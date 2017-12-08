الهند و«التطلع نحو الشرق» تاريخ النشر: السبت 09 ديسمبر 2017 لأكثر من عقد من الزمان، كانت الهند تتبع سياسة «التطلع نحو الشرق» مع دول جنوب شرق آسيا. وقد وهنت هذه السياسة لسنوات عديدة. وبذلت الجهود لربط شمال شرق الهند مع جنوب شرق آسيا من خلال مشروعات مثل الطريق السريع الثلاثي الذي يربط بين الهند وميانمار وتايلاند. بيد أن التقدم في هذه المشروعات كان بطيئاً جداً، ومعظمه لم يتم إنجازه. وبمجرد أن تولت حكومة «ناريندرا مودي» السلطة قبل أكثر من ثلاثة أعوام، أعاد رئيس الوزراء الحالي تسمية هذه السياسة لتصبح «العمل أو التفاعل مع الشرق»، وقد أصبحت الآن أكثر أهمية وسط جهود الصين المتزايدة لتأكيد الذات. يعد يوم الجمهورية الذي تحتفل به الهند يوماً مفعماً بالحيوية، حيث تعرض الهند أحدث أسلحتها، التي تشمل سرباً من الطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر الهجومية، إلى جانب وحدات المشاة. ويتضمن العرض أيضاً راقصين وعربات الكرنفال من مختلف الولايات الهندية. ويدور التفكير داخل أروقة الحكومة حول دعوة الضيف الرئيسي، وهي دعوة عادة ما توجه فقط لدولة ترغب الهند في التعاون معها وتعتبرها عنصراً أساسياً في دبلوماسيتها. وقد كان «مودي» يحاول بث طاقة جديدة في سياسة «العمل مع الشرق» الهندية مع تركيز أكبر على تواصل الهند مع جيرانها من دول شرق آسيا. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الدعوة لتجمع إقليمي. وكان الضيف الرئيسي هذا العام في اليوم الوطني للهند هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بينما كان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند هو الضيف الرئيسي في عام 2016. كما وجه رئيس وزراء الهند الدعوة لقادة دول رابطة «الآسيان» لعقد قمة تذكارية بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس علاقات الهند بالدول الأعضاء في تجمع «آسيان»، والتي تحل بالمناسبة في شهر يناير. وسيكون هذا بالتأكيد ذا أهمية كبيرة بالنسبة لعلاقات الهند مع دول الرابطة. ومن خلال هذا القرار، أظهر رئيس وزراء الهند بشكل مؤكد أن جنوب شرق آسيا هو جزء مهم من سياسة الهند الخارجية. ومنذ أن تولى السلطة في عام 2014، قام بالفعل بزيارة ثماني من الدول العشر الأعضاء في تجمع «آسيان»، ما يوضح الأهمية التي توليها الهند لعلاقاتها مع «آسيان». وفي الواقع، كانت سياسة «التطلع نحو الشرق» هي من بنات أفكار رئيس الوزراء السابق «ناراسينها راؤ». فقد قام بجولة واسعة في دول جنوب شرق آسيا. وكانت سنغافورة هي التي شجعت على انضمام الهند في تجمع «الآسيان»، كما ساعدت نيودلهي لتصبح شريكاً كاملاً للحوار في عام 1992. وفي الحقيقة، فقد استمرت سنغافورة لتصبع داعماً لتعميق العلاقات بين الهند و«آسيان»، وكانت عنصراً رئيسياً في مساعدة الهند على توثيق العلاقات مع «آسيان». وفي الشهر الماضي، قام وزير الشؤون الخارجية في سنغافورة «د. بالاكيريشنان»، أثناء اجتماع في نيودلهي، بحث الهند على الانخراط بصورة أكثر عمقاً مع دول «آسيان». على مدى العامين الماضيين، واصلت العلاقات بين الهند و«آسيان» النمو لتصبح أكثر قوة وتتطور إلى شراكة استراتيجية. ويعد تجمع «آسيان» هو رابع أكبر شريك تجاري للهند، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 76.53 مليار دولار في عام 2014-15. ورغم ذلك، فقد مرت هذه العلاقات بمراحل من النجاح والفشل. فطالما كان تجمع «آسيان» يريد من الهند أن تلعب دوراً أكبر في جنوب شرق آسيا، خاصة كثقل موازن للصين، بيد أن الهند، التي كانت تحذر من التورط في أي صراعات، اتبعت سياسة «عدم الاقتراب» وظلت على مسافة من قضايا مثل النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي بين الصين ودول مثل الفلبين. وكانت الهند تؤكد ببساطة أنه تدعم حرية الملاحة. ولم تخف دول «آسيان» رغبتها في إقامة علاقات أوثق مع الهند في ظل صعود الصين. ولا يزال عدد من دول «آسيان» مثل فيتنام في نزاعات إقليمية مع الصين وكانت تتطلع إلى الهند كقوة موازنة. بيد أن صعود الصين الآن يدفع الهند لتوسيع آفاقها وتكوين صداقات جديدة في آسيا. ومن المفيد أيضاً للهند أن تقيم علاقات أوثق تطور مجالات جديدة للتعاون. ومع ذلك، هناك أيضاً تحديات لأن تجمع «آسيان» ليس كياناً متجانساً. فهناك دول لها أجنداتها الخاصة. ولذلك ينبغي على الهند التحرك بحرص. في الوقت الذي يشهد محاولة للحفاظ على نظام عالمي متعدد الأقطاب، تصبح التجمعات الإقليمية مهمة. ومن المهم بالتأكيد بالنسبة للهند ليس فقط أن توسع نطاق التعاون، بل أيضاً ضمان أن مشاريع الربط الحالية سيتم إنجازها سريعاً. ـ ـ ــ ـ د.ذِكْرُ الرحمن* ـ ــ ـ ـ ـ ــ *رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي