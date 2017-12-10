كبح النار والغضب

تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017

كانت المرة الأولى التي استُخدمت فيها الأسلحة النووية في السادس من أغسطس عام 1945، وتلتها المرة الثانية بعد ثلاثة أيام أخرى. ويعتبر عدم وجود مرة ثالثة منذ ذلك الحين، بمثابة دليل على مهارة واتزان 12 رئيساً أميركياً وكثير من الأشخاص الآخرين داخل الولايات المتحدة وخارجها. ولكن في الوقت الراهن، تتزامن العدوانية النووية لكوريا الشمالية مع تصريحات متهورة وتغريدات ساخرة وأدلة أخرى على رعونة وعدم استقرار الإدارة الأميركية في العصر النووي الحالي. ويشجع ذلك على ضرورة التفكير بشأن توزيع المسؤوليات الدستورية في حالة الحرب، خصوصاً سلطة استخدام الأسلحة النووية.

وللمرة الأولى منذ 41 عاماً، عقد الكونجرس، الشهر الماضي، جلسة استماع للنظر في قانون الطاقة الذرية الذي تم إقراره في 1946، والذي يمنح الرؤساء سلطة حصرية لاستخدام الأسلحة النووية. وقد عُقدت مناقشة جادة حول ما إذا كان أي أمر رئاسي خاص باستخدام هذه الأسلحة قد لا يكون «قانونياً» أو ضرورياً أو ملائماً.

جورج ويل: كاتب ومحلل سياسي أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»