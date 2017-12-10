كبح النار والغضب

كانت المرة الأولى التي استُخدمت فيها الأسلحة النووية في السادس من أغسطس عام 1945، وتلتها المرة الثانية بعد ثلاثة أيام أخرى. ويعتبر عدم وجود مرة ثالثة منذ ذلك الحين، بمثابة دليل على مهارة واتزان 12 رئيساً أميركياً وكثير من الأشخاص الآخرين داخل الولايات المتحدة وخارجها. ولكن في الوقت الراهن، تتزامن العدوانية النووية لكوريا الشمالية مع تصريحات متهورة وتغريدات ساخرة وأدلة أخرى على رعونة وعدم استقرار الإدارة الأميركية في العصر النووي الحالي. ويشجع ذلك على ضرورة التفكير بشأن توزيع المسؤوليات الدستورية في حالة الحرب، خصوصاً سلطة استخدام الأسلحة النووية.
وللمرة الأولى منذ 41 عاماً، عقد الكونجرس، الشهر الماضي، جلسة استماع للنظر في قانون الطاقة الذرية الذي تم إقراره في 1946، والذي يمنح الرؤساء سلطة حصرية لاستخدام الأسلحة النووية. وقد عُقدت مناقشة جادة حول ما إذا كان أي أمر رئاسي خاص باستخدام هذه الأسلحة قد لا يكون «قانونياً» أو ضرورياً أو ملائماً.
وعلى رغم من أن مقتضيات إدارة الأزمة في عصر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، تستلزم سرعة المشاورات واتخاذ القرارات، وتقتضي مصداقية الردع أن يعلم الخصوم أن الرئيس يمكنه التصرف في غضون دقائق، إلا أن صلاحية استخدام أسلحة نووية، مثلما قيل في «جلسة استماع الكونجرس»، «ملازمة» لسلطة «خوض الولايات المتحدة للحرب»، وهو ما يعني بطريقة عملية، أن الرئيس ترامب يمكنه إطلاق «النار والغضب» ضد كوريا الشمالية، من دون السعي إلى موافقة الكونجرس أو حتى التشاور معه. ويمكن أن يحدث ذلك حتى لو لم تهاجم كوريا الشمالية الولايات المتحدة، أو حتى توشك على فعل ذلك. وهناك سلسلة طويلة من السوابق التي تميل إلى شرعنة، وليس تبرير، صلاحية الرئيس في خوض الحروب، لا سيما أن الولايات المتحدة خاضت حروباً كثيرة منذ أن أعلنت الحرب في الخامس من يونيو عام 1942. وعلى مرّ العقود، أصبح الكونجرس في موقع المتفرج بشأن الحروب.
جورج ويل: كاتب ومحلل سياسي أميركي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»