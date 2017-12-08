إلى أين تتجه أميركا اللاتينية؟ تاريخ النشر: السبت 09 ديسمبر 2017 تشير الانتخابات الرئاسية الأخيرة في شيلي، إلى جانب الانتخابات التي أجريت في هندوراس يوم 26 نوفمبر، إلى بداية دورة انتخابية تستمر عاماً في أميركا اللاتينية. وبنهاية عام 2018، ستكون كولومبيا والمكسيك والبرازيل وكوستاريكا وباراجواي وربما فنزويلا قد انتخبت قادة جدد. وكما هو الحال في شيلي وهندوراس، ستكون هناك مفاجآت، ولكن من المؤكد أن بعض القضايا ستكون ذات أهمية في جميع هذه الدول: الفساد والجريمة والعنف؛ وعدم رضا واسع النطاق عن الديمقراطية، وإحباط متزايد بسبب الأداء الاقتصادي المروع أو المتوسط أو الصريح. ومن الممكن اختصار هذه القضايا بطرق عديدة. وفي بعض الحالات - مثل المكسيك والبرازيل وكولومبيا – يمكنها أن تدفع «غرباء» إلى السلطة. وفي حالات أخرى، يمكنها أن تولد انحيازاً بسيطاً وتقليدياً مضاداً لتولي المناصب – ربما في الإعادة غير المتوقعة في شيلي، وفي فنزويلا إذا أجريت انتخابات بالفعل، وربما في كولومبيا حيث لا يحظى الرئيس الناجح للغاية بأي شعبية. وفي النهاية، ستنتصر الاستمرارية على التغيير الخطير أو المحفوف بالخطر في عدد قليل من الدول، حيث يفضل الناخبون من يعرفونه، حتى وإن كان شيطاناً. ولحسن الحظ، فقد أصبحت الديمقراطية في أميركا اللاتينية عادية بشكل رتيب ومقاومة للاضطرابات العظيمة. وإذا كان هناك طابع مشترك يكمن وراء هذا التسلسل من الانتخابات الرئاسية: ربما يتمثل في تجديد صحي: الطبيعة الروتينية لمعظم النتائج المحتملة. وهذه أخبار جيدة للمنطقة. ويبدو أن ملخصاً سريعاً للنتائج الفعلية أو المتوقعة، وفقاً لاستطلاعات الرأي في كل دولة، يؤكد هذا الطابع المشترك. فعلى الرغم من الاشمئزاز من النخبة السياسية، كان عدد الناخبين الذين شاركوا في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في شيلي الشهر الماضي مطابقاً تقريباً لما كان عليه قبل أربع سنوات، 6.7 مليون ناخب. ولم يعد المرشح المفضل، الرئيس السابق «سيباستيان بينيرا»، واثقاً من الفوز في جولة الإعادة في 19 ديسمبر. ولكنه إذا فاز، ستكون تشيلي قد حكمها من عام 2006-2022 إما بينيرا أو الرئيسة الحالية «ميشال باشليت». أما المكسيكيون، فقد سئموا من نظام الحزب الفاسد، والأحزاب التي لا تمثلهم ولا تتمتع بأي مصداقية، ورغم ذلك فإن المرشحين المستقلين (المسموح لهم بالترشح للمرة الأولى في الانتخابات الرئاسية) يواجهون معركة شاقة لجمع التوقيعات اللازمة للظهور في الاقتراع. وبالنسبة للبرازيليين، فهم يبغضون السياسيين الفاسدين من حزب «العمال»، الذي حكم من 2003 حتى العام الماضي، لكن الرئيس السابق ومؤسس الحزب «لويز إيناسيو لولا دا سيلفا» يتصدر استطلاعات الرأي بالنسبة لانتخابات العام المقبل. وإذا ما أتيح له الترشح، على الرغم من اتهامات الفساد الخطيرة، ربما يتم انتخابه لفترة ثالثة. وعلى الرغم من أن «نيكولاس مادورو» ربما يخسر في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا عام 2018، إذا ما أجريت، فإن حزبه كان قادراً على الفوز بمنصب الحاكم في عدد كبير من ولايات فنزويلا في الشهر الماضي. ومن الواضح أنه نجح في مواجهة العاصفة الناجمة عن الاحتجاجات الجماهيرية. وفي هندوراس، أعلنت المحكمة العليا للانتخابات أن الفرز الخاص يشير إلى تقدم الرئيس «خوان أورلاندو إيرنانديز» بنسبة 1.59% على مرشح المعارضة «سلفادور نصر الله». بيد أن حالة من عدم اليقين لا تزال تخيم على النتيجة النهائية. وفي كولومبيا، من الممكن أن تتحول انتخابات مايو المقبل إلى استفتاء على اتفاق «خوان مانويل سانتوس» مع منظمة ذات صلة بحرب العصابات والتي زعزعت الاستقرار في البلاد لأكثر من نصف قرن. وإذا كان الأمر كذلك، فإن مؤيدي هذا الاتفاق من حزبه ومن اليسار سيقهرون من قبل مؤيدي الرئيس السابق «الفارو أوريبي» الذي حارب بشراسة ضد اتفاق السلام. وفي المكسيك، ربما أدت خمس سنوات من الفساد المنتشر، وعشر سنوات من الحرب الدموية والمكلفة وغير المجدية على المخدرات و 25 عاماً من النمو الاقتصادي المتوسط إلى انتشار حالة من اليأس بين الناخبين، وتنافس «أندريس مانويل لوبيز أوبرادور»، عمدة مدينة ميكسيكو السابق، للمرة الثالثة كمرشح لحزب «مورينا» مع عدد من المرشحين الباهتين من الحزب الثوري المؤسسي وحزب العمل الوطني. ـ ـ ـ ـ خورخي كاسيتندا * ـ ــ ـ ـ ـ ـ *وزير خارجية المكسيك السابق ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»