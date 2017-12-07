الجهل بالقضية الفلسطينية.. عربياً وأجنبياً! تاريخ النشر: الجمعة 08 ديسمبر 2017 في العام 1966، تشرفت باختياري أول باحث في «مركز الأبحاث الفلسطيني» في بيروت. في تلك الفترة، اهتم «المركز» بدراسة حالة «الجهل بالقضية الفلسطينية» في أوساط جماهير وحكومات العالم الغربي. مرت السنوات، وها نحن اليوم نلحظ نقطتين جوهريتين: الأولى، كون «فيروس» الجهل بالقضية الفلسطينية بدأ يصيب قطاعات متنامية من أبناء الأمتين العربية والإسلامية لأسباب سياسية عديدة منها إلغاء تدريس مقرر «القضية الفلسطينية» في الجامعات العربية، فيما باتت بعض الأوساط «العربية» تتحدث عن الكيان الصهيوني الغاصب بروح إيجابية وتهاجم الشعب الفلسطيني معتمدة على سلسلة من الأكاذيب لا تنطلي إلا على جاهل! في السياق، لا ننسى دور البرلمانات الغربية التي كشفت زيف ديموقراطية إسرائيل مع استمرار الاحتلال ومقارفاته، وأظهرت للعالم حقيقة ما يمارس ضد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها البرلمان الأوروبي الذي أكد قبل أيام «أن الوقت قد حان لاعتراف الدول الأعضاء في الاتحاد بدولة فلسطين مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». كما طالب «البرلمان»، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل إلى أن تلتزم «التزاماً حقيقياً» باحترام حقوق الإنسان. ‬كذلك، ‬لا ‬ننسى ‬دور ‬توالي ‬اعترافات ‬برلمانات ‬العالم ‬بفلسطين ‬كدولة، ‬علاوة ‬على ‬اعتراف ‬137 ‬دولة ‬من ‬أصل ‬193 ‬عضواً ‬في ‬الأمم ‬المتحدة ‬رسمياً ‬بدولة ‬فلسطين. ‬كذلك، ‬تأتي ‬حالات ‬الطرد ‬الكثيرة ‬التي ‬يتعرض ‬لها ‬مسؤولون ‬إسرائيليون ‬في ‬احتفالات ‬ومؤتمرات ‬دولية ‬تبث ‬على ‬الهواء، ‬لن ‬يكون ‬آخرها ‬طرد ‬الوفد ‬الإسرائيلي ‬من ‬اجتماعات ‬الاتحاد ‬البرلماني ‬الدولي، ‬بعد ‬موجة ‬الاحتجاجات ‬التي ‬قوبل ‬بها. وفي السياق، أسهم قرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي التضييق على عمل المراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الإسرائيلية التي ترصد جرائم الاحتلال، وتتلقى دعماً من دول غربية ومؤسسات عالمية، أسهم في دعم الجهود الفلسطينية للفوز بالتأييد الغربي. وهذا القانون الإسرائيلي، الفاشي في أعين كثيرين من اليهود وغيرهم، قانون تمييزي. ففي الوقت الذي لا يطال فيه أياً من جمعيات اليمين الإسرائيلي المتطرف، فإنه يستهدف الجمعيات والمراكز الحقوقية والاجتماعية الإسرائيلية المناصرة لحقوق الإنسان الفلسطيني في أراضي 48، وعلى رأسها منظمة «لنكسر الصمت»، التي ترصد شهادات وممارسات جنود الاحتلال بخصوص التنكيل بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنظمة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان»، وحركة «السلام الآن» التي ترصد الاستعمار/ «الاستيطان»، و«اللجنة الإسرائيلية ضد التعذيب»، وجمعية «حقوق المواطن الإسرائيلية»، ومنظمة «يش دين (يوجد قضاء)» التي تقدم مساعدات قضائية للفلسطينيين في الضفة. أما الملاحقة الأشد فقد كانت من نصيب مركز (المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) «بتسيلم»، الذي يرصد جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة والقدس والقطاع. بعد طول خداع وتزوير صهيوني ومتصهين، وعى الغرب الحقيقة.