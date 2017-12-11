سياسة الهند الأوراسية

تاريخ النشر: الإثنين 11 ديسمبر 2017

مرت 17 عاماً على ظهور فكرة إبرام اتفاق قناة الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب «أنستك» بين الهند وإيران وروسيا، ويجري الإعداد لنقل أول شحنة للبضائع من مومباي إلى سانت بطرسبرج في منتصف يناير 2018. أما النقل المنتظم للبضائع فسيبدأ بعد بضعة أشهر.

وبمجرد التشغيل الكامل للممر، سيخفض «أنستك» تكاليف ومدة نقل البضائع. ففي حين كان نقل البضائع من الهند إلى روسيا يستغرق 40 يوماً، ستقل هذه الفترة إلى أقل من 25 يوماً بعد تشغيل الممر، أي بنسبة 30- 40%.

وتشير التقديرات إلى أن الممر سيسهل حمل 20- 30 مليون طن من البضائع سنوياً. وهذا من شأنه تعزيز اقتصاد الهند، مع توقعات بزيادة الصادرات الهندية بشكل كبير خلال العام القادم بتقويم الهند. أما الشركات الخاصة، التي كانت حتى الآن تتجاهل وسط آسيا كسوق محتمل لبضائعها، فستسعى إلى الاستثمار بشكل أكبر في تلك المنطقة.

وسيساعد الممر الهند أيضاً على الوصول بسلاسة إلى آسيا الوسطى وما وراءها. ومع تفعيل اتفاقية «أنستك»، فستتعزز العلاقة بين الهند وآسيا الوسطى، التي تعد جزءاً من «الجيرة الممتدة» للهند. كما أنها تحظى بأهمية جغرافية كبيرة، ولاسيما في وقت تحاول الهند فيه إحداث توازن مع الوجود الكبير للصين في المنطقة. وقد أبرزت سياسة نيودلهي الخارجية 15-2020 أهمية «أنستك» في توسيع الروابط التجارية والاستثمارية للهند مع آسيا الوسطى، ما يؤشر إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الهند لهذه المنطقة.

وعلاوة على ذلك، فإن الممر الجديد سيعزز أيضاً العلاقات التجارية بين الهند وروسيا، وهذا مكسب آخر في غاية الأهمية بالنسبة لها.

مارتاند جها*

* باحث في جواهر لال نهرو في نيودلهي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»