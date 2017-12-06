ملامح الصحافة الأميركية تاريخ النشر: الأربعاء 06 ديسمبر 2017 «خمسة رجال في الربيع العربي».. وأهداف روسيا المقبلة «نيويورك تايمز» «واشنطن بوست» بعبارة «العناق الذي يقول شيئاً عن الموقف في سوريا»، نشرت «واشنطن بوست» الثلاثاء الماضي افتتاحية أشارت في مستهلها إلى أنه مع النهاية الوشيكة لتنظيم «داعش» في سوريا، ظهرت أنشطة دبلوماسية تروم وضع نهاية للحرب الأهلية في سوريا. وضمن هذا الإطار، تم تخصيص جلسة برعاية الأمم المتحدة في جنيف لرعاية محادثات بشأن الأزمة السورية استضافتها السعودية وروسيا، وهي جلسة جاءت بعد مكالمة هاتفية استغرقت ساعة كاملة بين الرئيس الروسي ونظيره الأميركي. الصحيفة توقفت عند صورة، تم التقاطها قبل بضعة أيام، للرئيس السوري بشار الأسد وهو يعانق فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوشي الروسية. العناق هو وسيلة يستخدمها بوتين للاحتفال بنجاحه في إنقاذ نظام الأسد من الهزيمة، ووضع حد لانتصارات المعارضة السورية خلال العامين الماضيين. سلوك الرئيس الروسي يعكس وببلاغة أهدافه التي يسعى لتحقيقها من خلال تحركات روسيا الدبلوماسية المقبلة، ألا وهي: تعزيز وجود نظام الأسد في السلطة لفترة غير محددة وتوفير ساحة جديدة لروسيا في الشرق الأوسط وتهميش الولايات المتحدة. ولسوء الحظ تقول الصحيفة إن ترامب يبدو كما لو كان يشجع على تفعيل هذا المشروع الذي يعزز من انخراط إيران في سوريا. فبعد محادثته الهاتفية مع بوتين، بدا ترامب متحمساً لدعم خطط الرئيس الروسي التي تتضمن مفاوضات جديدة بين نظام الأسد وفصائل المعارضة حول صياغة دستور سوري جديد. تركيا وإيران اصطفتا وراء الرئيس الروسي الذي استضافهما في سوشي بعد لقائه الرئيس السوري. ومن ناحية أخرى استضافت السعودية لقاء للمعارضة السورية من أجل تشكيل فريق تفاوضي بعد استثناء قرابة 12 فصيلا معارضا يرفض القبول باستمرار الأسد في السلطة. مسؤولو إدارة ترامب أشاروا إلى التزام بوتين بشكل مبدئي بإشراف أممي على انتخابات يشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم المشردين واللاجئين الذين يشكلون نصف سكان سوريا تقريباً، ولأن الأسد لن تكون لديه فرصة للفوز إذا جرت انتخابات حرة ونزيهة، فإن طهران وموسكو سترفضان إجراء الانتخابات بهذه الطريقة. وتسعى «البنتاجون» إلى الحفاظ على أداة نفوذ لها على العملية السياسية في سوريا من خلال وجود قوات أميركية شمال شرق سوريا لتقديم الدعم للقوات الكردية- العربية التي تسيطر على حقول النفط الرئيسية داخل سوريا. الصحيفة استغربت الوعد الذي قطعه ترامب على نفسه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوقف تسليم الأسلحة للأكراد..وعدٌ أصاب فريق ترامب الأمني بالدهشة. الصحيفة توقعت أن يفشل بوتين في هندسة تسوية سياسية في سوريا، وذلك رغم ضعف المعارضة السورية وعدم الانخراط الأميركي الكبير في الأزمة، فهو اضطر لتأجيل اجتماع المعارضة في سوشي لمناقشة مقترحات تعديل الدستور السوري، لأن قوى المعارضة فضّلت مناقشة المسألة في جنيف، بينما رفض الرئيس التركي مشاركة الأكراد في اجتماع سوشي، كما أجّلت حكومة بشار إرسال وفدها إلى مفاوضات جنيف رغم تطمينات بوتين للنظام بحضور هذه المفاوضات. «لوس أنجلوس تايمز» تحت عنوان «انتصار الجمهوريين في قانون الضرائب خسارة لبقية الأميركيين»، رأت «لوس أنجلوس تايمز» في افتتاحيتها أمس، أن «الجمهوريين» على وشك تحقيق انتصار تشريعي داخل الكونجرس بعد شهور من السجال، فبعد مجلس النواب، ها هو مجلس «الشيوخ» يدعم مشروع قانون تخفيض الضرائب الذي يؤديه جميع الأعضاء «الجمهوريين» داخل المجلس. ومن المتوقع أن تعمل الأغلبية «الجمهورية» على تمرير المشروع وإرساله إلى الرئيس ترامب لإقراره ومن ثم تفعيله. الفوز الذي أحرزه «الجمهوريون» تعتبره الصحيفة خسارة لبقية الأميركيين، لأن القانون المقترح سيستفيد منه رجال الأعمال الذين يحققون أرباحاً كبيرة والشركات التي تحصل على مداخيل وفيرة. وسيكون أكبر الخاسرين هم خريجو الجامعات، والمستفيدون من برامج الرعاية الصحية، لأن التخفيضات الضريبية ستسفر عن عجز مالي في مداخيل برامج الرعاية الصحية وغيرها من البرامج الفيدرالية، وتتوقع الصحيفة أن تكون التخفيضات الضريبية مصحوبة بأسعار فائدة مرتفعة على القروض.