الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً استثنائياً لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، كي تكون قادرة على مواكبة التغيُّرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا وثورة المعلومات، وتسهم في إيجاد قاعدة من الكوادر المواطنة المتخصصة بالمجالات النوعية الدقيقة، والتي تستطيع المشاركة بفاعلية في مختلف مجالات العمل الوطني. وفي هذا السياق، فإن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، تجسد الاهتمام الذي توليه الدولة للتعليم والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى إعداد جيل متميز يتمتع بأعلى المستويات العلمية والقيم الأخلاقية والإيجابية، وذلك من خلال تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية. وتأتي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الجديدة متوافقة مع «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071»، إذ ستعمل هذه الاستراتيجية على إنشاء تعليم عالي الجودة في المسارات المهنية والأكاديمية على حدٍّ سواء، ما سيحقق مخرجات بحثية مؤثرة ستسهم في رفد عجلة اقتصاد المعرفة. وأهم ما يميز الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي أنها تأخذ في الاعتبار متطلبات سوق العمل في الداخل من ناحية، وتطمح إلى إعداد أجيال من المواطنين قادرة على المنافسة في أسواق العمل الدولية من ناحية ثانية، ولهذا فإنها توائم بين المناهج الدراسية والبحثية مع التوجهات العالمية في المجالات كافة، من أجل تأسيس جيل متعلم وفقاً لأعلى المعايير العالمية يكون قادراً على التعامل مع المعارف والعلوم العصرية والتكنولوجيا الحديثة، وتوظيفها بشكل جيد في مختلف مواقع العمل الوطني. كما تولي هذه الاستراتيجية أهمية واضحة للابتكار، وذلك من خلال العمل على تطوير بيئة محفِّزة للبحث العلمي تؤهل أفضل الباحثين وتستقطبهم، وتوفر تمويلاً تنافسياً يركز على تحقيق مخرجات بحثية مؤثرة، تسهم في رفد عجلة التنمية. وهذه الاستراتيجية بهذا المعنى تواكب النظم التعليمية الرائدة في الدول المتقدمة، التي تجعل من الابتكار والإبداع الأساس في النهوض بمستوى التعليم، والارتقاء بمخرجاته كي تكون قادرة بالفعل على الحفاظ على مسيرة التقدم التي حققتها في المجالات كافة، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي إلى دخول عدد من جامعات الدولة إلى نادي أفضل مئة جامعة عالمية، بما يؤثر بشكل إيجابي في اقتصاد الدولة، ويسهم في توفير فرص عمل إضافية للمواطنين على المديَين المتوسط والبعيد في مختلف المجالات الاقتصادية ذات القيمة المضاعفة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية