ترسيخ مفهوم التوازن بين الجنسين تاريخ النشر: الأربعاء 13 ديسمبر 2017 تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ مفهوم التوازن بين الجنسين، من خلال تهيئة المناخ الداعم الذي يمكّن الرجل والمرأة من المشاركة بفاعلية في مختلف مواقع العمل الوطني، منارتها في ذلك توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يواصل السير على نهج المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبالجهود المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، من أجل تمكين المرأة، استناداً إلى مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وفي ظل حرص دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل على الاستثمار في قدرات الإنسان ومهاراته، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال تكريم سموه للفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين لعام 2017، مؤخراً، أن التوازن بين الجنسين يعتبر من أهم الملفات الواردة في الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، الرامية إلى منح فرص متكافئة للمرأة والرجل في المجالات كافة، تعظيماً للأدوار التي يمكن أن يسهما بها في عملية التنمية الشاملة، وتحقيق التزامات الدولة بأهداف التنمية المستدامة 2030، معرباً سموّه عن ثقته بمؤسسات القطاعين العام والخاص في تحقيق رؤية قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعود بالخير والسعادة على الجميع، ويعزز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية للتوازن بين الجنسين عالمياً، وبما يحقق الحفاظ على المجتمع قوياً ومتلاحماً، ويسهم في الوقت نفسه في تعزيز نمو اقتصاد الدولة وازدهاره. إن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لداعمي التوازن بين الجنسين، جاء لثلاث فئات رئيسة، تضمنت: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، نالها بكل استحقاق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. وجاءت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين، ثم هيئة الأوراق المالية والسلع عن فئة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين، عن مبادرة «المرأة في مجالس الإدارة»، مؤكداً سموه دعوة الجهات كافة، لتبني وتنفيذ مبادرات وبرامج مبتكرة ومستدامة في هذا المجال، تسهم في رفع مستوى الأداء، وتعزز ريادة الدولة عالمياً. وقامت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع مؤشر للتوازن بين الجنسين في مؤشراتها الوطنية، حتى يتسنى لها قياس نتائج أداء المؤسسات، سعياً إلى تحقيق الأهداف الوطنية للدولة، ورؤية وأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في وصول الدولة إلى مكانة تكون فيها أنموذجاً عالمياً، ومرجعاً إقليمياً لتشريعات التوازن بين الجنسين، ارتكازاً على ثلاثة محاور تتعلق بتأكيد المساواة والتوازن في وصول النساء إلى المناصب القيادية، وتعزيز فرص دخول المرأة المجالات التخصصية والفنية، وتعزيز بيئة عمل صديقة داعمة للأم العاملة، بحيث تصبح بيئة جاذبة للعمل، بوجود إجازات أمومة ودور حضانة في مقر العمل، وأوقات دوام مرنة، وغير ذلك من المبادرات والتشريعات والسياسات التي تضمن تحقيق التوازن بين الموظفين والموظفات، ورفع مستويات الإنتاجية وتحقيق موازنة أفضل بين العمل والحياة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية