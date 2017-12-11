المصارف المركزية.. توقعات 2018 تاريخ النشر: الإثنين 11 ديسمبر 2017 مع الانتعاش المتزامن المتواصل في النمو العالمي؛ من المحتمل أن تصبح البنوك المركزية المهمة، وعلى نحو منتظم، أكثر رغبة، وأكثر قدرة في عام 2018 على البدء، وفي إحدى الحالات، استمرار، عملية تطبيع السياسة المالية. ولكن، إذا ما كان هذا صحيحاً بالنسبة لمجتمع البنوك المركزية ككل، إلا أنه قد لا يكون كذلك تماماً عندما يتعلق الأمر بالبنوك الفردية، أي بكل بنك على حدة، حيث تظهر في هذه الحالة فروق دقيقة بين تقييم هذه البنوك، وتقييم مجمل البنوك المركزية، منها أن التوقعات المستقبلية للبنوك تؤشر على صعوبات متزايدة في مجال السياسات النقدية، وبالتالي في درجة المخاطر التي يمكن أن تترتب على حدوث خطأ، في مثل هذه السياسات. من ضمن التعقيدات التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي في هذا الشأن، ذلك المتعلق بتواريخ استحقاق السندات الأطول أجلاً، وشكل منحنى العائد. وبالنسبة لهاتين النقطتين تحديداً، نجد أن السياسات غير التقليدية التي تتبعها البنوك المركزية في أماكن أخرى من العالم المتقدم، مازالت تمارس تأثيراً ملحوظاً. وفي تلك البنوك عادة ما تكون الصعوبات المتعلقة بالسياسة العامة أكثر جسامة. بنك اليابان، على سبيل المثال، سيواجه ضغطا متزايداً لرفع قدمه عن دواسة الحوافز. أما البنك المركزي الأوروبي، فسيبذل قصارى جهده للالتزام بالخطة التي أعلنها، بشأن تخفيض المشتريات الشهرية بمقدار النصف، إلى 30 مليار يورو (34 مليار دولار) حتى سبتمبر من العام المقبل؛ تمهيدا لإنهاء برنامج الشراء واسع النطاق، تماماً، قبل أن يقوم بإخراج معدلات الفائدة المتعلقة بالسياسة من المنطقة السلبية. ولكن، استناداً إلى المحاضر، التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي مؤخرا، يتبين إن أعضاء مجلس إدارته لديهم آراء متباينة حيال هذه المسألة، مما يمكن أن يعرض البنك إلى موقف صعب، يجد نفسه فيه مضطراً إلى تغيير «توجيهه الاقتصادي المبكر» (إعطاء الأسواق المالية إشارات مبكرة عن توجهاته المستقبلية)، بشأن تسريع عملية التخلص التدريجي من التيسير الكمي، وخاصة إذا كان التضخم سيتحسن بوتيرة أسرع من المتوقعة حاليا. وعلى رغم درجة التعقيد التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي، الذي يرسم السياسة النقدية لـ19 دولة من دوله الأعضاء، إلا أن هناك احتمالاً كبيراً أن تكون التعقيدات التي يواجهها البنك، أقل كثيراً من تلك التي تواجه بنك انجلترا، بشأن الوضع المالي للمملكة المتحدة. فمع تراجع توقعات النمو، واتجاهها نحو الانخفاض، وبقاء معدل التضخم فوق الهدف المحدد، يجد هذا البنك -بنك إنجلترا- نفسه، واقعاً في ورطة سياسية غير مرغوبة على الإطلاق، خاصة بعد أن اضطر إلى رفع معدل الفائدة هذا العام للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات. إن الاستجابة لاستمرار التضخم في تجاوز الهدف المحدد، عن طريق رفع معدلات الفائدة مرة أخرى، يخاطر بتعميق التباطؤ الاقتصادي، وقد يؤدي تأخير رفع أسعار الفائدة، والتوقعات التضخمية إلى حدوث تحول تصاعدي نحو الأسوأ. بدلا من التفكير في توقعات البنوك الفردية، فإن أكبر حالة عدم يقين في السياسات المالية، يمكن أن تواجه الاقتصاد العالمي، هي ما سيحدث عندما تقرر هذه البنوك المركزية، ومعها بنك الشعب الصيني، تخفيض حوافزها المالية في وقت واحد. فعندما يتعلق الأمر بالبنوك المركزية، فإن هذا الإجراء، يعد أكبر مصدر للخطر على أسعار الأصول، والاقتصاد العالمي، وسيكون داعياً لرصد واسع النطاق للسياسات، وإلى إجراء استشارات دولية وثيقة. محمد العريان* * كبير الاستشاريين الاقتصاديين في مجموعة «اليانز» العالمية عمل سابقاً رئيساً لمجلس التنمية العالمي التابع للرئيس أوباما نشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»