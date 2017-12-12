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ملامح الصحافة الدولية
تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ديسمبر 2017
«عبوة شرق أوسطية ناسفة».. وغموض حول مشاركة واشنطن بأولمبياد «بيونج شانج»
«سيدني مورنينج هيرالد»
في افتتاحيتها ليوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان «دونالد ترامب يتجه صوب القدس»، علّقت «سيدني مورنينج هيرالد» الأسترالية على قرار الرئيس الأميركي بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب للقدس، بالقول إن القرار كَسرَ ما تصفه الصحيفة بالركوز الرئاسي، طارحةً مجموعة تساؤلات، أهمها: لماذا يعترف ترامب الآن بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ وما هي خطته لسلام الشرق الأوسط؟ وكيف سيكون بمقدوره نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس؟ الصحيفة تتساءل: هل يدرك ترامب حقيقة الخطوة التي أقدم عليها؟ وهل يستوعب عواقبها المحتملة التي تشبه تفجير عبوات ناسفة في منطقة متوترة أصلاً؟ حسب الصحيفة، يبدو أنه لا يدرك كل ذلك. ترامب يفهم أن خطوته ستثير صخباً، لكن هذا الصخب لا يقلقه، ففي الحقيقة بات الصخب صديق ترامب طوال سيرته العملية، فهو يساير هذا الصخب الذي لربما كان سبباً في نجاحه على الصعيد السياسي. ووفق هذا المنطق، كلما زاد الصخب، كلما ازدادت الفرصة لدى الرئيس الأميركي رقم 45. الصحيفة فسرت دوافع ترامب بأنها تنطلق من المشهد السياسي الأميركي، فهو تعهد أثناء حملته الانتخابية أمام الكتل التصويتية الداعمة لإسرائيل بالإقدام على هذه الخطوة، في إشارة إلى اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وهو كبير ومؤثر. وفي الوقت ذاته- والكلام للصحيفة- يحاول ترامب من خلال هذا القرار تشتيت الأنظار عن صعوبات يواجهها في التحقيقات التي يجريها روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية حول مدى ارتباط حملة ترامب الانتخابية بروسيا. التفسير المتفائل لخطوة ترامب تتمثل في أنه عاشق للأضواء، ويريد ترك انطباع بأنه شخص لا يمكن كبحه، وهذا يجعله ورقة صعبة في الدبلوماسية الدولية. لكنه لم يلعب هذا الدور في أزمة كوريا الشمالية النووية، التي طال أمدها وأصبحت مصدراً لإنتاج المزيد من المشكلات. وفي الشرق الأوسط، فإن حركة مفاجأة كتلك التي قام بها ترامب، قد تحرك الركود الذي طال أمده في عملية سلام الشرق الأوسط. لكن في منطقة يتضاءل فيها الأمل في إمكانية تحقيق سلام من خلال حلول رشيدة وعقلانية.. غير أن خطوة ترامب تبدو رهاناً خاسراً. فلا دوافع ترامب ولا احتمالات نجاحه الضئيلة تبرر له موقفه، بل هناك الكثير من الأسباب التي تثبت أن خطوة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة خاطئة. إسرائيل فقط هي البلد الوحيد الذي امتدح الخطوة، لكن أستراليا وكثيرا من حلفاء الولايات المتحدة أدانوها، كما أن أمين عام الأمم المتحدة اعتبرها خطوة أحادية لا تحل مشكلات المنطقة. وحسب الصحيفة، فإن المفاوضات هي الحل الوحيد للمضي قدماً، وتؤكد الصحيفة أن أستراليا على حق كونها تواصل دعمها لحل «الدولتين».
