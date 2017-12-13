قرار مؤسف.. للغاية تاريخ النشر: الخميس 14 ديسمبر 2017 في السادس من ديسمبر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعتبر القدس عاصمة لإسرائيل وأنه يعتزم نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. وأدان العرب والمسلمون إعلان ترامب بشدة كما أدانه أميركيون وأصدقاء لأميركا وحلفاء في أوروبا ومناطق أخرى. فلا يوجد دولة أخرى لها سفارة في القدس. ويعتقد البعض أن الإجراء يقضي على احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام عربي إسرائيلي. وتزعم إسرائيل أن لها حقوقاً تاريخية خاصة في المدينة، لأن القدس كانت يهودية قبل ثلاثة آلاف عام، وبها مواقع مقدسة لليهود. لكن المسلمين والمسيحيين يدعون حقوقاً في المدينة لأسباب لا تقل وجاهة. ويتفق معظم العالم على وجوب التوصل إلى طريقة يتم من خلالها المشاركة في المدينة، وألا «تمتلكها» إسرائيل وحدها. لكن الرئيس ترامب تحيز بإعلانه بشكل واضح مع إسرائيل وضد الجميع تقريباً. والرئيس ترامب اتخذ هذه الخطوة على الأرجح لأسباب تتعلق بشدة بالسياسة الداخلية. ورضخ ترامب فيما يبدو للمليادير ورجل الأعمال الأميركي «شيلدون آدلسون»، الذي يريد نقل السفارة إلى القدس. وآدلسون قدم لحملة ترامب الرئاسية 25 مليون دولار مما جعله أكبر مانح لترامب. وهو على اتصال منتظم به. واشنطن تدعي أنها وسيط أمين لكني، كدبلوماسي في الشرق الأوسط، سمعت مرارا انتقادات لسياسة الولايات المتحدة بأنها متحيزة على طول الخط لصالح إسرائيل وضد مصالح الفلسطينيين والعرب والمسلمين. وحاولت أن أشرح أن السياسة الخارجية الأميركية يحددها الرئيس بمشاركة من كونجرس منتخب بطريقة ديمقراطية. لكن الكونجرس كان دوماً متعاطفاً للغاية مع إسرائيل. ورؤية الكونجرس ترجع في جانب منها إلى النجاح الكبير الذي حققته جهود اللوبي الإسرائيلي في ظل غياب جهود ضغط عربية موازية. ولذا لا تجد الولايات المتحدة في الغالب بداً فيما يبدو من الوقوف إلى جانب إسرائيل. وجهودي في الدفاع عن السياسة الأميركية لم تنجح دوما. لكن على الأقل، حين كان الأمر يتعلق بالقدس كان بوسعي أن أدفع بأن الولايات المتحدة تتمسك بشدة بموقف ضد الموقف الإسرائيلي الرسمي وتدعم الرؤية العربية والإسلامية. وكان هذا النهج الأميركي يمثل سياسة متسقة. فقد دعمت الولايات المتحدة في عام 1947 قرار الأمم المتحدة الذي دعا إلى جعل القدس مدينة دولية أو «هيئة مستقلة». وواشنطن تعلم أن المسلمين والمسيحيين واليهود لديهم أماكن مقدسة في المدينة، وتعتقد نتيجة لهذا أنه يجب ألا تنتقل السيطرة فيها إلى أي جماعة دينية بعينها. ثم احتلت إسرائيل، في حرب 1948، القدس الغربية ثم ضمتها إليها لاحقا وأعلنت أنها جزء من إسرائيل. لكن الولايات المتحدة رفضت هذا الادعاء. وفي حرب 1967، استولت إسرائيل على ما تبقى من القدس وأقرت قانونا أساسيا في عام 1980 أكد على أن كل القدس هي العاصمة الموحدة لإسرائيل. وعارضت الولايات المتحدة بوضوح هذا التحرك ووافقت على قرار للأمم المتحدة أدان التحرك الإسرائيلي ورفضت قبول سيطرة إسرائيل على القدس. لكن الأغلبية في الكونجرس أيدت على مدار أعوام الموقف الإسرائيلي الرسمي وضغطت على البيت الأبيض لينقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل كما يريد زعماء الدولة العبرية. ورفض كل رئيس أميركي حتى الآن الضغط. وفي عام 1965، أقر الكونجرس «قانون سفارة القدس» والذي طالب الإدارة تحديدا بنقل السفارة. وأُقر القانون بفارق كبير، فقد أيده 375 عضواً وعارضه 37 عضواً في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ وافق عليه 93 صوتاً وعارضته خمسة أصوات. وتضمن القانون شرطا يتمكن الرئيس بموجبه من أن يؤجل عملية النقل كل ستة شهور بالتوقيع على التخلي عن الحق بحجة أن نقل السفارة يضر بالمصالح الأمنية الأميركية. ووقع كل رئيس قبل ترامب على هذا التخلي عن الحق كل ستة شهور. وهذا التخلي عن الحق والتوقيعات الرئاسية المتوالية ساعدت الدبلوماسيين الأميركيين على أن يشرحوا أن هذه قضية تقف فيها الولايات المتحدة إلى جانب العرب والمسلمين ضد المطالب الإسرائيلية. والآن، وبعد إعلان الرئيس ترامب، يسعدني أنني لست دبلوماسيا في الشرق الأوسط يحاول الدفاع عن هذا الإعلان لأنه خطأ ولا يمكن الدفاع عنه. لكن هناك بعض الجوانب الناقصة في الإعلان لا يمكن تفسيرها بعد. أولاً، لم يحدد ترامب ما يعتبره حدوداً جغرافية للقدس، وإذا كان يقبل ادعاء إسرائيل بأن المدينة بكاملها عاصمة لإسرائيل. ونجد في مقابل هذا، أعلنت الحكومة الروسية في أبريل من العام الجاري أن روسيا تعتبر القدس الغربية عاصمة لإسرائيل والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية. لكن ترامب لم يحدد. ولم يستعمل أيضا المصطلح الإسرائيلي «عاصمة موحدة». والسؤال هو: هل ترك ترامب الباب مفتوحا لاحتمال أن يقبل الصيغة الروسية؟ والإجابة غير واضحة. وثانياً، حين صرح ترامب بإعلانه وقع على تنازل عن حق نقل السفارة إلى القدس، وهذا قد يعني إما أنه يعتزم إرجاء النقل إلى أجل غير مسمى كما فعل الرؤساء السابقون أو أنه ينتظر فحسب ليرى رد فعل العرب والمسلمين على إعلانه. وصرح مسؤولون من البيت الأبيض أن فتح سفارة في القدس قد يستغرق «سنوات» محتجين بإعداد مبنى جديد للسفارة. لكن ترامب يستطيع في الواقع وضع لافتة مكتوب عليها «سفارة الولايات المتحدة» على مبنى ما في القدس ويعلن أن عملية النقل قد تمت. وترك بعض الأسئلة دون إجابة قد يكون طريقة ماهرة للرئيس توفر له بعض الخيارات. أو قد يكون إغفالا غير متعمد من فريق عمل مهمل. وسنعرف هذا قريبا.