طموح إماراتي لا يتوقف نحو الريادة والتفوق تاريخ النشر: الإثنين 11 ديسمبر 2017 برنامج «الإمارات لروّاد الفضاء»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً، يجسد طموح دولة الإمارات العربية المتحدة المتجدد نحو التفوق والريادة، وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ مكانتها العالمية في مجال الفضاء والعلوم والتكنولوجيا المرتبطة به، فهذا البرنامج يُعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي لاختيار وإعداد وتدريب أربعة رواد فضاء إماراتيين وإرسالهم في مهمات مختلفة إلى محطة الفضاء الدولية «ISS» وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة. برنامج «الإمارات لرواد الفضاء» يعد مبادرة علمية رائدة من نوعها، تعكس الاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة من أجل بناء قاعدة تكنولوجية تستند إلى العناصر البشرية المواطنة التي تمتلك أدوات العلوم الحديثة في المجالات المختلفة، فهذا البرنامج يهدف بالأساس إلى إعداد وتأهيل روّاد فضاء إماراتيين من الشباب والشابات المتفوقين علمياً وتمكينهم من علوم الفضاء، كي يسهموا في الارتقاء بقطاع الفضاء ليكون في صدارة العملية التنموية في الدولة خلال السنوات الخمسين المقبلة، ولتكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للقطاع الفضائي في المنطقة ومن الدول الرائدة في مجال الصناعات الفضائية والتقنيات المرتبطة بها ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى العالمي أيضاً. لقد قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات مهمة على طريق الدخول في عصر الفضاء، منذ إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في يوليو من عام 2014 إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية، ومروراً بإطلاق مدينة المريخ العلمية خلال العام الجاري، والتي تُعد الأولى من نوعها، وتشكل أكبر مدينة فضائية يتم بناؤها على الأرض وتعتبر نموذجاً عملياً صالحاً للتطبيق على كوكب المريخ، وها هي تواصل جهودها الحثيثة لبناء قاعدة من الكوادر المواطنة لإدارة مشروعها الطموح للفضاء، بهدف إرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ خلال العام 2021، وهي قادرة على تحقيق هذا الهدف بالنظر إلى الدعم الاستثنائي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لهذا المشروع الطموح من ناحية، وما تمتلكه من بنية تحتية تكنولوجية ومعلوماتية وبشرية من ناحية ثانية. إن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالفضاء يكشف عن رؤيتها لموقعه في إطار طموحاتها التنموية الشاملة، وإدراكها لأهميته الاقتصادية، باعتباره أحد القطاعات المهمة والحيوية في رؤية الإمارات لمرحلة ما بعد عصر النفط، التي ترتكز على المعرفة والاستثمار في القطاعات النوعية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كالصناعات الفضائية والطاقة النووية والمتجددة، وصناعة الطائرات، وبما يواكب «مئوية الإمارات 2071»، التي تستهدف الوصول بالإمارات كي تكون أفضل دولة في العالم، وأكثرها تقدماً، بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.