ملامح الصحافة الفرنسية تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017 «ترامب» والقدس: قرار لصرف الانتباه.. «ماي» و«يونكر»: فاتورة الطلاق الصعبة لوفيغارو وذكرت الصحيفة أن تظاهرات يوم الجمعة الماضي في فلسطين شهدت استشهاد فلسطينيين اثنين وجرح 14 آخرين، ويبدو أن الاحتجاجات ستشهد تصاعداً وتكتسي زخماً أكبر، وخاصة في المدينة المقدسة نفسها، التي تشهد حالة غضب عام عارم، في مواجهة قمع وتعسف قوات الاحتلال. كما أشارت الصحيفة أيضاً إلى خروج مظاهرات في دول عربية وإسلامية أخرى كثيرة، تعبيراً عن الرفض المطلق لقرار سيد البيت الأبيض، وهو ما أعاد قضية الاحتلال والقدس إلى واجهة الاهتمام العالمي من جديد. كما رفض مجلس الأمن الدولي أيضاً بإجماع -باستثناء أميركا- هذا القرار، معبراً عن قلقه الشديد من أن يتسبب في حالة تصعيد جديدة للعنف والصراع في المنطقة، داعياً جميع الأطراف للتهدئة، وضبط النفس. ليبراسيون في صحيفة ليبراسيون اليسارية نشر الكاتب فريدريك أوتران تحليلاً سياسياً بعنوان: «ترامب والقدس: قرار لصرف الانتباه»، قال فيه إن القرار الذي أقدم عليه الرئيس الأميركي إنما هدف من خلاله للتغطية على تراجع شعبيته في داخل أميركا بشكل كبير، ومن ثم رأى أن أفضل طريقة لاستعادة ثقة جمهوره الناخب من اليمين الإنجيلي هو السير في هذا الطريق المثير للجدل والمخالف لإجماع العالم كله، ولكن العزيز على قلوب الإنجيليين الأميركيين المتطرفين للغاية في دعمهم لليمين الليكودي الصهيوني في إسرائيل. وفي التفاصيل اعتبر الكاتب أن ترامب يجد شعبيته الآن في حالة سقوط حر، كما أن موقفه يزداد هشاشة بعد التهم الموجهة لمستشاره السابق بالإدلاء بمعلومات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وهذا هو ما يدفعه الآن لتجريب حظه مع سياسة الهروب إلى الأمام، من أجل استعادة قطاع عريض من جمهور مؤيديه. وهذا هو التفسير السياسي والمنطقي لهذا القرار الذي اتخذه ترامب، ووجد نفسه فيه وحيداً ضد الجميع. وقال الكاتب إن من النادر في السياسة الدولية رؤية مثل هذا الإجماع العالمي الذي يقف فيه العالم كله في موقف موحد ضد مراجعة وضع القدس أو اعتبارها عاصمة لإسرائيل، ومحاولة فرض ذلك كأمر واقع بالضد عن كافة مقررات الشرعية الدولية. وفي هذا لاشك أن ترامب بدا وحيداً في موقفه ومنعزلاً عن بقية العالم. ولكن من قال إنه يبحث أصلاً عن الإجماع العالمي؟ فهذا القرار الأحادي الذي اتخذه سبقه أيضاً موقفه الأحادي الآخر، المفارق للإجماع الدولي، حين قرر الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ. ولكن هذا لا يمنع أيضاً من التساؤل، يقول الكاتب، عن السبب الذي جعل ترامب يقف هذا الموقف الأحادي، المثير للجدل، في وقت ما زال يتحدث فيه عن مساعيه الحثيثة لتحقيق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟ ومفهومٌ طبعاً أن أول ما يتوقع من قرار كهذا هو أن يجهض بشكل دراماتيكي أية جهود تسوية، ويقضي على أية عملية سلام كان من المحتمل التوصل إليها في المدى المنظور. وذكر الكاتب أن ترامب كان قد وعد خلال حملته في شهر مارس 2016 بنقل السفارة الأميركية إلى القدس وذلك في خطاب أمام لوبي «آيباك» في أميركا الموالي لليمين الإسرائيلي، ولكن رؤساء أميركيين سابقين مثل كلينتون وبوش الابن وعدوا هم أيضاً بذلك، وبعد تسلم السلطة نصحهم مستشاروهم