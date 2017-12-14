حدود العولمة والديموقراطية! تاريخ النشر: الجمعة 15 ديسمبر 2017 جارت العولمة على الديمقراطية، على رغم الادعاءات التي ربطت الاثنتين، وحاولت أن تصور هذا الارتباط باعتباره لازمة أو متلازمة لا تنفصم عراها. كما جارت العولمة أيضاً على الرفاه الاجتماعي للجميع، حين غذّت المعادلة التي تقوم على مجتمع الُخمس الثري والأربعة أخماس الفقراء. وخطاب العولمة لا يعدو كونه هِبة لليمين السياسي في البلدان الصناعية المتقدمة، لأنه يمد له حبل النجاة بعد الفشل الذريع الذي منيت به تجارب سياسته النقدية والفردية الراديكالية خلال عقد الثمانينيات من القرن المنصرم. ولكن العولمة لم تلبث أن وقعت في أزمة جديدة وطاحنة بدأت في المراكز الرأسمالية الأساسية، وامتدت منها إلى سائر العالم، حتى لو تعافى العالم من هذه الوعكة الكبيرة، فإن الإصرار على نهج العولمة سيفتح الباب على مصراعيه أمام أزمات لاحقة، قد لا تنتهي. ومن الأمور الخلافية التي نشأت بين الدول الغربية والعالمين العربي والإسلامي في العقود الأخيرة محاولة فرض الديمقراطية عنوة، الأمر الذي تمت ترجمته في أعلى مراتبه عبر الاحتلال الأميركي للعراق في أبريل من عام 2003، الذي أطلقت عليه واشنطن «عملية الحرية للعراق». ومثل هذا التصور يتناسى أن الديمقراطية التي نتجت في الغرب من خلال مسيرة حية على أرض الواقع، دفع البشر ثمنها حروباً وصراعات، لا يمكن أن تفرض بشكل فوقي، في أماكن أخرى، بشكل ميكانيكي، وبمنطق الاستزراع، أو من خلال الحوار، الذي يصبح وسيلة للهيمنة والدفع القسري، لا أداة للتفاعل الحضاري الحقيقي الحر. فالديموقراطية فعل ذاتي يمكن أن يتأثر بالآخر ولكن لا يكون صورة من صور الخضوع له، أو إحدى الرسائل الناعمة للإمبراطوريات تستخدمها في توسعها، وهي مسألة تكررت ملياً في تاريخ الإنسانية، فها هو الباحث الألماني هيرفريد مونكلر يقول عقب دراسة سلوك الإمبراطوريات التي عرفها البشر: «كل الإمبراطوريات ذات العمر المديد اختارت هدفاً لوجودها، وتسويغاً لشرعية هذا الوجود، مهمة ذات بعد تاريخي عالمي، أعني أنها قد زعمت أن لها رسالة ذات أهمية كونية، أو رسالة تنقذ العالم المنضوي تحت لواء الإمبراطورية من الشرور التي عاناها البشر عبر التاريخ... وفي وسع المرء، طبعاً، أن يرى في الرسالة الإمبراطورية المدعية إنقاذ البشر من الشرور، وفي زعم الإمبراطورية العالمية أن لديها تفويضاً إلهياً، نعم! في وسع المرء أن يرى في هذا وذاك مجرد مصطلحات أيديولوجية، وأن يحاول، من ثم إزاحة القناع عن النواة الحقيقية للمشروع الاستعماري، للاستدلال على ما فيه من مصالح مادية دنيئة، يراد التستر عليها عادة». ولعل النموذج السياسي الغربي المرتبط بالديموقراطية من أفضل الصيغ التي عرفها البشر للحكم حتى الآن، ولكنها ليست صيغة مثالية، وعلماء السياسة والساسة هناك يدركون هذا جيداً، ويعملون على ترميم الشروخ التي لحقت بالبناء الديمقراطي، وحولته في بعض الحالات إلى مجرد شكل براق بلا جوهر حقيقي تتمكن به الشعوب من أن تحكم نفسها عبر ممثلين لها. والمطلوب أن يستلهم كل مجتمع هذا النموذج بحرية وطواعية، ويبذل جهده في سبيل تصحيح خطاه على درب الديمقراطية، لا أن يفرض فرضاً في ركاب مشروع استعماري جديد.