«يوميري تشيمبيون»
تحت عنوان «الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل يؤجج التوتر»، نشرت «يوميري تشيمبيون» اليابانية يوم الجمعة الماضي افتتاحية استنتجت خلالها أن خطوة ترامب تضع علامة استفهام كبيرة حول مقاربة الولايات المتحدة الأساسية للوساطة في عملية سلام الشرق الأوسط، أي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الخلاصة أن الثقة في دبلوماسية الولايات المتحدة ستتراجع وسيشهد الشرق الأوسط المزيد من الاضطرابات. السلطة الفلسطينية تضع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وحسب الصحيفة تتركز في مدينة القدس الآثار التي تعود للديانة المسيحية واليهودية والإسلامية، ما يعني أن السيطرة على المدينة أو بالأحرى حيازتها تعد مشكلة معقدة يُشكّل الجانب الديني عنصراً جوهرياً فيها. وحسب الصحيفة، فإن اليابان وحكومات أخرى حول العالم تتخذ موقفاً محايداً يتمثل في أن مصير القدس لا بد وأن يتم تحديده عبر مفاوضات يتم إجراؤها بين أطراف النزاع. وكانت الحكومة اليابانية على حق عندما أكدت تأييدها لهذا الموقف. كما أن الدول تضع سفاراتها في تل أبيب كي تتجنب عرقلة مساعي السلام.
«ذي كوريا هيرالد»
«لننظر بواقعية إلى كوريا الشمالية»، هكذا عنونت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية افتتاحيتها يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن البيت الأبيض أدلى بتصريح يوم الخميس الماضي مفاده أنه لا يوجد حتى الآن قرار رسمي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في أولمبياد «بيونج تشانج» الشتوية التي من المقرر تنظيمها في كوريا الجنوبية في شهر فبراير المقبل. تصريح يأتي قبل يوم من تصريح أدلت به سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة «نيكي هالي» لشبكة «فوكس الإخبارية» قالت فيه إن السؤال لا يزال قائماً حول إمكانية مشاركة رياضيين أميركيين في هذه الألعاب الأولمبية. وبعد هذين التصريحين صدر عن الإدارة الأميركية ما مفاده أنها تتطلع للمشاركة في الأولمبياد، لكنها تضع حماية الأميركيين هناك على رأس أولوياتها. أما كوريا الجنوبية، البلد الذي سيستضيف هذه الفعالية الرياضية، غير مقتنع بسماع التصريحات الأميركية، التي تأتي قبل أقل من شهرين على انطلاق الأولمبياد الشتوية.. ولدى الصحيفة استنتاج بأن مقاطعة الولايات المتحدة للأولمبياد تظل احتمالاتها ضعيفة، والحقيقة أن عدم البت في قرار المشاركة حتى الآن أمر صادم وغير معتاد من الأميركيين. ويبدو أن المسؤولين الأميركيين يفكرون في أسوأ سيناريو يمكن حدوثه، خاصة ما يتعلق بالتهديد النووي الكوري الشمالي خلال الأولمبياد، ووفق هذا المنطق تصبح منطقة شبه الجزيرة الكورية في موقف خطير. الصحيفة تقول إن وكالة الاستخبارات المركزية أخبرت ترامب بأن أمامه ثلاثة شهور كي يتحرك قبل أن تكون لدى كوريا الشمالية القدرة على مهاجمة المدن لأميركية بصواريخ بالستية عابرة للقارات، ما يعني أنه يتعين على الولايات المتحدة ضرب كوريا الشمالية قبل مرور الشهور الثلاثة. لكن إذا لم تتوقع واشنطن وجود مخاطر تتعلق بصواريخ كوريا الشمالية أو برنامجها النووي، قد تقع في فبراير المقبل أو في مارس من عام 2018، ففي هذه الحالة ليس هناك سبب لعدم حسم قرار المشاركة في أولمبياد بيونج شانج المقرر انطلاقها خلال الفترة من 9 ألى 25 فبراير 2018. وعلى الرغم من الموقف الأميركي تجاه المشاركة في الأولمبياد، فإن كوريا الجنوبية البلد المضيف تأخذ الأمر ببساطة، بل على العكس تتطلع إدارة الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن» لمشاركة جيرانه في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، أملاً في أن تصبح ماركة بيونج يانج مؤشراً على وجودة نية لديها للانخراط مجدداً في مفاوضات لحل أزمتها النووية، لكن نتائج هذه المفاوضات- تقول الصحيفة- إنها لن تكون على هوى الأميركيين والكوريين الجنوبيين لأنها لن تسفر عن تخلي بيونج يانج عن أسلحتها النووية.
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