ملامح الصحافة البريطانية تاريخ النشر: الخميس 14 ديسمبر 2017 حدود القوة بعد «البريكسيت».. وزيارة بوتين إلى سوريا وائل بدران فاينانشيال تايمز حذرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في افتتاحيتها أمس الأول، من أن القدرات الدفاعية لبريطانيا لا توازي طموحاتها العالمية، موضحة أنه على رغم أن الوزراء البريطانيين يحبذون دوماً التأكيد على أنه «بعد بريكسيت» ستكون للمملكة المتحدة حرية تعزيز وتطوير قوتها على الساحة الدولية، إلا أنهم يتغافلون عن حقيقة نقص القدرات اللازمة لتعزيز طموحاتها كقوة عسكرية فاعلة. وكشفت أن ذلك اتضح بشكل كبير في ضوء التلاسن الوزاري الكبير بشأن كيفية سد الفجوة التي تقدر بـ20 مليار جنيه إسترليني في ميزانية الدفاع البريطانية، لافتة إلى أن الضغوط زادت منذ عام 2010، عندما أصبح الدفاع أحد أكثر المجالات تأثراً بسياسات التقشف. وتابعت: «في عام 2015، التزمت الحكومة بمجموعة من البرامج مرتفعة التكلفة، من بينها تجديد قوة الردع النووية البريطانية، والحصول على أسطول جديد من السفن الحربية ومجموعة من طائرات إف 35 أميركية الصنع، بقيمة 31 مليار جنيه إسترليني». وأضافت «فاينانشيال تايمز»: «إنها أكدت أيضاً على أن معظم التمويل اللازم للبرنامج سيقدم من خلال الوفورات في الجوانب الأخرى، غير أنها التزمت في الوقت ذاته بعدم تقليص عدد الجنود إلى أقل من 82 ألفاً». وذكرت أنه: «على رغم اتجاه الإنفاق الدفاعي في الوقت الراهن إلى الارتفاع حتى 2021، بفضل تعهد الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه (الناتو)، إلا أن تلك المبالغ لم يتم تقديمها أبداً»، موضحة أن المهمة أضحت أكثر صعوبة نتيجة التراجع في قيمة الإسترليني الناجم عن «بريكسيت»، والذي دفع بتكاليف المشتريات إلى الصعود. بيد أن «فاينانشيال تايمز» شددت أيضاً على أن بريطانيا لا تزال تملك نقاط قوة حقيقية، ولاسيما قواتها الخاصة وأجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني، ولا تزال لاعباً مهماً على المستوى الأوروبي، ولاسيما أنها إلى جانب فرنسا في صدارة الدول الأوروبية من حيث الإنفاق على الدفاع. الإندبندنت دعا «فابيان هاميلتون»، «وزير الظل لشؤون لسلم»، الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف قوي بشأن نزع السلاح النووي، معتبراً أن منح منظمة «آيكان»، التي تروج لعالم بلا أسلحة نووية، جائزة «نوبل» للسلام يشكل فرصة حقيقية أمام تحرك بريطاني. واعتبر «فابيان» أن قرار منح «آيكان» الجائزة يمثل خطوة غير مسبوقة باتجاه الدفع بمفهوم «عالم خالٍ من الأسلحة النووية»، وتعزيز الأمل في اتخاذ إجراء حقيقي على الأرض. وقال: «مع تفاقم تهديد الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية، في ظل لامبالاة الإدارة الأميركية، تتجه الأنظار إلى فكرة نزع الأسلحة النووية». وأشار إلى أن جهود «آيكان» صوب إجراء تغيير حقيقي، كللّت في يوليو الماضي بمعاهدة الأمم المتحدة حول حظر الأسلحة النووية، التي وقعتها 122 دولة، غير أنه لفت إلى أن تأييد الاتفاقية لا يعني تعريض الدفاع البريطاني للخطر، ومن ثم، فإن قرار الحكومة البريطانية الحالية بمقاطعة المعاهدة «لم يكن مسؤولاً». إعداد: وائل بدران