بتجنب هذا التدبير نظراً إلى جسامة التداعيات التي يمكن أن تترتب عليه، ولذلك كان الرؤساء الأميركيون يصدرون كل ستة أشهر قراراً بتأجيل هذا التدبير، وبذلك كانوا يرحلون هذه المشكلة مع الزمن. وحتى ترامب نفسه بعد تسلمه السلطة اضطر في شهر يونيو الماضي لإصدار قرار بالتأجيل. ولكن ما دفعه الآن لاتخاذ هذا القرار الأحادي، يقول الكاتب، هو أن شعبيته وصلت 35% فقط، بحسب استطلاع لمركز غالوب، كما زادت موقفه السياسي ضعفاً وهشاشة التحقيقات المتعلقة بالمسألة الروسية، ولذلك فربما افترض أن هذا القرار هو الطريقة الوحيدة لاستعادة تأييد قرابة 60 مليوناً من الإنجيليين، هذا فضلاً عن الإذعان أيضاً لضغوط بعض كبار مانحي حملته مثل ثري عالم الكازينو الشهير شيلدون أديلسون، الذي هو أيضاً صديق مقرب من نتنياهو. وفي الأخير اعتبر الكاتب أنه بات من المستبعد الآن الحديث عن إمكانية تحقيق سلام أو نهاية قريبة للصراع في الشرق الأوسط، لأن قرار ترامب وجه ضربة مسبقة لأية جهود تفاوض مقبلة في طريق التسوية. لوموند نشرت صحيفة لوموند يوم أمس افتتاحية بعنوان: «بريكسيت: مكسب لبروكسل»، وصفت في مستهلها الاتفاق الذي تم التوصل إليه أول من أمس، الجمعة، كنهاية للمرحلة الأولى من المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على كيفية الخروج البريطاني «البريكسيت»، بأنه يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي بشكل واضح، حيث تمكن الأوروبيون من جر لندن إلى الاتجاه الذي كانوا يريدونه منذ البداية. ومع الإعلان يوم الجمعة عن نهاية المرحلة الأولى تفاهمت الدول السبع والعشرون وبريطانيا على حلول وسط لبعض المسائل بكيفية مقبولة، وترضي الطرفين. وقد كشفت رئيسة الوزراء تيريزاي ماي عن الجانب البريطاني وجان كلود يونكر عن الجانب الأوروبي، عن بعض المحددات المهمة التي تم الاتفاق عليها لتسيير عملية الطلاق نفسها، وما بعدها أيضاً. وقد جرى التركيز بشكل خاص على الضمانات المتعلقة بحقوق المواطنين البريطانيين في دول الاتحاد، والعكس أيضاً. كما شملت كذلك الالتزام بعدم وضع حواجز أو حدود بين الإيرلنديين، مع موقف بريطاني أكثر مرونة فيما يتعلق بقواعد التجارة الموحدة. وأهم من هذا بكثير وضع آليات لحساب فاتورة الطلاق التي يتعين على لندن دفعها، حيث يتعين أن تزيد على 50 مليار يورو. وهو ما يجعل الاتفاق في مصلحة الاتحاد الأوروبي بشكل واضح، هذا فضلاً عن نجاح المفاوضين الأوروبيين في فرض أولوياتهم، ومواعيدهم الزمنية، وكذلك المبلغ المطلوب كتابته في شيك الطلاق. كما فرضوا أيضاً على لندن الإذعان لمرحلة انتقالية. وكل هذه إنجازات يستحق كبير المفاوضين الأوروبيين، وزير الخارجية الفرنسي الأسبق ميشل بارنييه، تحية خاصة عليها. ولكن ليس هذا أيضاً هو كل شيء في هذه المفاوضات لأن الأصعب ما زال في الطريق، وخاصة أن البريطانيين الذين أساؤوا تقدير مدى قوة موقف وتصميم الجانب الأوروبي، كما باع أنصار «البريكسيت» عندهم للناخبين أوهاماً وتقديرات غير دقيقة، لا يتوقع أن يرفعوا الراية البيضاء، ولا أن يقبلوا كل ما يطلب منهم بسهولة، بل سيعملون كل ما يلزم لفرض أجندتهم خلال ما تبقى من مفاوضات. كما تبقى قضية الإيرلندية أيضاً ملتبسة، وغير واضحة النهايات التي يمكن أن يتكشف عنها ما تبقى في الطريق من مفاوضات البريكسيت الماراثونية الصعبة. إعداد: حسن ولد المختار