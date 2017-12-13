«البتكوين».. والتغير المناخي! تاريخ النشر: الخميس 14 ديسمبر 2017 رغم أن كثيرين في أرجاء العالم يتعجبون من الصعود الصاروخي لقيمة عملة البتكوين، هناك آخرون يركزون على النتيجة البيئية المصاحبة لها بسبب استهلاك «عمليات التشفير» لقدر هائل من الكهرباء. وتشير بعض التقديرات إلى أن «استهلاك عمليات تشفير البتكوين وحدها يتجاوز، أو سيتجاوز، استهلاك إيرلندا أو الدانمارك أو اليابان، وربما العالم بأسره». ولكن بدلاً من القلق بشأن مدى تأثير البتكوين على ذوبان الجليد القطبي، من الجدير دراسة مقدار الطاقة التي سيوفرها استخدام هذه العملة. والعملات الرقمية نظراً لطبيعة تصميمها تهدر الموارد، إذ إن الأشخاص الذين يوثقون المعاملات، ويطلق عليهم اسم «المُعدّنين»، الذين يقومون بإجراء المعاملات في مقابل عملة جديدة، عليهم أن يسارعوا إلى حل مشكلة ألغاز التشفير فائقة الصعوبة، فعلى رغم أن ذلك العبء المحاسبي يساعد في الحفاظ على أمان سجل المعاملات، من خلال رفع السقف على أي شخص يرغب في العبث به، إلا أنه يتطلب أيضاً من القائمين على توثيق المعاملات بناء محطات عملاقة من «خوادم الإنترنت» التي تستهلك كميات مهولة من الطاقة. وكلما زادت قيمة بتكوين، كلما زادت رغبة القائمين عليها في إنفاق المزيد على المعدات والكهرباء. وعلاوة على ذلك، لن يواصل استهلاك البتكوين للطاقة الارتفاع بالضرورة، كما هو الآن، فمراكز البيانات على سبيل المثال، حققت تحسناً كبيراً. وقبل فترة ليست طويلة، كانت وزارة الطاقة تتوقع أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات للطاقة كل خمسة أعوام، كما تعرضت «جوجل» لانتقادات بسبب استهلاك ما يكفي لإنارة 200 ألف منزل. ولكن خلال السنوات الأخيرة، استقرّ إجمالي استهلاك مثل هذه المراكز من الطاقة، على رغم زيادة أعدادها. ومثلما اتضح، فقد أدى تحسّن عمليات التبريد وإدارة الطاقة إلى تحسن الكفاءة. وبالطبع، لا يفتقر القائمون على عملة بتكوين للحافز المادي، ولذا فمن المنطقي أنهم سيبحثون عن وسائل لتحسين كفاءتهم وتوظيف أرخص مصادر الطاقة المتاحة، وهو ما يعني بشكل عام اللجوء إلى محطات الطاقة الكهرومائية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى. ومن السهل أن نكيل الانتقادات لإهدار بتكوين للموارد، ولكن كذلك توجد أمور أخرى كثيرة في الحياة تؤثر أيضاً. ولاشك في أن العودة إلى العمل في الزراعة يمكن أن تقلّص بصمتنا الكربونية بشكل كبير، ولكن في كل الأحوال يبدو استخدام الطاقة لتحسين جودة حياتنا خياراً حيوياً لا غنى عنه. وبالطبع، فمن المحتمل أن تتمخض شبكة «بتكوين» عن تحقيق كثير من الامتيازات، فعلى سبيل المثال، سيصبح من الممكن تحويل الأموال بحرية عبر الحدود، ومن دون تصاريح، أو تدخل أطراف مركزية، وامتلاك أصول لا يمكن مصادرتها. وربما يأخذ المواطنون في الولايات المتحدة والدول المتقدمة مثل هذه الأمور على محمل الجد، ولكن الناس في أماكن أخرى مثل زيمبابوي وفنزويلا سيتحولون إلى بتكوين من أجل البقاء. ولذا، فربما أن تلك العمليات المحاسبية كافة ليست مضيعة للموارد، وربما أن «المُعدّنين» يُحوّلون ببساطة الطاقة إلى شيء أكثر قيمة. إلين أو: مهندسة لدى شركة «جلوبال فاينانشيال أكسيس»، للتكنولوجيا المالية في سان فرانسيسكو يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»