«غلطة ترامب».. فرصة للدبلوماسية الأوروبية تاريخ النشر: الأربعاء 13 ديسمبر 2017 يفتخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنفسه باعتباره «صانع الصفقات»، إلا أن قراره بنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس لن يصنع غير الخاسرين. ولقد آن الأوان بالنسبة لأوروبا لاحتلال موقع الريادة في تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط. ومن المعروف أن دعاة الحركة الصهيونية ما أحبوا القدس يوماً، وكان تيودور هرتزل الذي يلقب باسم «أبو الصهيونية» يحلم بعاصمة تقع شمال فلسطين على سفوح جبال الكرمل التي تطل على البحر الأبيض المتوسط. وكان يعبر عن ازدرائه «للحائط الغربي» في القدس، وكتب ذات مرة: «ما هذه الخرافات والعصبيات التي نراها على جانبيه!». وكان من الخطأ أن لا يأخذ الصهاينة بهذا الرأي لأنه منذ أن أعلنت إسرائيل أن القدس ستكون عاصمة لها قبل نحو 70 عاماً، أصبح وضع المدينة مقراً لصراع لا يكاد ينتهي. ثم جاء الرئيس ترامب ليصبّ المزيد من الزيت على النار ويؤجج من درجة اشتعال هذه الأزمة المستعصية عندما أعلن يوم الأربعاء الماضي عن الاعتراف الرسمي للولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وأصدر قراره بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إليها. والآن، وبالرغم من كل هذه الاعتبارات المهمة، قرر ترامب وضع العربة أمام الحصان والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لمجرد أنه وعد بذلك خلال حملته الانتخابية الرئاسية. ولقد كانت خطوته تلك عامرة بالتهور لأنها أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن ترامب ليس «صانع صفقات»، وخاصة عندما قدم لنتنياهو الهدية التي طال انتظارها من دون أن يطلب منه أي مقابل. وكان من العجيب أكثر أن يزعم ترامب بأن هذا الاعتراف «هو شرط ضروري للوصول إلى السلام»، وهذا دليل يوضح مدى شعوره بالغطرسة الرئاسية. إلا أن عملية السلام أصبحت الآن غير واقعية أكثر من أي وقت مضى، بل يمكن القول إنها أصبحت إمكانية افتراضية بحتة ومستحيلة التحقيق مهما كانت حدة صوت ترامب عندما صرخ متحدثاً عن «صفقة ضخمة» منتظرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. ولعل الأهم من هذا وذاك هو أن هذا الاعتراف من شأنه أن يضع حداً لدور الولايات المتحدة كوسيط في عملية السلام. كما أن إسرائيل التي أظهرت انعدام الرغبة لتقديم أي تنازلات للفلسطينيين على الإطلاق، سوف تشعر بأنها باتت تمتلك القدرة اللازمة لمواصلة رفض المتطلبات والشروط اللازمة لتحقيق عملية السلام. وفضلت حكومة نتنياهو اللجوء إلى الممارسات التي ترسخ جهودها لتغيير المعالم والحقائق القائمة على الأرض من خلال التوسع في بناء المستوطنات ومحاولة طمس ما تبقى من الوجود الفلسطيني وراء جدران الفصل العنصري. وفي المقابل، يشعر الفلسطينيون بأنهم أصبحوا أكبر الخاسرين بسبب القرار. كما أن خطة السلام المزعومة التي يقودها صهر ترامب جاريد كوشنير يقال إنها تخلو تماماً من أي اعتبار لمطالبهم الأساسية، فلماذا تتواصل المفاوضات إذن؟ ولم يقتصر قرار ترامب على «لخبطة» الأمور في إسرائيل والمناطق الفلسطينية فحسب، وفي هذه المنطقة الضيقة التي لا تزيد مساحتها على مساحة بلجيكا، بل أشعل المواقف والاحتجاجات في العالم العربي كله، من مصر حتى الأردن وحيث أعلن رؤساء وملوك تلك الدول عن سخطهم ورفضهم للقرار إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ذهب في غضبه بعيداً لدرجة أنه قال إن أميركا «أغرقت المنطقة والعالم في حريق لا تبدو له نهاية في الأفق المنظور». وربما تبدو مثل هذه التصريحات درامية أو سياسية مجردة إلى حد ما، إلا أن الدم بدأ يسيل بالفعل خلال تظاهرات الاحتجاج والصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. قرار ترامب لن يخلق غير الخاسرين. ولا شك أن الولايات المتحدة من بينهم بعد أن ضحّت بسمعتها ومصداقيتها كوسيط مقبول في أزمة الشرق الأوسط. وربما يتفكك التحالف الإقليمي المضاد لإيران في هذا الوقت الذي تبرز فيه أزمات أخرى في المنطقة مثل حرب اليمن والحصار المفروض على قطر ومحاولات المارقين السياسيين في لبنان للانقلاب على رئيس الوزراء. وحتى الإسرائيليون الذين يحتفلون الآن بالقرار سوف يجدون أنفسهم أنهم أصبحوا من الخاسرين بسبب موقف ترامب المتعجّل. ليس فقد لأن هذا الصراع كان يلعب دوره في استثارة حماسة الراديكاليين، بل لأن القرار يمكن أن يكون سبباً في تعميق الهوة السياسية التي تفصل إسرائيل عن أوروبا. وأصبح الإسرائيليون يكررون الأحاديث حول أوجه التشابه التي تجمع بينهم وبين الأوروبيين وخاصة من حيث القيم والثقافة والاقتصاد. وكثيراً ما يتساءلون باستغراب: لماذا يهتم الأوروبيون بالقضية الفلسطينية إلى هذا الحد، وبمثل هذا الالتزام؟. وهم يرون أن القضية أبسط بكثير مما يتخيل الأوروبيون. ولا يمكن لكل هذه التبجحات الإسرائيلية أن تخفي الحقيقة التي تفيد بأن الحل العادل لقضية الفلسطينيين هو شرط أساسي لتحسين العلاقات الأوروبية-الإسرائيلية، وأن قرار ترامب من شأنه أن يزيد من صعوبة التوصل إلى ذلك الحل. وهذا ما يدفع الأوروبيين بعيداً عن الإسرائيليين بأكثر من ذي قبل، ويعمّق الجروح التي تنتاب العلاقات القائمة بين الغرب والعالم العربي بشكل أكبر. وشكراً لترامب، فلقد بات من الواضح الآن لأي إنسان أن عملية السلام ليست أكثر من عبارة خاوية تخلو من أي مضمون ولا يمكن إعادتها إلى الحياة بعد الآن، وأن هذا الهدوء النسبي الذي ميز العلاقة الإسرائيلية- الفلسطينية والذي شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية كان استثناء ولم يكن يمثل القاعدة أبداً. وهذا يعني أن الأمر بات ضمن مسؤولياتنا، نحن الأوروبيين، للتعاون مع الدول العربية المعتدلة التي تعلم بأن مشاعر العداء القديم ضد إسرائيل يمكن أن تشكل عامل هدم بأكثر مما تُعتبر عامل بناء. وهذا هو الموقف الذي يشدد عليه وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل الذي طالب ألمانيا بأن تكون أكثر جرأة في سياستها الخارجية، وخاصة لأن الوضع الجديد في الشرق الأوسط يهيئ الفرصة المناسبة لتنفيذ هذه السياسة الجديدة. ومن المؤكد أنه ما من صراع آخر يمكن أن ينشب في العالم أكثر أهمية وخطورة بالنسبة لأوروبا من الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. جوليان فون ميتيلشتايت: محللة سياسية ألمانية عن مجلة (دير شبيجل) ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»