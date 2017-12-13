طفرة سلاح كورية جنوبية

تاريخ النشر: الخميس 14 ديسمبر 2017

أصبحت كوريا الجنوبية المصدر الرئيس للأسلحة، فيما تحاول سيول تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الصاروخية والنووية المستمرة من كوريا الشمالية، بحسب ما ذكرت مؤسسة بحثية سويدية في 11 ديسمبر. وذكر مركز ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في تقرير يضم «أكبر 100» منتج للأسلحة في العالم أن مبيعات الشركات الكورية الجنوبية من الأسلحة ارتفعت بنسبة 20.6 ٪ مقارنة بالعام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية للمبيعات 8.4 مليار دولار عام 2016. وقال المركز: «إن كوريا الجنوبية تهيمن على مبيعات الأسلحة في فئة المنتجين الناشئين، التي تضم أيضاً البرازيل والهند وتركيا».

وأوضح الباحث «سيمون ويزمان» أن «التصورات المستمرة والمتصاعدة للتهديد تدفع عمليات الاستحواذ على المعدات العسكرية التي تقوم بها كوريا الجنوبية، حيث تتحول على نحو متزايد إلى صناعة الأسلحة الخاصة بها لتزويد طلبها على الأسلحة». وأضاف: «وفي الوقت نفسه، ترمي كوريا الجنوبية إلى تحقيق هدفها في أن تصبح مصدراً رئيساً للأسلحة».

وتنتج صناعة الدفاع مجموعة واسعة من المنتجات. على سبيل المثال، فإن كوريا الجنوبية لديها برامج مزدهرة للصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز، وقامت ببناء مدفع الهاوتزر «ثاندر كي 9» (الرعد كي 9) عيار 155 مم، الذي يعد واحداً من أكثر مدافع الهاوتزر للدفاع الذاتي تطوراً في العالم. وتعتبر الدبابة «هايونداي روتيم كي 2» (الفهد الأسود) واحدة من أفضل دبابات «إم بي تي» وتشكل أساساً للدبابات الجديدة الممكنة للجيش التركي. وقد حصلت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة على ترخيص لإنتاج غواصات هجومية ألمانية تعمل بالديزل والكهرباء للبحرية الكورية الجنوبية. وحصلت شركة «دايو» لبناء السفن والهندسة البحرية على ترخيص لبناء غواصات هجوم ألمانية من طراز 209 للبحرية الإندونيسية، بالإضافة إلى معدات أخرى.

وبرغم ذلك، لا تزال صناعة الدفاع في كوريا الجنوبية تواجه عدداً من الصعاب. فقد تمت عرقلتها مراراً وتكراراً بسبب مزاعم تتعلق بالفساد، ما أدى إلى إبطاء حركة الصادرات والواردات للمعدات الدفاعية الجديدة. كما تؤدي المشكلات الفنية المختلفة التي تتعلق بالمعدات العسكرية الجديدة إلى زيادة التأخيرات، وهو الأمر الذي من الصعب معالجته، نظرًا لثقافة الشركات الصارمة في كوريا الجنوبية.

فرانز ستيفان جادي: كاتب متخصص في الشؤون الآسيوية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة "تربيون نيوز سيرفس"