معضلة كوريا الشمالية.. هل هناك مخرج؟ تاريخ النشر: الأربعاء 13 ديسمبر 2017 في ظل الإدارة الحالية هناك فيما يبدو أسئلة مؤرقة جديدة كل أسبوع تقريباً. بعضها يتوارى وبعضها الآخر يظل بلا إجابة إلا إذا أجابت هي بنفسها على نفسها. ومن هذه الأسئلة الواضحة كيفية التعامل مع مسعى كوريا الشمالية للحصول أسلحة ذرية لتضاهي قوى نووية أخرى. وفي الوقت نفسه يشهد البيت الأبيض فوضى في الأشخاص مع تزايد التقارير التي تتحدث عن تغيرات في كبار الموظفين الذين يتعاملون مع مثل هذه القضايا. وإذا صحت هذه التقارير فإن فريق السياسة الخارجية الحيوي سيصبح أكثر شبهاً بطريقة دونالد ترامب في التفكير، وهذا مخيف في حد ذاته مع الأخذ في الاعتبار تهديده لكيم يونج أون. ومن المؤكد أن المزيد من العقوبات والقيود الأخرى التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لن تفت في عزم كيم على السير ببلاده في مسعى دخول نادي الصفوة الذرية بما لذلك من عواقب وخيمة مثل وقوع هجوم محتمل على أي هدف كبير في الولايات المتحدة كالعاصمة واشنطن. وتجلى هذا في إطلاق كيم صاروخاً آخر عابراً للقارات، يستطيع الوصول إلى أي هدف في الولايات المتحدة، وهذا ممكن الحدوث إذا حلت كوريا الشمالية كما تزعم مشكلات إعادة دخول الغلاف الجوي ووزن الرأس الحربي. ويعتقد بعض الخبراء الدوليين أن الحال ليس كذلك حالياً، لكن لن يمر وقت طويل حتى يصبح كذلك. وبكل المقاييس، فإن ما حدث في الأيام القليلة الماضية حين بلغ الصاروخ الذي جرى اختباره ارتفاعاً يزيد على مستوى ارتفاع محطة الفضاء الدولية، كافٍ ليعزز المخاوف. وحذرت «نيكي هالي»، السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، كوريا الشمالية من جديد بأن ما فعلته لن يمر مرور الكرام، لتردد بذلك أفكار ترامب. والمفكرون الاستراتيجيون العسكريون والمدنيون منهم مقتنعون فيما يبدو بأن الولايات المتحدة قد تصمد أمام ضربة أو اثنتين لكن عملية الرد الأميركية قد تمحق البنية التحتية العسكرية والصناعية والاقتصادية والسكان في كوريا الشمالية. وأخبرني صديق جنرال سابق في الجيش أن مثل هذه الحماقة قد تقضي على الكوريين الشماليين، لكنه حذر من احتمال تعاملنا مع رجل مجنون في كوريا الشمالية. ولا يسع المرء إلا أن يأمل أن يتمرد الكوريون الشماليون أنفسهم ذات يوم على الفقر والتجويع وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي الأيام القليلة الماضية، فر جندي كوري شمالي في المنطقة المنزوعة السلاح إلى الجنود وأطلقت عليه النيران قبل وصوله إلى الجنوب وأنقذه أطباء. وكانت هيئته البدنية مزرية بسبب سوء التغذية والانتهاكات. ورغم أن التمرد العام يبدو بعيد المنال بسبب صعوبة خروج سواد الشعب من وهم هيمنة كيم على كل شيء وتصويره الدائم لنفسه باعتباره بلا نقيصة مع الدعم الذي لا يتزعزع من الجيش والقيادات البيروقراطية. أما من سبيل للخروج من هذه المعضلة؟ ربما يكون هناك مخرج. ورغم احتمال وقوع كارثة، هناك جهود لإجراء مفاوضات من قبل بعض المسؤولين الأميركيين الذين ما زال يحدوهم الأمل في إمكانية التوصل إلى حل غير عنيف، لكن إطلاق ترامب الصفات التهكمية والتلويح بالقوة يثير الأعصاب. وفي الوقت نفسه، أقنع أحدث اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات الجيش الأميركي بضرورة التأهب بأعلى درجة. واتخذ الجيش إجراءات وقاية تتضمن تعزيز القوات وتخصيص موارد أكبر في الدفاع الصاروخي وإظهار القوة، ما تيسر ذلك، في المناورات العسكرية في المنطقة. وتشير بعض التقديرات إلى أن نشوب حرب برية تقليدية ستحصد على الأرجح آلاف الأرواح أو أكثر من الآلاف. و«رجل الصواريخ الصغير»، كما يطلق عليه ترامب، عازم لا محالة على تدمير نفسه وتدمير عدد كبير منا في سبيل ذلك. دان كيه. توماسون: النائب السابق لرئيس مؤسسة سكريبس هاورد نيوز بيبرز. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»