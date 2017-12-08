أميركا.. إدارة في مهب الريح تاريخ النشر: السبت 09 ديسمبر 2017 ما الذي يجري في واشنطن؟ وهل تقترب قارعة «روسيا – جيت»، والتي يمكن لها أن تمضي بالرئيس ترامب مستقيلاً قبل أن يضطر للاستقالة؟ ما رأيناه الأسبوع الماضي من اعترافات للجنرال مايكل فلين، القوة العسكرية الضاربة المؤيدة لترامب في حملته الانتخابية، ومدير الاستخبارات العسكرية الأميركية الأسبق، ربما يقودنا إلى القطع بأن إدارة ترامب في مهب الريح. باختصار، قدم الجنرال النافذ والذي شغل لمدة شهر منصب مستشار الأمن القومي، اعترافاً صافيا وافياً أفاد فيه أمام قاضٍ اتحادي بأنه كذب على الـ FBI فيما يخص علاقته بالروس عامة، وبالسفير الروسي لدى واشنطن «سيرجي كيسلياك» بنوع خاص. بعض الأقلام في واشنطن تقارن بين محاولة الكونجرس عزل «بيل كلينتون» بمحاولة السعي إلى عزل ترامب في الوقت الراهن، لكن واقع الحال يشير إلى اختلاف جذري بين الحالتين، ذلك أن الأميركيين وفي حال كلينتون اعتبروا أن إزاحته، ستهين مقام الرئاسة الأميركية، ولهذا انقسم الكونجرس حول عزل كلينتون، وانتهى الأمر إلى صرف النظر عن عزله، سيما وأن الرأي العام الأميركي، اعتبر أن ما جرى من كلينتون، ورغم كذبه، نوعاً من أنواع الضعف الإنساني، وتم التغاضي عنه. الحال في شأن ترامب مختلف طولاً وعرضاً، شكلاً وموضوعاً، سيما وأنه يتصل بعلاقته بين القطب العالمي المناوئ لواشنطن، ما يعني أن في الأمر تهديداً حقيقياً للأمن القومي الأميركي، ولسلامة المواطنين الأميركيين، ولهذا فالتهاون والتغاضي هنا غير وارد. هل لهذا توقع أحد أعضاء مجلس الشيوخ البارزين قيام ترامب بالتنحي عن منصبه؟ العضو المشار إليه، هو النائبة «الديمقراطية» ذات النفوذ الواسع في مجلس الشيوخ «دايان فينستين»، والتي ألمحت مؤخراً إلى أن «ترامب قد يتخلى عن منصبة قبل أن يتم إجباره على تركه، بل أكثر من ذلك؛ إذ أشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك «الكثير من الأشخاص الذين يبحثون في الأمر، وإن ترامب سيجبر على التخلي عن منصبه». قبل بضعة أشهر كانت هناك أصوات عديدة في الداخل الأميركي ترفض فكرة وجود علاقة مريبة بين ترامب وبوتين، وبين فريق ترامب خلال الانتخابات الرئاسية والجماعات الروسية الخفية، ووقتها قال الجميع إن الدولة الأميركية العميقة هي التي تعمل جاهدة على إزاحة ترامب الآتي من خارج «المؤسسية» الحكومية الأميركية، وإن جماعات الضغط لاسيما المجمع الصناعي العسكري تسعى لإزاحته، بسبب اعتباره حجر عثرة أمام العداء مع روسيا الذي يبرر إنفاق مليارات الدولارات على الصناعة العسكرية. غير أن المشهد الحالي وبعد اعترافات «فلين» يفتح الباب واسعاً للاعتقاد بأن هناك شيئاً غير طبيعي في علاقة ترامب بالروس، هذا الاعتقاد عززته تقارير أميركية تناولت مسؤولين في البيت الأبيض وأعضاء الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي، وكيف أنهم يقومون في الأوقات الراهنة بمحو بيانات الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم، لتتفادى خطر أوامر الاستدعاء. على أنه وفي وسط أميركا «الأوريلية»، نسبةً إلى الكاتب والروائي البريطاني الشهير «جورج أوريل» صاحب رؤية الأخ الأكبر في رائعته (1984)، يعن لنا أن نتساءل: من كان يتنصت على مكالمات الجنرال «فيلن»، وهل من فعلها، يتورع عن التسجيل خفية لترامب وجماعته؟ هناك في واقع الحال إشارات عديدة إلى أن إدارة أوباما كانت تتجسس على الجميع، ولهذا تكتفي الاستخبارات المركزية الأميركية الـ CIA وجهاز الأمن القومي NSA بالصمت تجاه ما يجري، وان كان العالمون ببواطن الأمور يجزمون بان لديهم ما يدين ترامب رسمياً، ويحتفظون به لاستخدامه لاحقاً في صفقات نفوذ متبادل بين البيت الأبيض، ومجموع المؤسسات الأميركية المعنية بالاستخبارات الذي يحتوي على ست عشرة وكالة معروفة. أحد أفضل الذين تنبؤوا بمسار الانتخابات الرئاسية الأميركية، منذ عام 1981 وحتى الساعة، المؤرخ الأميركي «آلان ليختمان»، والذي نجح في التنبؤ بفوز دونالد ترامب، غير أن الجزء الثاني من نبوءته يتصل بعزل ترامب، بعد تقديمه للعدالة، وهو هنا لم يستخدم النموذج التحليلي الاعتيادي الذي اتبعه مع المرشحين الرئاسيين السابقين من نجح منهم ومن أخفق، بل استخدم منهجاً سلوكياً تحليلياً عميقاً لسلوك ترامب الشخصي، والتاريخ السياسي للبلاد وسياقات عملية عزل الرئيس في التاريخ الأميركي، والخلاصة عند «ليختمان» في كتابه الجديد المعنون «شروط العزل» The case For Impeachment أنه يمكن اتهام ترامب بالخيانة العظمى، إذا ما ثبتت «المزاعم بشأن طلبه شخصياً، أو أحد أعضاء فريقه الانتخابي من روسيا التأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة». هل سيدين «فلين» ترامب ويعرّضه للمساءلة؟ وحتى وإنْ لم يفعل، فقد أضحت رئاسته مصابة في مشروعيتها، ما لم ينقذه مشروع كبير يغسل فيه وبه سمعته... فهل ستكون الحروب هي طريق ترامب للخلاص من القدر المحتوم؟ تبقى كل السيناريوهات قائمة في حالة أميركا التي يغلفها الضباب. *كاتب مصري