ترامب وروسيا.. للقصة بقية تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 هناك أمران مؤكدان فيما يتعلق بالتحقيق بشأن ترامب وروسيا. أنه سينتهي في وقت قريب، وأنه سيزداد بشاعة. فكل يوم يحدث أمر جديد في التحقيق الذي يجريه روبرت مولر. أولًا، أقر مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بالذنب في تهمة «التصريح الكاذب»، ووافق على التعاون مع التحقيق الذي يجريه مولر. وبعد ذلك، غير البيت الأبيض القصة، مرة أخرى، بشأن ما عرفه الرئيس دونالد ترامب بعد أن قيل له في شهر يناير إن فلين لم يكن بمعزل عن مخاطر أمنية. وفي الأسبوع الماضي، وردت أنباء بأن مولر أحضر سجلات مالية من «دويتشه بنك» تتعلق بأشخاص تابعين لترامب. وبعد ذلك، قال دونالد ترامب الابن إنه لن يخبر الكونجرس عن محادثات والده في عام 2016 مع محام روسي مرتبط بالكرملين. وإذن فهذه الملحمة لم تدرك بعد فصلها الختامي. وهذه الافشاءات المستمرة تخلق مثل هذا التشويش الذي يغفل في السياق أحياناً. لقد قدم ترامب وعملاؤه مرارا وتكرارا معلومات غير دقيقة، وأنكروا أن لديهم أي صلات مع الروس. والآن، نحن نعلم عما لا يقل عن 19 اجتماعاً من بين 31 تفاعلاً جرى بين الطرفين. وهناك ثلاثة دروب يريد مولر الاستقصاء عنها. هل قام فريق ترامب بمساعدة وتشجيع الجهود الروسية على اختراق وسرقة الإيميلات بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية؟ وهل حاول الرئيس عرقلة التحقيق في هذه الجهود؟ وما هي طبيعة أي ترتيبات مالية ربما كانت لترامب مع الروس، ومرتبطة بالكرملين؟ إن الكثير من دفوعات ترامب لا يبدو أنها تقدم شيئاً. لقد ذكرت وكالات الاستخبارات الأميركية «بثقة عالية» أن الحكومة الروسية كانت وراء اختراقات حسابات البريد الإلكتروني للديمقراطيين خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016، في إطار حملة «لتقويض ثقة الجمهور في العملية الديمقراطية الأميركية»، وإلحاق الضرر «بفرص كلينتون في الانتخابات والرئاسة المحتملة». وفي تقرير صدر في شهر يناير، قالت الوكالات إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء حكومته «أبدوا تفضيلاً واضحاً للرئيس المنتخب ترامب». والسؤال الآن هو عما إذا كان ترامب أو أعضاء فريقه كانوا يعرفون هذا، وسهلوا نشر المواد المقرصنة من خلال «ويكيليكس» ومصادر أخرى. إن السرية والروايات المتناقضة عن اتصالاتهم مع مصادر روسية تقوض مزاعمهم المتكررة بأن اتصالاتهم كانت بريئة. وبحلول الأسبوع الماضي، أخذ معارضو ترامب في الحديث في المنتديات العامة عن أدلة تدعم قضية عرقلة العدالة ضد ترامب نفسه. واستند هذا على سلسلة من الأحداث تنطوي على جهود ترامب للضغط على «جيمس كومي» لإسقاط التحقيق بشأن روسيا، وبعد ذلك فصله من منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما لم يذعن تلك الضغوط. وقد ذكرت مؤسسات إخبارية أيضاً أن ترامب حاول التأثير على مسؤولين رئيسيين آخرين للحد من التحقيقات، بما في ذلك مدير الاستخبارات الوطنية «دان كوتس»، ومدير وكالة الأمن القومي الأميرال «مايك روجرز» ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب «ريتشارد بور». وقد تجنب «كوتس» وغيره التعليق مباشرة على هذه الروايات، التي يبدو على رغم ذلك أنها تثير قلق البيت الأبيض بما يكفي لكي يزعم محامي ترامب الشخصي «جون دود» أن الرئيس لا يمكن أن يكون متهماً بالعرقلة، لأنه هو المسؤول الأول عن إنفاذ القانون بموجب الدستور. وقد أدى ذلك إلى ردود ساخرة من جانب خبراء القانون، وحتى بعض المقاومة من محامي البيت الأبيض المكلف بتناول قضية روسيا. ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه الإعاقة كانت هي التهمة الرئيسية ضد الرئيسين ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون. وفي شهر يوليو، كتب «صامويل بويل»، أستاذ القانون بجامعة ديوك أنه «من المرجح للغاية أن يجد المستشار الخاص روبرت مولر أن هناك قضية يمكن إثباتها بأن الرئيس ارتكب جناية وهي العرقلة». وهذا يذكرنا بـ«بيل راكيلشاوس»، القائم بالأعمال السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كان بطل قضية «ووترجيت» عندما استقال من وزارة العدل في إدارة نيكسون عام 1973 بدلاً من الامتثال لأمر بعرقلة التحقيق في هذه القضية التاريخية. وقد ذكر لي في شهر يونيو أن ما هو معروف عن تحقيقات هذه كان مجرد قليل مما حدث في الواقع. وعلى سبيل المثال، هناك أدلة على أن مولر وسع من تحقيقاته للنظر في المعاملات المالية المرتبطة بمصالح أسرة ترامب. إن قضية ما إذا كان يمكن توجيه الاتهام لرئيس في منصبه لم تحسم بعد. ومن ناحية أخرى، بدأ الموالون لترامب بالفعل في شن هجمات مضادة استباقية صادرة عن كبار أعضاء الكونجرس من الجمهوريين مثل رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب «ديفين نونيس» ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ «تشارلز جراسلي». وإذا ما حوصر ترامب، فإن رد فعله سيكون شرساً. وربما يحاول فصل المحقق مولر أو إصدار عفو عن عائلته وأصدقائه. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»