القدس خط أحمر

تاريخ النشر: الإثنين 11 ديسمبر 2017

عائشة المري*

تعتبر القدس من المسائل المحورية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي ديسمبر 1949 أعلنت إسرائيل أن القدس عاصمة لها دون اعتراف دولي، وكان وضع القدس آنذاك منقسماً، فالقدس الغربية تسيطر عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي، والشرقية تحت السيطرة الأردنية، إلا أن إسرائيل أكملت سيطرتها على القدس الشرقية والبلدة القديمة والضفة الغربية خلال نكسة يونيو 1967، ورفضت إسرائيل منذاك القرارات الدولية المنددة بالإجراءات الإسرائيلية واعتبرت القدس الشرقية أراضي محتلة. وحتى الآن لم يتم الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل بشطريها الغربي والشرقي. يعود الموقف الأميركي من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس إلى عام 1995 عندما صادق الكونجرس الأميركي على قرار يسمح بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، إلا أن وضع القدس الحساس دفع الرؤساء الأميركيين المتعاقبين بدءاً ببل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما بصورة منتظمة إلى توقيع وثائق كل ستة أشهر، تقضي بتأجيل تنفيذ هذا القرار، وهذا ما فعله ترامب في يونيو الماضي.

يتعارض قرار ترامب مع الشرعية الدولية ومع القرارات الدولية ومع دور الوساطة الأميركي الذي ما زالت تلعبه الإدارة الأميركية في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد ملامح الرؤية الأميركية لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، في ظل تداخل عدد من المسائل مع مسألة القدس، كقضية اللاجئين وحق العودة وجغرافية الدولة الفلسطينية وعاصمتها، ولطالما اعتبرت من أهم المسائل خلال مفاوضات عملية السلام، نظراً لحساسية وضعها ولمحوريتها في الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية، وفي سبيل التوصل لحل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ظلت الوفود تؤجل مناقشة وضعها النهائي حتى لا تنسف العملية السياسية. وفي أوقات السلم النسبي، أو اشتداد حدة الأوضاع في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ظلت المدينة كقنبلة موقوتة، إلا أن الرئيس الأميركي بقراره أشعل فتيلها.

وعلى الساحة العربية والدولية تسببت الخطوة الأميركية في موجات غضب عارمة في الدول العربية والإسلامية عبر عنها بمظاهرات شعبية وبما يشبه اليقظة المفاجأة للشعوب، وللإعلام العربي بتطورات القضية الفلسطينية. فهل يستطيع العرب والمسلمون تحييد القرار الأميركي وعزله بتحرك دبلوماسي واسع عربي وإسلامي؟ وهل يشكل القرار فرصة لأن تعود القضية الفلسطينية كقضيةٍ عربية إسلامية مركزية أولى حجبتها رياح «الربيع العربي» و«الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني»، والمزايدات السياسية على القضية الفلسطينية من الجماعات والأنظمة المتطرفة؟

*كاتبة إماراتية