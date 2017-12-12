ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 «عبوة شرق أوسطية ناسفة».. وغموض حول مشاركة واشنطن بأولمبياد «بيونج شانج» «سيدني مورنينج هيرالد» «يوميري تشيمبيون» تحت عنوان «الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل يؤجج التوتر»، نشرت «يوميري تشيمبيون» اليابانية يوم الجمعة الماضي افتتاحية استنتجت خلالها أن خطوة ترامب تضع علامة استفهام كبيرة حول مقاربة الولايات المتحدة الأساسية للوساطة في عملية سلام الشرق الأوسط، أي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الخلاصة أن الثقة في دبلوماسية الولايات المتحدة ستتراجع وسيشهد الشرق الأوسط المزيد من الاضطرابات. السلطة الفلسطينية تضع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وحسب الصحيفة تتركز في مدينة القدس الآثار التي تعود للديانة المسيحية واليهودية والإسلامية، ما يعني أن السيطرة على المدينة أو بالأحرى حيازتها تعد مشكلة معقدة يُشكّل الجانب الديني عنصراً جوهرياً فيها. وحسب الصحيفة، فإن اليابان وحكومات أخرى حول العالم تتخذ موقفاً محايداً يتمثل في أن مصير القدس لا بد وأن يتم تحديده عبر مفاوضات يتم إجراؤها بين أطراف النزاع. وكانت الحكومة اليابانية على حق عندما أكدت تأييدها لهذا الموقف. كما أن الدول تضع سفاراتها في تل أبيب كي تتجنب عرقلة مساعي السلام. «ذي كوريا هيرالد» «لننظر بواقعية إلى كوريا الشمالية»، هكذا عنونت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية افتتاحيتها يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن البيت الأبيض أدلى بتصريح يوم الخميس الماضي مفاده أنه لا يوجد حتى الآن قرار رسمي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في أولمبياد «بيونج تشانج» الشتوية التي من المقرر تنظيمها في كوريا الجنوبية في شهر فبراير المقبل. تصريح يأتي قبل يوم من تصريح أدلت به سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة «نيكي هالي» لشبكة «فوكس الإخبارية» قالت فيه إن السؤال لا يزال قائماً حول إمكانية مشاركة رياضيين أميركيين في هذه الألعاب الأولمبية. وبعد هذين التصريحين صدر عن الإدارة الأميركية ما مفاده أنها تتطلع للمشاركة في الأولمبياد، لكنها تضع حماية الأميركيين هناك على رأس أولوياتها. أما كوريا الجنوبية، البلد الذي سيستضيف هذه الفعالية الرياضية، غير مقتنع بسماع التصريحات الأميركية، التي تأتي قبل أقل من شهرين على انطلاق الأولمبياد الشتوية.. ولدى الصحيفة استنتاج بأن مقاطعة الولايات المتحدة للأولمبياد تظل احتمالاتها ضعيفة، والحقيقة أن عدم البت في قرار المشاركة حتى الآن أمر صادم وغير معتاد من الأميركيين. ويبدو أن المسؤولين الأميركيين يفكرون في أسوأ سيناريو يمكن حدوثه، خاصة ما يتعلق بالتهديد النووي الكوري الشمالي خلال الأولمبياد، ووفق هذا المنطق تصبح منطقة شبه الجزيرة الكورية في موقف خطير. الصحيفة تقول إن وكالة الاستخبارات المركزية أخبرت ترامب بأن أمامه ثلاثة شهور كي يتحرك قبل أن تكون لدى كوريا الشمالية القدرة على مهاجمة المدن لأميركية بصواريخ بالستية عابرة للقارات، ما يعني أنه يتعين على الولايات المتحدة ضرب كوريا الشمالية قبل مرور الشهور الثلاثة. لكن إذا لم تتوقع واشنطن وجود مخاطر تتعلق بصواريخ كوريا الشمالية أو برنامجها النووي، قد تقع في فبراير المقبل أو في مارس من عام 2018، ففي هذه الحالة ليس هناك سبب لعدم حسم قرار المشاركة في أولمبياد بيونج شانج المقرر انطلاقها خلال الفترة من 9 ألى 25 فبراير 2018. وعلى الرغم من الموقف الأميركي تجاه المشاركة في الأولمبياد، فإن كوريا الجنوبية البلد المضيف تأخذ الأمر ببساطة، بل على العكس تتطلع إدارة الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن» لمشاركة جيرانه في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، أملاً في أن تصبح ماركة بيونج يانج مؤشراً على وجودة نية لديها للانخراط مجدداً في مفاوضات لحل أزمتها النووية، لكن نتائج هذه المفاوضات- تقول الصحيفة- إنها لن تكون على هوى الأميركيين والكوريين الجنوبيين لأنها لن تسفر عن تخلي بيونج يانج عن أسلحتها النووية.