رؤى استراتيجية لضمان الأمن الغذائي تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017 تولي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية استثنائية لتحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي، باعتباره مكوناً جوهرياً ضمن مكونات الأمن المجتمعي والقومي، ومحوراً رئيساً من محاور النهضة الشاملة للدولة، وواحداً من المطالب الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للدولة المتجسدة في «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071»، ومن هذا المنطلق تتضافر جهود القيادة الرشيدة للدولة لتحقيق استدامة إمدادات الغذاء وإدارة المخزون الاستراتيجي، وتعمل على تأسيس الهيئات والمؤسسات المعنية بتطوير سياسات وتشريعات متوازنة تكفل حصول كل فرد يعيش على أرض الوطن على غذاء صحي آمن وذي قيمة غذائية مناسبة في الظروف كافة، بما فيها الأزمات والطوارئ، وذلك توفيراً لمتطلبات العيش الكريم ورفاهية الإنسان، وقد تجلى إدراك الدولة لأهمية قضية الأمن الغذائي في تعيين معالي مريم المهيري، حديثاً، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ولقد بات تحقيق الأمن الغذائي معياراً رئيساً لقياس نجاح وتقدم الدول، وتستحوذ القضية على اهتمام كبير على الصعيد الإقليمي والعالمي، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات وكوارث طبيعية وأزمات اقتصادية وتغير الظروف المناخية، فضلاً عن التزايد الهائل والمستمر لأعداد السكان، ولم يكن إدراك دولة الإمارات العربية المتحدة لأهمية تحقيق الأمن الغذائي أمراً طارئاً أو مفاجئاً، وإنما هو هدف رئيس تعمل عليه الدولة منذ نشأتها، إدراكاً من قيادتنا الحكيمة ذات الرؤية الاستشرافية بالتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شح في الموارد المائية ومحدودية في الإمكانات الزراعية، وبالتالي ضعف إنتاجها الزراعي، ما يزيد من الحاجة إلى تأمين احتياجاتها الغذائية، ولذا حرصت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على وضع استراتيجيات واضحة المعالم، تساعدها على استكمال مسيرتها نحو تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامته، كما تعمل الدولة دائماً على امتلاك مخزون غذائي استراتيجي يضعها في مأمن من أي حالات طارئة قد تحدث، وتسعى الجهات المعنية بالدولة بشكل متواصل إلى تعويض أي نقص عبر وسائل عدة، كتنفيذ شراكات زراعية واسعة مع الدول الغنية بالموارد الزراعية حول العالم، وبالتوازي مع ذلك، تجتهد الدولة في إقامة صناعات غذائية وطنية قادرة على إشباع احتياجات أسواقها المحلية بشكل تدريجي تمهيداً للانتقال شيئاً فشيئاً إلى التصدير إلى الأسواق العربية والإقليمية، وضمن هذا السياق أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، خلال ترؤسه الاجتماع الثامن للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في دبي مؤخراً، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى مواقف واضحة إزاء القضايا المتعلقة بالمنتجات والصادرات الزراعية والأمن الغذائي، وأيضاً مفاوضات تتعلق بشفافية وسهولة النفاذ إلى الأسواق، وذلك بما يراعي الأبعاد التنموية، ويخدم المصالح والسياسات التجارية للدولة في هذا الصدد، خاصة أن الدولة تستورد نحو 80% من احتياجاتها الغذائية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية