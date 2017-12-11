قرار ترامب وموقف المجتمع الدولي تاريخ النشر: الإثنين 11 ديسمبر 2017 أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأيام القليلة الماضية أن إدارته تعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل في إجراء زعم أنه سوف «يعزز عملية السلام ويسير نحو اتفاق دائم». ولكن قرار ترامب يهدد في الواقع بإرساء سابقة لنظام دولي جديد قائم على التعسف وليس حكم القانون. وقبول القدس كعاصمة لإسرائيل يبعث برسالة إلى إسرائيل والعالم مفادها أن هذا «قد يكون صحيحاً»! وأن الولايات المتحدة تقبل أن بوسع إسرائيل استخدام القوة في أي وقت تريد لتوسيع حدودها. ولذا يجب على العالم ألا يقبل هذه السابقة. ورسالة ترامب إلى إسرائيل واضحة ومفادها أن الولايات المتحدة تقبل الأعمال الإسرائيلية غير المشروعة وستواصل غض الطرف عنها. وعلى رغم أن ترامب يعتقد أن المفاوضات الثنائية هي الطريق الواجب اتباعه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين فهو مخطئ في هذا أيضاً. والأمر مختلف كثيراً عن هذا من واقع خبرتي كمشاركة في المفاوضات على مدار أعوام. فقد أصرّت إسرائيل في المفاوضات على تخلي الفلسطينيين عن حقوقهم لتحصل على ما ليس من حقها. وكان يجري إبلاغنا بأنه يتعين علينا مواصلة السماح للمستوطنين الإسرائيليين بالبقاء على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، بينما لن يُسمح للاجئين الفلسطينيين أبداً بالعودة إلى ديارهم. وكل هذا في سبيل السلام! وكان يجري إخبارنا أيضاً بأن التفاوض على أن تكون القدس مدينة مشتركة ومفتوحة للجميع ليس مطروحاً على طاولة المفاوضات أصلًا، وأنه لا محل لمطالب المساواة! ومنذ بداية المفاوضات في عام 1993 حتى اليوم، زادت إسرائيل عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وقطاع غزة من 200 ألف إلى أكثر من 600 ألف حالياً. وإسرائيل تحاول جعل القدس مدينة للإسرائيليين متبعة في ذلك سياسات تستهدف جعل الحياة فيهاً واقعاً لا يطاق بالنسبة للسكان الفلسطينيين في القدس. وهذا ليس سلاماً بل إعلان للاستعلاء. ودعم الفلسطينيين لهذه العملية الثنائية كان في أدنى مستوى قبل إعلان ترامب، وربما لا تحظى بأي دعم الآن. وفي السنوات التي قضيتها في القدس، شهدت توجهات وأحداثاً غيرت الأوضاع إلى الأسوأ من بناء الجدار الإسرائيلي وتدمير آلاف المنازل الفلسطينية وبناء مستوطنات غير مشروعة، إلى إقامة عدد لا يُحصى من نقاط التفتيش لتقييد حركة الفلسطينيين. وسكان القدس البالغ عددهم 300 ألف تقريباً يعيشون تحت ضغط، ويخنقهم في الواقع الاحتلال الإسرائيلي. وإعلان ترامب لن يؤدي إلا إلى تعزيز اجتراء من يريدون رؤية القدس خالية من الفلسطينيين. ويتعين على العالم أن يوجه رسالة قوية إلى إسرائيل مفادها أنه لن يقبل الأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في القدس التي أضرت كثيراً بجهود صنع السلام. وبدلًا من التغاضي عن أعمال إسرائيل غير المشروعة أو مكافأتها عليها، على المجتمع الدولي البدء في فرض عقوبات على إسرائيل على الفور كي يعلم زعماؤها أنها ليست فوق القانون والشرعية الدولية. ديانا بطو* * المستشارة القانونية السابقة لفريق التفاوض الفلسطيني ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»