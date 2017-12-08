ثمن شن حرب على كوريا الشمالية تاريخ النشر: السبت 09 ديسمبر 2017 أثناء الزيارة الرسمية الأولى لدونالد ترامب الشهر الماضي إلى آسيا، وجه الرئيس الأميركي تحذيراً صارماً لكوريا الشمالية قائلاً: «لا تستهينوا بنا. ولا تختبرونا». لكن ترامب من جانبه يجب ألا يستهين بالكلفة البشرية الهائلة لخوض حرب ضد بيونجيانج. والمشكلة الأساسية تتمثل في احتمال امتلاك كوريا الشمالية صواريخ قادرة على نقل قنابل نووية إلى كوريا الجنوبية واليابان. وإذا وصل أي من هذه الصواريخ إلى هدفه فيمكنه محو مدينة بأكملها. لدى كوريا الشمالية على الأرجح مصادر استخباراتية موثوق بها بشأن النشاط في كوريا الجنوبية واليابان يمكنها أن تحذرها من هجوم. وتستطيع التقارير الإخبارية من الولايات المتحدة ودول أخرى أو وكالات استخبارات لدول أخرى مثل الصين وروسيا أن تقدم تحذيراً لبيونجيانج. وكي تعد الولايات المتحدة لمفاجأة، يتعين عليها القيام بأقل عدد ممكن من الاستعدادات التي يمكن ملاحظتها. ولا تستطيع واشنطن تعزيز قواتها بشكل كبير في المنطقة دون أن تنتبه لذلك بيونجيانج. ويتعين أن يبقى الكوريون الجنوبيون في الظل وألا يقوموا باستعدادات للحرب. وألا يتم تحذير المدنيين الأميركيين، وألا يتم إجلاؤهم من كوريا الجنوبية. وأي استعدادات سيتعين إخفاؤها خلف أنشطة أكثر اعتيادية مثل مناورات التدريب. لكن هجوماً مفاجئاً سيتطلب أعداداً أكبر من الأسلحة القوية والدقيقة والقادرة على اختراق الخرسانة لتدمير القواعد المتينة التي تختزن فيها كوريا الشمالية صواريخها ورؤوسها النووية. ولا يستطيع القيام بهذا من بين المدمرات الأميركية الاستراتيجية إلا المدمرة (بي-2) والمدمرة (بي-1بي) التي تستغرق ساعات للوصول إلى كوريا الشمالية قادمة من جوام، أو وقتاً أطول من هذا لتأتي من قواعد في الولايات المتحدة. والمدمرات قد تتطلب دعماً كبيراً من حاويات جوية. ومن الصعب تقدير عدد المدمرات التي يستلزمها هجوم لقلة المعلومات المتوافرة عن قواعد كوريا الشمالية العسكرية. وبناء على التقديرات المنشورة بشأن عدد قاذفات الصواريخ الكورية الشمالية والممارسات الأميركية السابقة في نشر مثل هذه الأنظمة، فقد يتطلب هجوم أولي ما لا يقل عن 20 مدمرة قادرة على حمل نحو 500 قنبلة دقيقة التصويب تزن الواحدة منها طناً أو عدداً أقل من أسلحة أكبر. وتستطيع غواصات أميركية أن تقترب بشكل أكبر إلى خط السواحل الكورية الشمالية لتطلق صواريخ كروز حين تكون المدمرات في طريقها. وهذا سيقلص فرص كوريا الشمالية في تحريك وحداتها المتنقلة لإطلاق الصواريخ قبل أن تصل المدمرات وتكبح بعضاً من أسلحة الدفاع الجوي لكوريا الشمالية. لكن المسعى إجمالاً سيكون كبيراً، بحيث تصبح محاولة مباغتة كوريا الشمالية مقامرة عالية المخاطر. ويتعين أن تركز الموجة الأولى من الهجمات الأميركية على البنية التحتية النووية على حساب تفكيك الأسلحة التقليدية. ولذا إذا وقع هجوم أميركي على الأسلحة النووية لبيونجيانج ونجح تماماً، سيكون أمام كوريا الشمالية فرصة للانتقام بقوات تقليدية ضد الجنود والمدنيين غير المستعدين في كوريا الجنوبية. وفي معظم الاحتمالات، لا مفر تقريباً من مقتل آلاف المدنيين والجنود الأميركيين والكوريين الجنوبيين. ويقدم هجوم أميركي نووي مباغت أكبر فرصة لإزالة الترسانة النووية الكورية الشمالية وتفادي هجوم بالأسلحة التقليدية. والأسلحة النووية لأميركا دقيقة للغاية ومعدة دائماً للانطلاق. لكن تفجير ولو عدداً صغيراً للغاية من الأسلحة النووية في كوريا الشمالية له نتائج كارثية. فقد تصبح الولايات المتحدة دولة منبوذة دولياً لعقود إن لم يكن لقرون. ومن الممكن تماماً أن يقاوم أفراد الجيش الأميركي أمراً بتنفيذ مثل هذا الهجوم. ولأسباب استراتيجية وإنسانية ودستورية يجب ألا يكون خيار القيام بضربة نووية أو لا مطروحاً أصلاً للنقاش فيما عدا منع هجوم نووي وشيك من كوريا الشمالية. وهذا لأن تعقيد ومخاطر وكلفة ضربة عسكرية ضد كوريا الشمالية مرتفع للغاية. ومن الحكمة الجمع بين الدبلوماسية والردع بناء على القوة الكبيرة بالفعل من الأسلحة النووية والتقليدية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. باري روزن* *مدير برنامج الدراسات الأمنية في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»