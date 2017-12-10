القدس في القلوب..لا في الجيوب تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017 قرار الرئيس الأميركي بالاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، أسفر عن ردود أفعال أولها رد فعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أكد "رفضه لقرار ترامب الذي يخالف القرارات والاتفاقيات الدولية والثنائية كافة، ويقوض بشكل "متعمد" جميع جهود السلام ما يعني انسحاب واشنطن من العملية السلمية وإنهاء دورها كوسيط فيها. تحدي الرئيس ترامب لاقى دعوات وتحذيرات عربية وإقليمية وغربية وعالمية والأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية والفاتيكان. صحيفة "التايمز" البريطانية في افتتاحيتها المعنونة ب"مقدسة ومقسمة"، قالت: إن ترامب اتخذ خطوة خطيرة بشأن إسرائيل، هو يأمل أن يؤدي قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، إلى إنهاء سلسلة الإخفاقات السابقة في حل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين... فقد أثار قراره موجة غضب بين المسلمين ووفّر بيئة خصبة للمتشددين". وخرج المزايدون وهم يسلقون بألسنة حداد أشحةً، على الخير، ليتظاهروا بمناصرتهم القضية الفلسطينية، أمثال حسن نصر كسرى، الذي أعلن تحرير فلسطين عبر العراق وسوريا واليمن، لأنها أقصر الطرق. ويريدون أن يستثمروا قرار الرئيس ترامب في الطعن بسياسات دول الخليج، كما حال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، أعرب عن سخرية متوارية بقوله "إذا أنفقت بعض الأموال التي تنفقها بعض الدول على الإرهاب على تحرير فلسطين، لما كنا واجهنا العنجهية الأميركية". هل كلام السيد "ظريف" فيه نكهة من السياسة أو أنه سذاجة إعلامية؟ هل هي ممارسة ل"التُقية"؟ فإذا كانت القضية يتم حلها بالأموال فليست إيران أكرم من العرب. وإيران تصرف أموال شعبها على الإرهاب، وتمارس الإرهاب بنفسها وبالوكالة وهي أكبر راعية له. الأقرب للتصديق، أنه إذا أوقفت إيران إنفاقها ورعايتها للإرهاب ضد السعودية ودول الخليج العربي والدول العربية، وأوقفت حربها وصواريخها البالستية على حدودها في اليمن، وتصالحت مع دول الخليج، لكان الموقف الخليجي مدعوماً من الجارة إيران، وساعتها سيختلف الأمر كاملاً، وسيواجه العنجهية الأميركية. وعلى "ظريف" أن يحترم عقول الشعب الإيراني والعربي الفلسطيني، فلم يعد ينطلِي موقف إيران على أحد بعد انكشاف مواقفها المخادعة التي تستهدف إضعاف العرب. والحقيقة أن إيران لا تريد أن يتحقق السلام مع إسرائيل، وتجد خسارتها فيه، وتريد أن ترى العرب منشغلين بالقضية الفلسطينية، وتبقى هي ووكيلها العام "حزب الله" يسترزقون منها سياسياً وعقائدياً وعسكرياً وخلاياهم في الدول العربية. تروج إسرائيل أكاذيب ومعها أطراف إيرانية وعربية موالية- على عدة قنوات- الطعن في مواقف دول الخليج، وأنها لا تعارض موضوع القدس بهدف التشكيك أولا في صدقية القضية الفلسطينية، حتى ييأس الشعب الفلسطيني والشعوب العربية من مقاومة الاحتلال سلمياً، ذلك لن يحصل، طالما أن الشعب الفلسطيني مسلوب الحقوق. وقضية القدس ليست جديدة في تحريرها أو اغتصابها، حتى لو حصل ضعف وتهاون، وتم سلبها بالقوة القاهرة، فإيماننا لا يتزعزع باليوم الذي تتحرر فيه القدس ويذعن الصهاينة المغتصبون للعرب الفلسطينيين، الذين وصفهم القرآن على لسان اليهود بالقوم"الجبارين". قضية القدس لن يفرط العرب والمسلمون بها، لأن القدس، ليست في الجيوب لتسلم لإسرائيل.. القدس في القلوب. وليس هناك رئيس عربي شريف يعطي لنفسه حق الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لإسرائيل. فالمطلوب من الدول العربية اتخاذ موقف عربي جاد وموحد تجاه قرار ترامب المجحف.