سفارات بلادهم إلى القدس، لكن الاتحاد الأوروبي رفض رسمياً سياسة ترامب، وهو ما فعلته فعلياً كل دولة أخرى في العالم. وأصاب قرار ترامب الناس في الولايات المتحدة بحالة من الحيرة لأنه قدم فيما يبدو هدية كبيرة لحكومة بنيامين نتنياهو دون الحصول على أي تنازلات في المقابل كتجميد بناء المستوطنات على سبيل المثال. وتجادل إدارة ترامب بأن القرار سيجعل من السهل استئناف مفاوضات السلام الإسرائيلية- الفلسطينية المتعثرة، لكن هذا التصور لا يوافق عليه إلا عدد قليل للغاية ليس من بينهم السلطة الفلسطينية. فقد جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن يوم الأربعاء في اجتماع طارئ لزعماء منظمة التعاون الإسلامي منعقد في تركيا أن قرار إدارة ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل «جريمة كبرى»، و«انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة». وجاء في التقرير أيضاً أن عباس قال إن «الولايات المتحدة لن يكون لها دور في العملية السياسية بعد الآن لأنها منحازة كل الانحياز لإسرائيل». والنهج الذي اتبعه ترامب تجاه القدس هو أحدث مثال على قرارات ترامب بالتصرف منفرداً ومن جانب واحد في السياسة الخارجية، وهو ما أصبح سمة مميزة في إدارته. وهذه السياسة تضمنت اقتراحه الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ عام 2020 وانسحابه من اتفاق الشراكة عبر الهادي واعتزامه إعادة التفاوض في اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) ورفضه الموافقة على أن إيران تلتزم ببنود «اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة» أو الاتفاق النووي الإيراني. وكل واحد من هذه التحركات أحادية الجانب جعل الولايات المتحدة تبدو كدولة تتزايد عزلة ويتقلص نفوذها في كثير من القضايا الدولية المحورية. وفي متابعة لقضية المناخ، استضاف الرئيس مانويل ماكرون اجتماعاً دولياً في باريس عُقد يوم 12 ديسمبر الجاري، بهدف تعزيز مبادرته المعروفة باسم «لنجعل كوكبنا عظيماً من جديد». ولم يدع الرئيس ترامب إلى الاجتماع لكن عدداً كبيراً من الأميركيين أصحاب النفوذ حضروا الاجتماع كان من بينهم مايكل بلومبيرج رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق الذي دشن ائتلافاً من القطاع الخاص يطلق عليه «تعهد أميركا» يلتزم بأهداف اتفاق باريس بشأن المناخ ويمثل الائتلاف بالفعل نصف الاقتصاد الأميركي. ومن بين الشخصيات الأميركية البارزة الأخرى التي تؤيد اتفاق باريس للمناخ، جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا الحالي وحاكم الولاية السابق أرنولد شوارزنيجر. ويأتي انعزال ترامب عن الحلفاء التقليديين وخاصة في أوروبا في وقت يتعرض فيه النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط لتحديات أو يتوارى، بحسب قول البعض، خلف نفوذ روسيا المتزايد في المنطقة في ظل إدارة الرئيس فلاديمير بوتين. ورغم أن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ وحلفاء في آسيا في القضايا الأمنية، فإن عدداً من الاقتصاديين يؤكدون أن قرار ترامب الانسحاب من اتفاق الشراكة عبر الهادي كان إجراء غير حصيف أعطى الصين فرصة لتعزز علاقاتها الاقتصادية مع الدول ذاتها التي كانت تأمل في تعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة. ويستطيع ترامب الإشادة بقوة الاقتصاد الأميركي مع تحقيق الأسهم في أسواق البورصة مكاسب قياسية وانخفاض البطالة إلى مستويات قياسية، لكن منتقديه يشيرون إلى أنه ورث عن أوباما اقتصاداً صحياً للغاية، وأن الانتعاش الاقتصادي الحالي قد يتغير مساره على الأرجح في الشهور المقبلة. إذا حدث بطء في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن هذا سيلقي الضوء بشكل أكبر على مخاطر نقاط ضعف أميركا وعدم قدرتها التي تتضح بشكل أكبر عن أن تصبح حليفاً يُعتمد عليه وقائداً للعالم.