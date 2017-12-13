عناية فائقة بالمتميزين طبياً تاريخ النشر: الخميس 14 ديسمبر 2017 بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وبدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، قام مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة بابتعاث مجموعة من الأطباء المواطنين إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ للتدريب على عدد من التخصصات الطبية ضمن برامج الأطباء المقيمين وبرامج الزمالة الطبية، في إطار إتاحة الفرصة أمام الأطباء المواطنين المتميزين؛ للدراسة والتدريب في أفضل المستشفيات والمراكز العلمية والبحثية حول العالم. وتعمل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، من خلال شراكاتها مع المؤسسات الطبية في الدولة، وبعثة رئيس الدولة للأطباء المتميزين، بالتعاون مع مكتب البعثات التابع لوزارة شؤون الرئاسة، على الارتقاء بمستوى الأطباء والإداريين الإماراتيين العاملين في القطاع الصحي، في إطار التركيز في استراتيجيتها على المبادرات التمكينية التي يرعاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، للأطباء المتميزين، وتطوير البرامج التدريبية، والدورات التحضيرية، التي تساعدهم على استكمال تخصصاتهم الطبية في أعرق الجامعات؛ للإسهام مستقبلاً في تطوير القطاع الصحي، وتلبية احتياجاته، في ظل النمو المتسارع الذي بات يحتاج إلى الكفاءات المواطنة. وتدرك دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بقيادتها الرشيدة، أن مهنة الطب من أنبل المهن وأكثرها إنسانية ورحمة، وقد عبر عن ذلك قول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله: «نحن ندرك أن مهنة الطب ليست بالسهلة ولا البسيطة، ليس لصعوبة دراستها وممارستها، ولكن لرسالتها الإنسانية النبيلة، وما يحمله الطبيب الناجح من إيمان عميق بمسؤوليته العظيمة تجاه مرضاه، والتخفيف من معاناتهم من الأمراض، إضافة إلى الصبر والحلم في تعامله مع المرضى والمراجعين، وتفهم أوضاعهم وحالاتهم المرضية، وقدرته على بث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم وزرع الثقة بقدرتهم على تجاوز آلامهم ومعاناتهم». إن القطاع الصحي في دولة الإمارات يحظى بالتعاون والتكامل بين جميع الجهات ذات الصلة، من القطاعين العام والخاص؛ حيث يعملان معاً على خطط استراتيجية، وحلول مبتكرة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، فضلاً عن اعتماد قوانين وتشريعات وبنية تحتية تسهم في دعم هذا القطاع. ولأن دولة الإمارات العربية المتحدة تثق بأبنائها المتميزين وترعاهم، وتقوم بابتكار كل ما يعزز حضورهم وفاعليتهم وتأثيرهم الناجح في كل القطاعات؛ فإن التوجيهات الحكومية في الدولة تواظب على تعزيز المكتسبات والإنجازات في سجل الوطن في المجالات كافة، خاصة في القطاع الطبي، الذي يتضمن إبداعات وطنية تدعو للفخر والاعتزاز، أثبتت نجاحها وتميزها في المسيرة العلمية والعملية، التي جعلت دولة الإمارات الوجهة المفضلة في تلقي العلاج والخدمات الطبية التي تتمتع بالكفاءة على المستوى الإقليمي، انطلاقاً من القيم المهنية واحترام مكانة الإنسان وكرامته، والثقة والاحترام والمبادرة والإبداع، التي عززت من تقديم الخدمات المتميزة، وفق معايير الجودة والكفاءة، التي لم تكن لتتحقق لولا الاهتمام الخاص والأولوية القصوى التي أولتها القيادة الرشيدة، في إصدار التشريعات، وتوفير المرافق والخدمات الطبية التي ساهمت في تحقيق مستويات صحية عالية، للفرد والمجتمع، انطلاقاً من مبدأ أساسه: أن رعاية صحة الإنسان حق مشروع وأساسي، حثت عليه قيم الدين ومبادئ الإنسانية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية