العرب والقدس

تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017

أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، موجة من الغضب والرفض والاحتجاج، سواء من الحكام العرب أو الحركات السياسية العربية أو الجماهير العربية. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث القرار، والفلسطينيون يدعون لاجتماع طارئ للجامعة العربية، وقد بدأت بعض مظاهرات الاحتجاج في أكثر من قطر عربي وإسلامي.

القيادات السياسية في أوروبا أعلنت استغرابها للقرارات الأميركية، وأعلنت بريطانيا أنها لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بعد الاعتراف الأميركي بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

السؤال لماذا قرر الرئيس ترامب تنفيذ قانون نقل السفارة الآن؟ الأمر المعلن بأن الرئيس وعد الشعب الأميركي في فترة الانتخابات بأنه سينقل السفارة.. وقرر الآن تنفيذ وعده لمعرفته بأن الأوضاع العربية اليوم تسمح له بنقل السفارة من دون تعرض الشعب والمصالح الأميركية للخطر.

هل التجمعات والتظاهرات والاحتجاجات التي انطلقت من المنطقة قادرة على تغيير القرار الرئاسي؟

بالتأكيد لا، فالعرب منذ عام 1948 وهم يجتمعون ويتظاهرون ضد قرار التقسيم ويذهبون للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لإنصافهم واسترجاع حقوقهم المسلوبة ولم يتغير شيء.

العالم العربي اليوم في أسوأ حالاته، فالحروب الأهلية الطائفية قد اندلعت في أكثر من بلد عربي وهي العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان.. فالساسة العرب اليوم لا يستطيعون تحريك شعوبهم للدفاع عن قضاياهم ولا الأحزاب والحركات القومية التي تمزقت وغير قادرة على ذلك.

وحتى قوى الإسلام السياسي المنتشرة في معظم الأقطار العربية لن تتحرك إلا إذا شعرت بأن لديها مصلحة في تحركها، فالقضية الفلسطينية استغلها بعض الحكام العرب سابقاً كما استغلتها الأحزاب والحركات القومية.. الإسلام السياسي كذلك تحرك من أجل مصالحه وتوسيع نفوذه بإعلانه نيته تحرير فلسطين، لكن ما شاهدناه عملياً وفعلياً هو محاربة إخوتهم في حركة «فتح» الفلسطينية.

ما نتخوف منه فعلاً هو أن تقوم بعض الأحزاب والحركات الأصولية الإسلامية بتفجير بعض المصالح والمؤسسات الأميركية في المنطقة تحت راية الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية.

وأخيراً، تُرى إذا كنا كمواطنين عرب جادين في الدفاع عن القدس بمقاطعة البضائع الأميركية، فهل هذا الأسلوب السلمي البعيد عن العنف هو الأسلوب الأمثل لاسترجاع حقوقنا المسلوبة؟